En İyi Asya Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asya Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış İlkbahar Yine Kim Ki Duk'a 2003 yılının en çok izlenen Asya filmlerinden biri oldu. İnsan ilişkilerini ve aşkı mevsimler üzerinden metaforik bir dille anlatan yapım, özelikle kostümleri ve müzikleriyle büyük beğeni topladı. Filmin oyuncu kadrosunda Güney Kore sinemasının yıldızları Yeung So Oh ve Young Min Kim yer alıyor.