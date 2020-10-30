En İyi Banu Alkan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Banu Alkan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Banu Alkan'ı Türkiye'de tanımayan yoktur. Yeşilçam'ın unutulmaz ve en başarılı aktrislerinden biri olan Banu Alkan oyunculuk kariyerine pek çok film sığdırdı. Hem güzelliği, hem de yetenekli oluşuyla Türkiye'nin en beğenilen kadın yıldızlarından biri oldu. Türkiye'de hemen hemen herkes onu Afrodit lakabı ile bilmektedir. İşte Banu Alkan'ın oynadığı en çok izlenen ve en çok ses getiren filmler.
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1
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Banu Almak filmleri elbette saymakla bitmez. Fakat bugüne kadar çevirdiği filmler arasında hafızalara kazınmış bazı önemli filmler de bulunmaktadır.
2
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Bu İkiliye Dikkat (1985)
Yönetmenliğini Şahin Gök'ün yaptığı filmde, başrolleri Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı paylaşır. Bu filmde Banu Alkan zengin bir ailenin mutsuz kızıdır. Serpil Çakmaklı ise fakir olmasına rağmen kendini zengin gibi gösteren, böylece kendine zengin bir koca bulmak isteyen bir kadındır. Zamanla tüm gerçekler ortaya çıkar ve olaylar gelişir.
3
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Sokaktan Gelen Kadın (1984)
Orhan Aksoy'un yönettiği filmin yapımcısı Türk sinemasının duayen ismi Memduh Ün'dür. Filmde Banu Alkan zengin erkeklerle birlikte olan bir fahişeyi oynamaktadır. Para karşılığı birlikte olduğu bir adama aşık olur. Çok güzel olduğu için kısa süre içinde sosyete çevresinde kendisine bir yer edinir. Aynı zamanda fabrikatör Şinasi Bey'in oğlu Selim yabancı uyruklu bir kadına aşık olmuştur ve Şinasi Bey bu ilişkiyi onaylamamaktadır. Bu yüzden ikisini ayırmak için Semra'ya yüklü miktarda para teklif eder. Semra bu işi yapmayı kabul eder. Selim'i bulmak için Uludağ'a gittiğinde, birden kendisini Selim'e aşık olmuş olarak bulur.
4
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Güneşten de Sıcak (1987)
Filmin yönetmeni Temel Gürsu'dur. Banu Alkan bu filmde psikoloji öğrenimi gören genç bir kadını oynamaktadır. Kadın, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşar. Aynı zamanda kız kardeşinin takıntılı ve psikopat bir erkek arkadaşı vardır. Banu Alkan'ın kız kardeşi bu genç tarafından boğularak öldürülür ve Banu Alkan da intikam almak için harekete geçer. Fakat Banu Alkan kardeşinin intikamını alacak yerde bu gence aşık olur. Fakat ilerleyen bölümlerde genç adam psikolojik sorunları nedeniyle kendini asar.
5
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Kadınca (1984)
Filmin yönetmenliğini Temel Gürsu yapmıştır. Başrollerinde ise Banu Alkan ve Ferdi Özbeğen bulunmaktadır. Sam Peckinpah'ın 1971 yılında çekmiş olduğu Straw Dogs (Köpekler) filminden uyarlanmıştır. Film, bir erkeğin fantezileri üzerinden ilerlemektedir.
6
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Mavi Yolculuk (1986)
Filmin yönetmenliğini Zafer Par yapmıştır. Filmin konusu evli bir kadının eski sevgilisi tarafından kaçırılmasıdır. Selçuk ve Deniz okuldan arkadaştırlar. Mezun olduktan sonra da evlenmeye karar verirler. Çok kısa bir sürede düğün gerçekleşir, evlenirler ve balayı için Bodrum'a giderler. Bodrum'da Deniz'in karşısına eski sevgilisi Tamer çıkar. Hikayenin devamında Tamer, Selçuk ve Deniz'e bir tekne kiralar ve hep birlikte denize açılırlar. Fakat Tamer, aradan yıllar geçmesine rağmen Deniz'i unutamamıştır ve bu yolculuğu kendisi için bir fırsata çevirir.
7
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Katiller de Ağlar (1985)
Katil ve polis olan iki kardeşin anlatıldığı filmde yönetmen koltuğunda Orhan Elmas oturmaktadır. Yusuf, işçi olarak çalışarak kardeşine ve annesine bakmaktadır. Fakat kazandığı para geçinmelerine yardımcı olmaz. Yusuf da Müslim adında bir adamın mekanında yeni bir iş bulur. Yusuf çalışmaya başladığı gün Müslim bir cinayet işler ve para karşılığında suçu Yusuf'un üstlenmesini ister. Yusuf'un da paraya ihtiyacı olduğu için suçu üstlenmeyi kabul eder. Yusuf hapse girdikten sonra Yusuf'un ailesi Müslim'in himayesine girer. Yusuf'un suçu bittiğinde ve tahliye olduğunda polis olan kardeşi Sinan'la yolları kesişir. Yusuf, Sinan ile birlikte Müslim'in peşine düşer.