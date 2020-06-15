En İyi Aşk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Alt türleri romantik - komedi ve romantik- dram olmak üzere ikiye ayrılan aşk filmleri, eskiden olduğu gibi günümüzde de en çok izlenen filmlerin başında geliyor. Bu filmlerin ortak özelliği izleyicilerde bir duygu uyandırmaktır. İşte, en iyi aşk filmleri için derlediğimiz liste.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Romantik - dram filmlerinin ana teması, ayrılık, özlem, yalnızlık gibi evrensel duygulardır. Romantik- komedi filmlerinde ise bu duygular mizah ile harmanlanarak seyircilerin beğenisine sunulur. Genel beğeniye hitap eden bu filmlerde evlilik, boşanma, çiftler arasındaki kavgalar, sadakatsizlik, aşk üçgeni gibi konular da ele alınır. Dram ağırlıklı olan aşk filmleri genellikle mutsuz son ile biter. Aşk filmleri, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede en çok rağbet edilen popüler bir sinema türüdür.
2
Abone Ol
1- Titanic:
1912 yılında yaşanmış Titanic faciasını bir aşk üzerinden anlatan Titanic, her yaştan izleyicinin tekrar tekrar izlediği başyapıtlardan biri. Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in öne çıkan oyunculuklarının yanı sıra hafızalara kazınan final sahnesiyle bu film gelmiş geçmiş en iyi aşk filmleri listesinin zirvesinde yer alıyor.
3
Abone Ol
2- Sil Baştan:
Alışılmışın dışında bir senaryoya ve akıcı bir kurguya sahip olan Sil Baştan aşkı hafıza teması üzerinden inceleyen son derece orijinal bir yapım. Eski sevgilisini unutmak için hafızasını sildiren bir adamın başka bir kadınla başladığı ilişkiyi kendine has bir sinema diliyle aktaran film, bilim-kurgu ve fantastik ögeleri de bünyesinde barındırıyor.
4
Abone Ol
3- Before Sunset:
Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Linklater'in üstlendiği Before Sunset, sadece bir erkekle kadının diyaloglarından oluşuyor. Gerçek zamanlı bir kurguyla ilerleyen filmin devamı olan Before Sunrise ve Before Midnight da en az ilk film kadar iddialı bir senaryoya sahip.
5
Abone Ol
4- Selvi Boylum Al Yazmalım:
Türk Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım bir aşk üçgenini minimal bir tabloda izleyicilere sunuyor. Sinemaseverlere 'Aşkta duygular mı önemlidir yoksa mantık mı' sorusunu sorduran film, 40 yıl geçmesine rağmen hala en çok izlenen ve hakkında en çok konuşulan aşk filmleri arasında.
6
Abone Ol
5- 50 İlk Öpücük:
Her sabah hafızası sıfırlanan bir kadını kendine yeniden aşık etmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatan 50 İlk Öpücük, özgün senaryosu ile klasik romantik komedi filmlerinden ayrılıyor. Adam Sandler ve Drew Barrymore'un uyumlu oyunculuğu da filmin en büyük artılarından biri.
7
Abone Ol
6- Hayalet:
Aşkın ölümden sonra bile devam edeceğini şiirsel bir dille anlatan Hayalet, doksanlı yılların unutulmaz klasiklerinden biri. Uğradığı saldırı sonrası ölen Sam, bir hayalet olarak geri döner. Fantastik yönü ağır basan bu aşk filmin toplamda 2 Oscar ödülüne sahip.
8
Abone Ol
7- Başka Dilde Aşk:
İlksen Başarır'ın yazıp yönettiği Başka Dilde Aşk işitme engelli bir erkek ile kadının ilişkisini mercek altına alıyor. Toplumsal ön yargıları eleştiren yapım Türkiye dışında uluslararası birçok festivalden de ödül aldı.
9
Abone Ol
8- İncir Reçeli:
AIDS hastası bir kadın ile skeç yazarı bir erkeğin aşkını dokunaklı bir dille anlatan film, genel izleyici kitlesi tarafından oldukça başarılı bulundu. Halil Sezai'nin şarkıları da filmin çok daha sevilmesini sağladı.
10
Abone Ol
9- Kasım'da Aşk Başkadır:
Keanu Reeves ve Charlize Theron gibi iki dev ismin oynadığı film romantik - dram türünün en başarılı örneklerinden biri. Filmde sadece bir aylığına birlikte olmaya karar vermiş bir çiftin birbirlerine aşık olmalarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
11
Abone Ol
10- Her:
Bilgisayar yazılımına aşık olan bir yazarın hikayesini konu alan film 'en iyi senaryo' başta olmak üzere birçok dalda ödül kazandı. Yalnızlık temasını teknoloji üzerinden işleyen yapımda bilim-kurgu türüne ait özellikler de bulunuyor.