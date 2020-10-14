En İyi Aşk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Asmalı Konak 2002 ile 2004 sezonunda ekranlara gelen ve yayımından itibaren kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Asmalı Konak, en çok izlenen yerli aşk dizileri arasında çok özel bir yere sahip. Dizinin IMDb puanı 5.8 olan 2000'li yıllara damga vuran aşk dizisi, farklı konusu ile de çok seviliyor. Dizinin yönetmenliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay yaparken dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz, unutulmayacak bir oyunculuk performansı sergiliyor. Dizide Seymen ve Bahar'ın Amerika'da başlayan ve Kapadokya'ya kadar uzanan tutkulu aşkının çarpıcı hikayesi anlatılıyor.