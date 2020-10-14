En İyi Aşk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aşk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Aşk dizileri, her döneme damgasını vuran sevilerek izlenilen dizi türlerinin başında geliyor. En çok izlenilen dizi listelerinde yüksek izlenme oranlarıyla üst sıralarda göze çarpıyorlar. Sizler için aşk dizilerine dair En iyi aşk dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen aşk dizileri listesi ve önerisini (2020) derledik.
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1
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Aşk, insan yaşamının nefes almak gibi hiç değişmeyen bir ihtiyacı. İnsanlar, aşık oldukları zaman kendilerini daha mutlu ve cesur hissediyorlar. Mutlu aşklar, insanları göklere çıkarırken, karşılıksız ya da zorlu mücadeleleri gerektiren aşklar derin ıstıraplara sebep olabiliyor. Aşkı, acısı ve tatlısı ile kısaca bütünüyle hissetmek isteyenlerin dizi tercihi ise aşk dizileri. Birbirinden sürükleyici aşk hikayeleri ve yetenekli, başarılı oyuncularıyla eski ve yeni bazı aşk dizileri unutulmayanlar ve unutulmayacaklar listesine girmeyi hak ediyorlar.
2
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Asmalı Konak
2002 ile 2004 sezonunda ekranlara gelen ve yayımından itibaren kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Asmalı Konak, en çok izlenen yerli aşk dizileri arasında çok özel bir yere sahip. Dizinin IMDb puanı 5.8 olan 2000'li yıllara damga vuran aşk dizisi, farklı konusu ile de çok seviliyor. Dizinin yönetmenliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay yaparken dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz, unutulmayacak bir oyunculuk performansı sergiliyor. Dizide Seymen ve Bahar'ın Amerika'da başlayan ve Kapadokya'ya kadar uzanan tutkulu aşkının çarpıcı hikayesi anlatılıyor.
3
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Binbir Gece
Binbir Gece, Binbir Gece Masalarının büyüleyici atmosferini modernize eden geçmişten günümüze en çok izlenen Türk yapımı aşk dizilerinin başında geliyor. Kalplere dokunan hikayesi ile yayımlandığı 2006-2009 yıllarında zirveye çıkan bir yapım. Başrollerinde başarılı ve karizmatik oyuncular Halit Ergenç ile Bergüzar Korel yer alıyor. Unutulmaz aşk dizisinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Binal var. Lösemi hastası oğluna ilik nakli için maddi kaynak arayan dul kadın Şehrazat'ın başından geçen ilginç olaylar ve onu bekleyen büyük aşk dizide sürükleyici bir şekilde anlatılıyor.
4
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Crash Landing On You
Crash Landing On You, Netflix platformundan milyonlara ulaşan popüler Kore aşk dizilerinden biri. En çok izlenen aşk dizileri arasında ön plana çıkan dizi, aşk dizisi izlemek isteyenleri kendisine hayran bırakıyor. Bunda oyuncuların etkileyici performansları ile senaryo ve dizinin kurgusu oldukça büyük pay sahibi. Dizide, Güney Koreli zengin bir kadın olan Yoon Se Ri, başına gelen yamaç paraşütü kazasından sonra Kuzey Kore'ye inmeye mecbur kalır. Hayati tehlikede olan Yoon'un saklanmasına buradaki yakışıklı bir asker yardım eder. İkili kısa zamanda birbirlerine aşık olur.
5
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Dawson's Creek
Dawson's Creek, sevilen oyuncu kadrosu ile geçmişten günümüze en çok beğenilen ve izlenen gençlik dizilerinden biri. 1998-2003 yılları arasında 6 sezon boyunca soluksuz izlenen dizi, Dawson, Joey, Jane ve Pacey karakterlerinin liseden üniversite çağlarına kadar uzanan maceralarını, arkadaşlık bağlarını ve aşklarını etkileyici bir senaryo eşliğinde ekranlara getiriyor.
6
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Jane The Virgin
Venezuella yapımı Jane The Virgin, beğenilen Netflix aşk dizileri arasında yer alıyor. IMDb puanı 7.8 olan dizi, son zamanların en çok izlenen romantik dizilerinden biri. Jane The Virgin, hiç beklemediği bir anda hamile kaldığını öğrenen çalışkan, bilgili ve inançlı bir kızın hayat hikayesini konu alıyor. Ancak Jane'in hamileliği ile ilgili sıra dışı bir durum vardır. Çünkü Jane, daha önce hiç cinsel ilişki yaşamamıştır yani bakiredir.
7
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Luna Nera
Netflix üzerinden 2020 yılında izleyiciler ile buluşan Luna Nera, romantik bir aşk hikayesi ile izleyenleri kendisine bağlıyor. Aşk hikayesi yanında dram ve fantastik öğeleri de içeren yapım, değişik öyküsü ile de dikkat çekiyor. Dizide 17.yüzyılda İtalya'da yaşayan genç bir kız, cadılardan oluşan bir ailenin üyesi olduğunu öğrenir. Erkek arkadaşının babası ise bir cadı olduğu için onun peşine düşer.
8
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Medcezir
Yayıma başladığı 2013-2015 yılları arasında çok sayıda izleyiciyi ekranlara bağlamayı başaran aşk dolu bir gençlik dizisi. Dizide başarılı ve yetenekli genç oyuncular Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy başrolleri paylaşıyorlar. Dizide zengin bir ailenin güzeller güzeli ve çekici kızı Mira ile yan komşularının yanlarına aldıkları yakışıklı, zeki ve cesur bir delikanlı olan Yaman'ın imkansız olarak başlayan aşkları anlatılıyor. Dizi ünlü yabancı aşk ve gençlik dizisi The O.C.'nin beğenilen başarılı bir yerli uyarlaması olarak izlenmesi mutlaka tavsiye edilen aşk dizileri arasında.
9
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My Secret Romance
My Secret Romance, Netflix'in en çok izlenilen aşk dizileri arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Cha Jin Wook, çok zengin bir ailenin evladı olup ailesinin büyük bir şirketi vardır. Cha Jin Wook, hayatında sadece kısa süreli bir kız arkadaş ister. Lee Yoo-Mi ile tanıştığında ise tüm planları altüst olur.
10
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Plan Coeur (Aşk Planı)
Fransız aşk dizileri arasında öne çıkan Plan Coeur, başkent Paris'te yaşayan Elsa'nın hikayesini ekranlara taşıyor. Elsa, eski sevgilisini unutmakta oldukça zorlanmaktadır. Bu durumdan memnun olmayan Elsa'nın yakın arkadaşları, onun mutlu olması ve hayatına iyi bir şekilde devam edebilmesi için ona erkek escort tutarlar. Bu plan, heyecan verici gelişmelere sebep olur. 2018 yılında ABD'de yayınlanan dizi, aşk dizilerinden hoşlananlar için ideal. Dizinin IMDb puanı ise 7.5.
11
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Virgin River
Virgin River, romantik ve dram öğelerini içinde barındıran nefes kesici bir aşk dizisi. Dizide daha huzurlu ve sakin bir yaşam sürmeyi isteyen Melinda Monroe'nin uzaklarda bir Kaliforniya kasabasına taşınmasıyla başlayan hikayesi işleniyor. Virgin River, Robyn Carr tarafından kaleme alınan romandan esinlenen başarılı bir yapım. Dizideki duygusal sahneler, hayatında yeni bir başlangıç açmaya karar veren ama bunun düşündüğü kadar kolay olmayacağını gören Melinda ile izleyiciler arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlıyor.