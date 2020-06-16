En İyi Barbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Barbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kız çocuklarına yönelik bir oyuncak olan Barbie, 1987 yılından itibaren çeşitli animasyonlarda yer almaya başladı. Bu çizgi filmlerin çoğu kısa süreli olup çeşitli televizyon kanallarında seyirciyle buluştu. Sizin için en iyi 10 Barbie filminden oluşan bir liste hazırladık.
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2000'li yılların başında süreleri 5 ile 10 dakika olarak değişen mini Barbie dizileri çekildi. Bu diziler genellikle Youtube platformundan yayımlandı. Daha sonra ise ilk sinema filmi gösterime girdi. Bu filmlerde Ken, Delancy ve Merliah gibi karakterler de yer alır. Senaryoları kız çocuklarına yönelik olan bu yapımların geneli eğiticidir. Arkadaşlık, yardımlaşma gibi temaların işlendiği filmlerin büyük çoğunluğu müzikal türündedir.
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1- Barbie and the Rocker:
1987 yılında gösterime giren Barbie and the Rocker, toplamda 25 dakikadır. Barbie bebeğin ilk sinema versiyonu olan bu yapım kısa metraj olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi.
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2- Barbie Fındıkıran Balesinde:
İlk uzun metrajlı Barbie bebeği filmi olma özelliği taşıyan bu yapım 2001 yılında izleyicilerle buluştu. Bir balede geçen yapım etkileyici müziklere ve renkli kostümlere ev sahipliği yapıyor. Bu yapım diğer Barbie filmlerinin önünü açması bakımından da önemli bir yere sahip.
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3- Barbie Rapunzel Masalında:
İlk filminden sadece bir yıl sonra çekilen bu animasyonda, Barbie uzun, sarı saçlarıyla Rapunzel rolünde yer alıyor. Ormana hapsedilen ana karakterin mücadelesini beyaz perde taşıyan yapım, ejderha ve cadıların da içinde bulunduğu sihirli bir ortamda geçiyor.
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4- Barbie Kuğu Gölü:
Efektleri ve dansları ile büyük beğeni toplayan Barbie Kuğu Gölü, serinin üçüncü filmidir. Yirmiden fazla ülkede gösterime giren filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı animasyonları ile tanına Owen Hurley oturuyor.
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5- Barbie Bebek ve Yoksul Terzi Kız:
2004 yılında izleyicilerle buluşan yapım, sinema eleştirmenlerinin büyük çoğunluğuna göre o zamana kadar çekilmiş en iddialı ve başarılı Barbie filmi olarak görülüyor. Barbie'ye tıpatıp benzeyen bir kızın başından geçenler mizahi bir dille anlatılıyor. Film Türkiye'de de gösterildi ve izleyicilerden tam not aldı.
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6- Barbie Periler Ülkesinde:
Ormanda kaybolan Barbie bir yandan peşine düşen kötü cadılardan kaçarken bir yandan da orman perileriyle arkadaşlık kuracaktır. 2005 yapımı film, müzikal türünde olup fantastik ögeler içeriyor.
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7- Barbie ve 12 Dans Eden Prenses:
Dans koreografileri ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan bu yapım 2006 yılında Greg Richardson tarafından çekildi. Senaryosunu ise daha önce birçok Barbie filmini de yazan Cliff Ruby ve Elena Lasser imzası taşıyor. Büyülü bir atmosfere sahip olan filmde on iki kız kardeşin babalarını kurtarmak için verdikleri mücadele başarılı bir şekilde anlatılıyor.
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8- Barbie Adalar Prensesi:
Efektleri ile büyük beğeni toplayan bu animasyonda Barbie, ıssız bir adaya düşer. Burada tanıştığı birbirinden sevimli hayvanlarla arkadaşlık kurar. Fil, tavus kuşu ve panda ile birlikte şarkılar söylerler. Bir gün bir keşif gemisinin adaya gelmesiyle Barbie ve hayvan dostlarının kaderi tamamen değişecektir. 2007 yılında gösterime giren yapım, serinin en iddialı filmlerinden biri.
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9- Barbie: Deniz Kızı Hikayesi:
Orijinal adı Barbie: In a Mermaid Tale olan yapım 2010 yılında gösterime girdi. ''İlk Modern Barbie Bebek filmi'' olarak tanımlanan Deniz Kızı Hikayesi müzikleri kadar sörf sahneleriyle de büyük beğeni topladı.
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10- Barbie: Moda Masalı:
Bu filmde bir sinema oyuncusunu canlandıran Barbie, kötü kalpli bir büyücü tarafından kandırılır. Barbie'nin film boyunca giydiği rengarenk elbiseler, animasyonun en büyük artılarından biri.