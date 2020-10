En İyi Aydemir Akbaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aydemir Akbaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

At Avrat Silah Bir Yılmaz Güney filmi olan At avrat silah, aynı zamanda Aydemir Akbaş'ın sinema dünyasına giriş yaptı filmlerden biridir. Saf ve temiz duygulara sahip olan bir kadın ve bir erkeğin Aşk hikayesini anlatan At avrat silah, izlenmesi gereken ve Yeşilçam'ın en önemli filmlerinden biridir.