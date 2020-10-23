En İyi Aydemir Akbaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aydemir Akbaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kutsal Damacana Aynı şekilde yeni dönem filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana, Aydemir Akbaş'ın yan rollerden birinde oldu filmler arasında geliyor. Bir Şafak Sezer filmi olarak da öne çıkan Kutsal Damacana, şeytanın esir almış olduğu bir kızı kurtarmak için bir rahibin gösterdiği mücadele komik şekilde konu edilmektedir. Aydemir Akbaş ise burada bir kurt adamı oynuyor.