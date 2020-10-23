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GeriKültür Sanat En İyi Aydemir Akbaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aydemir Akbaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Aydemir Akbaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aydemir Akbaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Aydemir Akbaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aydemir Akbaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Aydemir Akbaş Türk sinemasının en önemli oyuncuları arasında gelmektedir. Özellikle Yeşilçam döneminin komedi oyuncuları arasında yer alan Aydemir Akbaş, birçok farklı konuya sahip filmler üzerinden de rollerde yer almıştır. İşte En iyi Aydemir Akbaş filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Aydemir Akbaş filmleri listesi ve önerisi (2020).

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Yeşilçam döneminde oldukça fazla film çekildiği için Aydemir Akbaş'ın filmlerini saymakla bitmez. Ancak bunlar içerisinde dikkat çeken ve sevilen bazı filmleri öne çıkarmak mümkün. Özellikle eğlenceli ve komik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Aydemir Akbaş, Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları içerisinde geliyor.

2At Avrat Silah
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At Avrat Silah

Bir Yılmaz Güney filmi olan At avrat silah, aynı zamanda Aydemir Akbaş'ın sinema dünyasına giriş yaptı filmlerden biridir. Saf ve temiz duygulara sahip olan bir kadın ve bir erkeğin Aşk hikayesini anlatan At avrat silah, izlenmesi gereken ve Yeşilçam'ın en önemli filmlerinden biridir.

3Binlik Nail
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Binlik Nail

Aydemir Akbaş'ın başrollerinde oynadığı eğlenceli komedi filmleri arasında binlik Nail geliyor. Başını belaya girmesi ile kadın kılığına giren bir karakterin eğlenceli ve komik hikayesi filmin içerisinde konu edilmektedir.

4Futboliye
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Futboliye

Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelecek Hüsnoviç sarhoş çıkar yerine çaycı hüsnü Hüsnoviç olur. Hüsnü'nün sevdiği voleybolcu Bahar'a kendisini kanıtlaması için bir fırsat doğar ama sarhoş Hüsnoviç ortaya çıkınca olaylar karışır.

5Kolpaçino
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Kolpaçino

Şafak Sezer ile rolleri paylaştığı Kolpaçino yeni dönem filmleri arasında geliyor. Aynı zamanda bir karakter ile beraber en sevilen filmleri arasında yer almaktadır. Birbiriyle bağlantılı 7 ayrı ve komik karakterin başına gelenleri konu edildiği Kolpaçino, bir anda kendini mafyaların arasında bulan kişileri anlatmaktadır.

6Kutsal Damacana
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Kutsal Damacana

Aynı şekilde yeni dönem filmleri arasında yer alan Kutsal Damacana, Aydemir Akbaş'ın yan rollerden birinde oldu filmler arasında geliyor. Bir Şafak Sezer filmi olarak da öne çıkan Kutsal Damacana, şeytanın esir almış olduğu bir kızı kurtarmak için bir rahibin gösterdiği mücadele komik şekilde konu edilmektedir. Aydemir Akbaş ise burada bir kurt adamı oynuyor.

7Lodos Zühtü
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Lodos Zühtü

Zengin bir iş adamının gecekondu evlerini yıkmak ve buraya binalar dikmek istemesi ile gelişen komik olayları anlatmaktadır. Bölge halkı Lodos Zühtü’den yardım ister ve olaylar gelişir. Yine Aydemir Akbaş'ın başrolünde olduğu eğlenceli bir Yeşilçam filmidir.

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