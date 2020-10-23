En İyi Asker Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asker Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk sinemasında ise Çanakkale Savaşı temalı yapımlar en çok izlenen asker filmlerini başında geliyor. Bu filmlerden başlıcaları: Çanakkale Çocukları, Bir Millet Uyanıyor, Son Umut, Çanakkale Yolun Sonu. Savaş filmleri dışında, biyografik özellikler taşıyan ve senaryosu tarihi olaylara dayanan filmler de izleyicilerle buluşmaktadır. Sinemaseverler dram dışında komedi, fantastik, tarihi ve aksiyon-macera türünde çekilmiş asker filmlerine de büyük ilgi gösteriyor.