En İyi Asker Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Asker Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Her yıl, asker ve savaş temalı birçok sinema filmi çekiliyor. Özelikle II. Dünya Savaşını konu alan çok sayıda film gösterime giriyor. Bununla birlikte Vietnam Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Körfez Savaşını konu edinen filmle de mevcut. Sinemaseverler için dünden bugüne en çok izlenen asker filmlerini listeledik.
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1
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Türk sinemasında ise Çanakkale Savaşı temalı yapımlar en çok izlenen asker filmlerini başında geliyor. Bu filmlerden başlıcaları: Çanakkale Çocukları, Bir Millet Uyanıyor, Son Umut, Çanakkale Yolun Sonu. Savaş filmleri dışında, biyografik özellikler taşıyan ve senaryosu tarihi olaylara dayanan filmler de izleyicilerle buluşmaktadır. Sinemaseverler dram dışında komedi, fantastik, tarihi ve aksiyon-macera türünde çekilmiş asker filmlerine de büyük ilgi gösteriyor.
2
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13 Saat: Bingazi'nin Gizli Askerleri
Listenin son sırasında ABD, Fas ve Malta ortak yapımı 13 saat filmi yer alıyor. Mitchell Zuckoff'un çok satan romanından sinemaya uyarlanan filmde James Badge Dale ve John Krasinski baş rolleri paylaşıyor.
3
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Dağ
Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği filmde pusuya düşen iki askerin mücadelesi beyaz perdeye aktarılıyor. Kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Mustafa Akusta'nın yer aldığı yapımın ikincisi 2016 yılında gösterime girdi. Bol ödüllü Dağ ve Dağ II filmleri ülkemizde çekilmiş en başarılı asker filmleri arasında gösteriliyor.
4
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Er Ryan'ı Kurtarmak
Toplam 11 dalda Oscar'a aday gösterilen ve 5 dalda Oscar kazanan Er Ryan'ı Kurtarmak, dünden bugüne en çok izlenen asker filmlerinin başında geliyor. Sinemanın dahi çocuğu Steven Spielberg'in çektiği film haftalarca gösterimde kaldı ve 500 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etti.
5
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Full Metal Jacket
Stanley Kubrick'in kült filmi Full Metal Jacket'da Amerikan askerlerinin Vietnam Savaşında yaşadıkları zorluklar anlatılıyor. Kubrick'e Londra Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Yönetmen Ödülünü getiren filmin Imdb puanı 8.3. Filmin oyuncu kadrosunda R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Matthew Modine ve Adam Baldwin yer alıyor.
6
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Jarhead
Amerikan Güzeli filminin Oscar ödüllü yönetmeni Sam Mendes'in çektiği Jarhead, 2005 yılında vizyona girdi. Körfez Savaşının arka planını anlatan film, savaştan çok cephe gerisindeki askerlerin psikolojilerine odaklanıyor.
7
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Nefes: Vatan Sağ Olsun
''Uyursan ölürsün'' repliğiyle hafızalara kazınan Nefes, bir sınır ötesi operasyonda askerlerin yaşadıkları ele alınıyor. Özellikle Mete Horozoğlu'nun performansıyla öne çıktığı yapımda, kurgu ve senaryo da izleyicilerden tam not aldı. 2009 yapımı Nefes, Yeşilçam En İyi Film Ödülünün sahibi oldu.
8
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O Şimdi Asker
Bedelli askerlerin 28 günlük süreçte yaşadıkları komik olayları anlatan yapım, 2003 yılının en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. Filmin oyuncu kadrosunda, Mehmet Günsur, Pelin Batu, Yavuz Bingöl, Levent Kazak, Ali Poyrazoğlu ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yer alıyor.
9
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The Thin Red Line
Savaşın askerler üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren filmin yönetmen koltuğunda Terence Malick oturuyor. Senaryosunu James Jones'un yazdığı İnce Kırmızı Hat'ın çekimleri Avustralya'nın Bramston sahilinde gerçekleştirildi.
10
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Universal Soldier
Asker temalı bir bilim-kurgu filmi olan Universal Soldier'da UniSols adlı bir birliğin yaşadıkları maceralar ele alınıyor. Jean-Claude Van Damme'ın baş rolünde olduğu filmin yönetmenliği tecrübeli yönetmen Roland Emmerich üstlendi.
11
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Üç Kral
David O Russel'a Boston Film Eleştirmenleri En İyi Yönetmen Ödülünü getiren filmde, altın külçelerin peşine düşen 3 askerin yaşadığı trajikomik olayları beyaz perdeye taşıyor. George Clooney ve Mark Wahlberg'in baş rollerini paylaştığı filmin Imdb puanı 7.1