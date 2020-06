En İyi Aşk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

3- Before Sunset: Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Linklater'in üstlendiği Before Sunset, sadece bir erkekle kadının diyaloglarından oluşuyor. Gerçek zamanlı bir kurguyla ilerleyen filmin devamı olan Before Sunrise ve Before Midnight da en az ilk film kadar iddialı bir senaryoya sahip.