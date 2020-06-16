En İyi Ata Demirer Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ata Demirer Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk sinema tarihinin en iyi komedyenlerinden biri olan Ata Demirer çekmiş olduğu filmlerle hafızalarımızda yer edinmiştir. Ata Demirer özellikle komedi alanında ki filmleri ile günümüzde başyapıt olan komedi filmlerine imza atmıştır. Ülkemizde en çok sevilen film kategorilerinden biri olan komedi filmlerini büyük bir ustalıkla çekmiştir. Ata Demirer filmi en çok tavsiye edilen ve araştırılan filmler arasında yerini almıştır. Peki, en iyi Ata Demirer filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Ata Demirer filmleri listesi nedir? İşte mutlaka izlemeniz gereken Ata Demirer filmleri.
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Ata Demirer 1972 doğumlu bir oyuncudur. Genellikle çekmiş olduğu komedi filmleri ile bilinen usta oyuncu aynı zamanda iyi bir stand up sanatçısıdır. Ata Demirer filmleri komedi alanında çekilmiş olan en iyi filmler arasında yer almaktadır. Çekmiş olduğu komedi filmleri gişede rekor kırmış ve yüksek seyirci sayısına ulaşmıştır. Ata Demirer filmlerini sevenler ise bu filmlere büyük destek göstermiştirler.
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Çekmiş olduğu yüksek bütçeli filmler ile izleyiciyi adeta kahkahaya boğan usta oyuncu Ata Demirer günümüzde de çekmiş olduğu filmlerle adından söz ettirmeye devam etmektedir. Sizler için Ata Demirer'in en iyi filmlerini IMDb puanı en yüksek filmleri derledik.
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1) Osmanlı Cumhuriyeti
Ata Demirer filmi olan Osmanlı Cumhuriyeti beyaz perdede ses getirmeyi başarmış bir Ata Demirer filmidir. Osmanlı Cumhuriyeti filmi 2008 yapımlı bir filmdir. Türk komedi türünün en güzel örneklerinden biridir.
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2) Berlin Kaplanı
Ata Demirer deyince akla ilk gelen filmlerden biri olan Berlin Kaplanı gurbetçi bir gencin boks hikayesini anlatmaktadır. Berlin Kaplanı 5.2 IMDb puanına sahip olan bir Türk komedisidir.
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3) Eyvah Eyvah 3
Eyvah Eyvah serisinin 3. filmlerinden biri olan Eyvah Eyvah 3 Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrolünü paylaştığı bir Türk komedi filmidir. Eyvah Eyvah 3 6.0 IMDb puanı olan bir filmdir.
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4) Olanlar Oldu
2017 yapımlı olan Olanlar Oldu filmi oğlu zafere kız arayan bir annenin komik maceralarını anlatmaktadır. Olanlar Oldu filmi 2017'de beyaz perdede en çok sevilen Türk komedi filmlerinden biri olmuştur.
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5) Hedefim Sensin
Hedefim Sensin filmi 2018 yapımlı bir Türk komedi filmidir. Türk güldürü komedi filmlerinin en güzel örneklerinden biri olan bu filmde başrolünde usta oyuncu Ata Demirer yer almaktadır.
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6) Vizontele Tuuba
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bu film Ata Demirer gibi usta oyuncuların bulunduğu bir Türk komedi filmidir. Vizontele Tuuba her şeye yabancı olan bir köy halkının komik maceralarını anlatmaktadır. Film komedi ve dram arasında çekilmiştir.
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7) Eyvah Eyvah
İlk kez 2010 yılında gösterime giren Eyvah Eyvah Ata Demirer'in seri haline getirdiği izleyicinin çok güldüğü filmler arasındadır. Eyvah Eyvah 2010 yılında beyaz perdede en çok sevilen filmler arasında yer aldı.
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8) Neredesin Firuze?
Neredesin Firuze 2004 yapımlı gerçek bir Unkapanı hikayesini anlatmaktadır. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise ünlü yönetmen Ezel Akay oturmaktadır. En sevilen Ata Demirer filmleri arasında yer almaktadır.
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9) Tek Kişilik Dev Kadro
8.1 IMDb puanına sahip olan bu gösteri Ata Demirer'in stand up gösterisi olan bir gösterimdir. Ata Demirer'in en komik taklitlerinin yer aldığı ve kahkaha tufanının bol olduğu bu gösteri en sevilen Ata Demirer yapımlarından birisidir.
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10) Eyvah Eyvah 2
Ata Demirer'in devam ve seri filmlerinden olan Eyvah Eyvah serisinin ikinci filmidir. Eyvah Eyvah 2 2011 yapımlı olan bir filmdir. Başrollerinde ise Ata Demirer ve Demet Akbağ yer almaktadır.