En İyi Aybüke Pusat Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aybüke Pusat Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Her Yerde Sen (2019) Dizi bir sezon ve 23 bölümden oluşuyor. Komedi türündedir. Aybüke Pusat’ın, komedi dalında da yeteneğini sergilemesi açısından önemlidir. Güzel oyuncu, Furkan Andıç’la dizinin başrollerini paylaşıyor. Selin (Aybüke Pusat) ile Demir (Furkan Andıç) birbirlerinden habersiz aynı evi tutarlar. İkisi de keçi gibi inatçı olduklarından geri adım atmazlar. Sonuçta evi birlikte kullanmaya karar verirler. Bu yetmezmiş gibi Demir, Selin’in çalıştığı şirketin yeni patronu çıkar. Olaylar bu ikilinin etrafında gelişiyor.