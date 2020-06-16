En İyi Barbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Barbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

7- Barbie ve 12 Dans Eden Prenses: Dans koreografileri ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan bu yapım 2006 yılında Greg Richardson tarafından çekildi. Senaryosunu ise daha önce birçok Barbie filmini de yazan Cliff Ruby ve Elena Lasser imzası taşıyor. Büyülü bir atmosfere sahip olan filmde on iki kız kardeşin babalarını kurtarmak için verdikleri mücadele başarılı bir şekilde anlatılıyor.