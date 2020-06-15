En İyi Aşk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Romantik - dram filmlerinin ana teması, ayrılık, özlem, yalnızlık gibi evrensel duygulardır. Romantik- komedi filmlerinde ise bu duygular mizah ile harmanlanarak seyircilerin beğenisine sunulur. Genel beğeniye hitap eden bu filmlerde evlilik, boşanma, çiftler arasındaki kavgalar, sadakatsizlik, aşk üçgeni gibi konular da ele alınır. Dram ağırlıklı olan aşk filmleri genellikle mutsuz son ile biter. Aşk filmleri, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede en çok rağbet edilen popüler bir sinema türüdür.