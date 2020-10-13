En İyi Arnold Schwarzenegger Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Arnold Schwarzenegger Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kaçış Planı Ray Breslin, dünyanın en önemli güvenlik uzmanlarından biridir ve çalışmaları ile tanınmaktadır. Kendi tasarladığı ve inşa ettiği yüksek düzey korumalı hapishanenin misafirlerinden biri de kendisidir. Ray şimdilerde kendi tasarlamış olduğu hapishanede mahkum olmuştur ve buradan kaçmak için güvenlik önlemlerini tek tek atlatmaya çalışmaktadır.