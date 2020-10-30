En İyi Arzu Okay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Arzu Okay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Arzu Okay, 23 Haziran 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ayhan Işık ile başrolü paylaştığı Ölünceye Kadar Seninim filminde oynadığında 15 yaşındaydı. Yeşilçam Sinemasında Neriman Köksal ile birlikte ''Vamp Kadın'' olarak anıldı. Yeni ve eski, en çok izlenen Arzu Okay filmlerini sizin için listeledik.
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1
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Birçok sinemasevere göre Arzu Okay, Yeşilçam sinemasının en güzel aktrislerinden biridir. 1980'den sonra genellikle kötü kadın rollerinde oynayan yıldız isim, sonraki yıllarda yurt dışında taşındı ve ticaretle uğraşmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde 100'den fazla filmde oynayan Arzu Okay, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri oldu. 2015 yılında Görkem Yeltan'ın çektiği ''Yemekteydim ve Karar Verdim'' filmi, ünlü oyuncunun rol aldığı son filmdir.
2
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Her Şeyim Sensin
Patronunun ve iş arkadaşlarının kurduğu tuzağa düşen Ahmet (Ayhan Işık) bir süre hapiste kalır. Hapisten çıktıktan sonra intikam planları yapmaya başlar. Hapse düşmesine neden olan patronunun kızı Gülseren (Arzu Okay) ile evlenir ve olaylar karışır. Orijinal bir senaryoya sahip olan 1971 yapımı filmin Imdb puanı 7.1.
3
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Şimdi Silah Konuşacak - Pekoş Bill
1970'li yıllardan sonra Hollywood ve Spagetti Western filmlerinin etkisiyle Yeşilçam'da birçok kovboy filmi çekilmiştir. Çekimleri 1971 yılında tamamlanan Şimdi Silah Konuşacak filmi de, sinema tarihimizdeki ender kovboy filmlerinden biridir. Yıldırım Önal, Arzu Okyay, Müfit Behçet Nacar ve Atilla Ergün'ü rol aldığı film, daha sonra birçok televizyon kanalında da yayınlandı.
4
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Sütü Bozuk
Arzu Okay'ın bir pavyon şarkıcısını canlandırdığı yapımın yönetmen koltuğunda İrfan Atasoy oturuyor. Bir şarkıcıya aşık olan evli bir adamın yaşadıklarının anlatıldığı film 1976 yılında gösterime girdi.
5
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Olmaz Öyle Şey
Durum komedisi türündeki film düşük bir bütçeyle çekilmesine rağmen 1975 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu.
6
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Keloğlan İş Başında
Türk televizyonlarının ekran klasiklerinden biri olan Keloğlan filmlerinde Bal Kız rolünü oynayan Arzu Okay, uzun bir süre daha gündemde kalmayı başardı. Rüştü Asyalı ile oynadığı filmlerin birçoğu Nuri Ergün tarafından yönetildi.
7
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Ölünceye Kadar
Arzu Okyay'ın ilk oyunculuk deneyimi olan ''Ölünceye Kadar'' 1970 yılında Safa Önal tarafından çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda dönemin meşhur isimleri Ayhan Işık, Salih Güney ve Zuhal Aktan da yer alıyor.
8
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Kara Gün
Yeşilçam Sinemasında özgün filmlere imza atan Bilge Olgaç imzası taşıyan Kara Gün, 1971 yılında gösterime girdi. O yıl en çok izlenen filmler arasında yer alan yapımda Kadir İnanır ve Ahmet Mekin gibi Türk sinemasının duayen isimleri de oynuyor.
9
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Aşk Dediğin Laftır
Senaryosunu Recep Filiz'in yazdığı Aşk Dediğin Laftır filmi şehir şehir dolaşan bir tiyatro topluluğunun yaşadıklarını konu ediniyor. Yer yer komedi ögeleriyle zenginleştirilmiş bu komedi filmi, senaryosu dışında geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.1977 yılında gösterime giren filmin başrol oyuncuları: Münir Özkul, Ayşen Gruda, Bahar Öztan, Ali Şen ve Mehmet Ali Erbil.
10
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Yemekteydik ve Karar Verdim
Senaryosunu Burcu Aktaş ve Nilüfer Uğur Dalay'ın yazdığı film 2015 yılında sinemaseverlerle buluştu. Filmin en önemli özelliği ise Arzu Okyay'ın rol aldığı son film olması. Görkem Yeltan'ın hem yönetip hem de başrolde oynadığı film oldukça ilginç bir senaryoya sahip.
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Üç Silahşörler
Çetin İnanç'ın yazıp yönettiği filmde dönemin ünlü isimleri Erdem Alkan, Hakan Balamir, Altan Bozkurt ve Hamit Yıldırım oynuyor. Film, özellikle orijinal senaryosu ve kostümleriyle Türk sinemasının en ilginç yapımlarından biri olarak değerlendiriliyor.