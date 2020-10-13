En İyi Arnold Schwarzenegger Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Arnold Schwarzenegger Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Arnold Schwarzenegger oldukça başarılı ve dünyaca ünlü bir aktördür. Aktör, 70'li yıllardan beri belki de 100'den fazla film de rol almıştır. Bu filmlerin tamamı da insanlar tarafından oldukça beğenilen yapımlardır. Arnold Schwarzenegger'in en iyi filmleri sevenleri tarafından oldukça merak edilmektedir. Ünlü aktörün en iyi 10 filmi hangileri sizler için derledik.
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1
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Conan
Conan'ın ailesi o çocukken öldürüldü ve Conan intikam tutkusu ile büyüdü. Tek amacı, ailesini öldüren şeytani Tulsa Doom savaşçısını ortadan kaldırmaktır. Conan, "Thulsa Doom" u takip etmek için bir grup güvenilir maceracı tarafından desteklenmektedir.
2
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Conan 2
Kötü kraliçe Taramis, barbar Conan'a zor bir görev verdi. Uzun bir yolculukta genç ve güzel prenses Jehnna ve dev koruyucusu Bombaata'ya eşlik etmesi gerekiyor. İkili için, Chimerian barbarları dışında, Conan'ın arkadaşları siyah kadın savaşçı Zula, tuhaf büyücü Akiro ve beceriksiz Malak da bu yolculuğa katılıyor.
3
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Terminatör: Kara Kader
Bu yapım serinin ilk filmidir. "Terminatör": "Kara Kader", gelecekteki Terminatör ile zorlu bir savaşa giren Sarah Connor'ın hikayesini anlatıyor
4
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Şeytanın Günü
Kutsal yazılardan anlamların çıkarılması. 1979'da Manhattan'da bir kız doğdu. Yıllardır dini çevreler bu kızın doğumundan endişe duyuyordu. Bu kızın İsa'ya isyan çıkardığına ve Vatikan'ı bir kabusa sürüklediği düşünülen kız Vatikan piskoposu Papa'ya rapor haber veriliyor.
5
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Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi
John Connor son derece sıradan çalışma hayatına devam etmektedir. Annesi Sarah Connorbir sebepten vefat eder. Sarah ölümü ile birlikte geleceğin makineleri John'un gelecekteki direniş hareketinin lideri olacağını bilmektedir. Bu nedenle Skynet, onu ortadan kaldıracak en güçlü sonlandırıcı olan dişi bir T-X'tir.
6
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Terminatör: Genisys
Yıl 2029’dur. Halkın Direniş Hareketi'nin lideri John Connor, mekanik imparatorluk Skynet'in ölümcül gücüyle savaşıyor. Joh Connor, sadık arkadaşı Çavuş Kyle Reese'i 1983'e geri gönderir ve onu çalışan annesi Sarah Connor'ı kurtarmakla görevlendirir. Ancak katil bir robot tarafından takip edilmektedir.
7
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Kaçış Planı
Ray Breslin, dünyanın en önemli güvenlik uzmanlarından biridir ve çalışmaları ile tanınmaktadır. Kendi tasarladığı ve inşa ettiği yüksek düzey korumalı hapishanenin misafirlerinden biri de kendisidir. Ray şimdilerde kendi tasarlamış olduğu hapishanede mahkum olmuştur ve buradan kaçmak için güvenlik önlemlerini tek tek atlatmaya çalışmaktadır.
8
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Cehennem Melekleri 3
Barney Ross ve askerleri birlikte son bir görev, tehlikeli bir silah tüccarı avlamak ve güçlü silahlarının yanlış insanlara ulaşmasını engellemektir. Ancak işadamının, Barney'nin ortağı olan ve onlarla bir ekip oluşturan Conrad Stonebanks olduğu ortaya çıkar.
9
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Gerçeğe Çağrı
Bir kişi hayal gücüyle Mars'a sanal bir yolculuk yaptığında, bazı beklenmedik olaylar onu söz konusu gezegene gitmeye zorlar. Douglas Quaid aslında bu gezegeni her gece rüyasında gören bir işçidir. Bir şirket, hafıza aktarım işlevine sahip araç satmaktadır. O da Mars'a gitmek için bunu ister.
10
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Av
Dutch (Arnold Schwarzenegger) ve komandolarının görevi, Güney Amerika ormanlarında CIA tarafından yakalanan pilotları bulmak ve geri almaktır. Görev başarılı olur, ancak dönüş yolunda garip bir av ekibinin kurbanları oldular.
11
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Terminatör
"Terminatör", çekim süresinden uzak olan 2029'a gitmiştir. Bu fütürist filmde, dünya artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara direnen bir grup insani direniş savaşçısının yaşadığı bir gezegen haline gelmiştir.
12
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Terminatör 2: Mahşer Günü
Terminatör 2: Kıyamet Günü 2009'da çekilmiştir. Synet robotu Sarah Connor'ı öldürme görevini yerine getiremedi, bu nedenle T-1000 adlı yeni bir robot türü üretildi. Bu yeni "Terminatör" geçmişe dönmeyi ve Sarah'nın insan direniş hareketinin gelecekteki lideri olacak oğlu John Connar'ı öldürmeyi planlıyor.