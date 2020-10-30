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En İyi Banu Alkan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Banu Alkan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Banu Alkan'ı Türkiye'de tanımayan yoktur. Yeşilçam'ın unutulmaz ve en başarılı aktrislerinden biri olan Banu Alkan oyunculuk kariyerine pek çok film sığdırdı. Hem güzelliği, hem de yetenekli oluşuyla Türkiye'nin en beğenilen kadın yıldızlarından biri oldu. Türkiye'de hemen hemen herkes onu Afrodit lakabı ile bilmektedir. İşte Banu Alkan'ın oynadığı en çok izlenen ve en çok ses getiren filmler.