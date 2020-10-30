En İyi Arzu Okay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Arzu Okay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Her Şeyim Sensin Patronunun ve iş arkadaşlarının kurduğu tuzağa düşen Ahmet (Ayhan Işık) bir süre hapiste kalır. Hapisten çıktıktan sonra intikam planları yapmaya başlar. Hapse düşmesine neden olan patronunun kızı Gülseren (Arzu Okay) ile evlenir ve olaylar karışır. Orijinal bir senaryoya sahip olan 1971 yapımı filmin Imdb puanı 7.1.