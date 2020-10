En İyi Aşk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Crash Landing On You Crash Landing On You, Netflix platformundan milyonlara ulaşan popüler Kore aşk dizilerinden biri. En çok izlenen aşk dizileri arasında ön plana çıkan dizi, aşk dizisi izlemek isteyenleri kendisine hayran bırakıyor. Bunda oyuncuların etkileyici performansları ile senaryo ve dizinin kurgusu oldukça büyük pay sahibi. Dizide, Güney Koreli zengin bir kadın olan Yoon Se Ri, başına gelen yamaç paraşütü kazasından sonra Kuzey Kore'ye inmeye mecbur kalır. Hayati tehlikede olan Yoon'un saklanmasına buradaki yakışıklı bir asker yardım eder. İkili kısa zamanda birbirlerine aşık olur.