En İyi Asya Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asya Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Old Boy / İhtiyar Delikanlı Imdb Top 250 listesinin 69. sırasında yer alan Old Boy, gelmiş geçmiş en iyi Asya filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde 15 yıl boyunca bir hücrede kapalı tutulan ve ailesi öldürülen Oh Dae Su adındaki adamın intikam öyküsü anlatılıyor.