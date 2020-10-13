En İyi Asya Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asya Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya genelinde en çok izlenen filmlerin başında Güney Kore filmleri geliyor. Güney Kore sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden bazıları Kim Ki Duk, Chan Wook Park ve Boon Jo Ho'dur. Japonya sineması daha çok korku filmleri ile ön plana çıkarken, bu filmlerden bazıları Hollywood'a uyarlandı. Çin ise Amerika ve Hindistan ile birlikte en çok film çekilen ülkelerden biri. Son yıllarda Tayland da sinemada yükselişe geçen ülkeler arasında yer alıyor. Tayland yapımı birçok film, uluslararası festivallerde ödüle layık görüldü. Orijinal senaryolarıyla dikkat çeken Asya filmleri, ülkemizdeki sinemaseverler tarafından da büyük ilgi görüyor. Sizin için geçmişten günümüzde en çok izlenen Asya filmlerini listeledik.
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1
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Ben Bir Robotum ama Sorun Değil
Chan Wook Park tarafından yazılıp yönetilen film, bir hastanede geçiyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Su Jeong Lim, Hie Jin Choi ve Rain. Kendisini sayborg zanneden birinin gözünden anlatılan yapım, ilginç bir senaryoya sahip.
2
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Boş Ev
Kim Ki Duk tarafından yazılıp yönetilen Boş Ev, uluslararası festivallerden 14 ödül kazandı. Tatile çıkan insanların evlerinde yaşayan bir adamın hikayesini çarpıcı bir şekilde anlatan yapım, Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip.
3
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İlkbahar Yaz Sonbahar Kış İlkbahar
Yine Kim Ki Duk'a 2003 yılının en çok izlenen Asya filmlerinden biri oldu. İnsan ilişkilerini ve aşkı mevsimler üzerinden metaforik bir dille anlatan yapım, özelikle kostümleri ve müzikleriyle büyük beğeni topladı. Filmin oyuncu kadrosunda Güney Kore sinemasının yıldızları Yeung So Oh ve Young Min Kim yer alıyor.
4
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Old Boy / İhtiyar Delikanlı
Imdb Top 250 listesinin 69. sırasında yer alan Old Boy, gelmiş geçmiş en iyi Asya filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde 15 yıl boyunca bir hücrede kapalı tutulan ve ailesi öldürülen Oh Dae Su adındaki adamın intikam öyküsü anlatılıyor.
5
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Acı Tatlı Hayat
Dinmeyen temposu ve aksiyon sahneleriyle adından söz ettiren Acı Tatlı Hayat'ın yönetmen koltuğunda Je Woon Kim tarafından yönetildi. Bir mafya lideri şüphelendiği kız arkadaşını izlemesi için Sun Woo'yu tutar. Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen adam, tuttuğu adamdan onu öldürmesini ister. Sun Woo bunu reddeder ve olaylar gelişir.
6
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Ringu / Halka
Sonraki yıllarda birçok versiyonu daha çekilen Halka filmi, 1998 yılında gösterime girdi. Korku sinemasına yepyeni bir soluk getiren yapım sadece Japonya'da değil dünya genelinde gişe rekorları kırdı. Filmin ikincisi 1990 yılında yine Hideo Nakata tarafından çekildi.
7
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Arakçılar
Imdb puanı 8.0 olan Arakçılar, 2018 yılında Cannes Film Festivalinde, Altın Palmiye ödülünü kazandı. En İyi Film Dalında Japon Akademi Ödülünün de sahini olan film, marketlerden hırsızlık yaparak geçimini sağlayan kalabalık bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor.
8
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Katil Ichi
''Japonya sinemasının Tarantino'su'' olarak adlandırıan Takashie Miike tarafından çekilen film, 2001 yılında gösterime girdi. Sert sahneleriyle hafızalarda yer eden Katil Ichi'nin oyuncu kadrosunda Tadanomu Asano, Shin'ya Tsukamoto ve Nao Ohmori yer alıyor.
9
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Ip Man
Bir biyografi filmi olan Ip Man, efsane dövüşçü Bruce Lee'nin hocası olan Ip Man'ın hayatından kesitler sunuyor. Serinin 4. ve son filmi 2019 yılında gösterime girdi.
10
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House of Flying Daggers - Parlayan Hançer
Listenin sonunda Çin - Hong Kong ortak yapımı Parlayan Hançerler yer alıyor. Andy Lau'nun baş rolde olduğu filmin Imdb puanı: 7.5.