En İyi Aybüke Pusat Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aybüke Pusat Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Aybüke Pusat, televizyon dünyasının yeni yüzlerinden biridir. Güzel oyuncu, aldığı rollerin hakkını fazlasıyla vererek, aranan oyuncuların başında geliyor. 2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuğa olan yeteneği ve düzgün fiziğiyle kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmiştir. Aybüke Pusat’ın akıllarda kalan dizilerini sizler için derledik.
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1
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Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 Ankara doğumludur. Hacette Üniversite Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümü mezunudur. Bu bölümden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümüne devam etmiştir. Güzel oyuncu, 2014’de Medcezir dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. 2018’de Söz dizisiyle Yılın En Beğenilen Kadın Oyuncusu ödülünü almıştır. 2020’de de Her Yerde Sen dizisiyle En İyi Dizi Çifti seçilmiştir.
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Medcezir (2014)
Amerikan yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştır. Aşk, dram ve gençlik dizisidir. İki sezon ve 77 bölümden oluşuyor. Dizinin baş rollerinde; Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya oynuyorlar. Aybüke Pusat, dizinin yardımcı karakterlerindendir. İkinci sezondan itibaren düzenli olarak rol almaya başlıyor. Aybüke Pusat, dizide Elif karakterini canlandırıyor. Dizinin baş karakteri Yaman (Çağatay Ulusoy)’ın sınıf arkadaşını oynuyor.
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Şahin Tepesi (2018)
Dizi, drama türünde olup ancak 6 bölüm yayınlanabilmiştir. 6. bölümden sonra dizi final yapmıştır. Aybüke Pusat; Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'la birlikte başrolü paylaşıyor. Dizi, başarılı ve hırslı Tuna Akdora (Zerrin Tekindor) ile Melek Özden (Ebru Özkan)’ın arasındaki hırs ve güç mücadelesi çerçevesinde geçiyor. Aybüke Pusat, dizide Melek Özden’in kızı Verda Özden karakterini canlandırıyor. Tuna Akdora’nın oğlu Efe’ye (Boran Kuzum) aşıktır.
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Familya (2016)
Dizi tek sezon 10 bölümden oluşuyor. Aile, drama türündedir. Beyoğlu ailesinin başından geçen olaylar anlatılıyor. Dizinin baş rollerinde; Uğur Yücel, Erkan Kolça Köstendil, Bülent Emrah Parlak, Güven Kıraç ve Şükran Ovalı oynuyorlar. Aybüke Pusat, bu diziyle daha ekranda daha fazla görünmeye başlıyor. Dizide Yaşar Beyoğlu’nun (Uğur Yücel) üç numaralı kızı Su Beyoğlu’nu canlandırıyor.
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Her Yerde Sen (2019)
Dizi bir sezon ve 23 bölümden oluşuyor. Komedi türündedir. Aybüke Pusat’ın, komedi dalında da yeteneğini sergilemesi açısından önemlidir. Güzel oyuncu, Furkan Andıç’la dizinin başrollerini paylaşıyor. Selin (Aybüke Pusat) ile Demir (Furkan Andıç) birbirlerinden habersiz aynı evi tutarlar. İkisi de keçi gibi inatçı olduklarından geri adım atmazlar. Sonuçta evi birlikte kullanmaya karar verirler. Bu yetmezmiş gibi Demir, Selin’in çalıştığı şirketin yeni patronu çıkar. Olaylar bu ikilinin etrafında gelişiyor.
6
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O Hayat Benim (2014-2017)
Televizyon dizisi 4 sezon sürmüştür. Aşk, drama türündedir. Toplam 131 bölümden oluşuyor. Dizinin başrollerinde; Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Keremcem oynuyorlar. Aybüke Pusat, bu dizide yardımcı oyuncu rolünde Zeynep karakterini canlandırıyor. Zeynep dizide, Efsun’un (Ceren Moray) teyzesi olan Sultan (Oya Başar)’ın kızıdır. Fakat onu Ganimet (Zerrin Sümer) büyütmüştür.
7
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Söz (2017-2019)
Dizi 3 sezon ve 84 bölümden oluşuyor. Savaş, aksiyon, drama, aşk türündedir. Özel bir timin başından geçen olaylar anlatılıyor. Dizinin baş rollerinde; Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Meriç Aral oynuyorlar. Aybüke Pusat, bu diziyle ana karakter rolüne geçmiştir. Dizide Doktor Bahar rolündedir. İlerleyen bölümlerde Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu ile yakınlaşacak ve onunla evlenecektir. Güzel oyuncu bu diziyle kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Hatta İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’nin verdiği Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu seçilmiştir. 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde de, Söz dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir.