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GeriKültür Sanat En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Her yıl pek çok film vizyona girmektedir. Özellikle yarış tutkunları araba filmlerini yakından takip etmektedir. Bu nedenle araba filmleri film sevenler tarafından son dönemlerde sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Yeni ve eski olmak üzere izlenmesi gereken pek çok araba filmleri bulunmaktadır. Peki En iyi araba filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen araba filmleri listesi nelerdir? Sizlere araba filmleri hakkında merak edilen filmleri detaylıca listeledik.

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1The Fast and The Furious
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The Fast and The Furious

Yarış filmi seven kişilerin mutlaka izlemesi gereken bir filmdir. Aynı zamanda bu film Hızlı ve Öfkeli filminin ilk serisidir. Film sokak yarışı kültürünü tüm dünyaya tanıtmıştır. Araba yarış filmlerini en iyi anlatan bu film modifiye yarış arabaları ve heyecanlı sahneleri ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

2Taxi Driver
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Taxi Driver

Martin Scorsese yönetmenliğinde yayımlanmış olan Taxi Driver filmi sinema tarihinde unutulmaz araba filmlerinden birisidir. Hem hikayesi hem de oyuncuları ile pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Başrol oyuncu Robert De Niro filmde Travis Bickle karakterini canlandırmıştır. Robert De Niro'nun kullandığı araç ise 1967 model Checker Marathon olmaktadır. Bu araç efsaneler arasına girmiş durumdadır.

3Mad Max: Fury Road
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Mad Max: Fury Road

2015 yılı yayımlanmış olan film Mad Max serisinin filmidir. İlk üç filmde Mel Gibson oynasa da 30 yıl sonra yayımlanan filmde Mad Max karakterini canlandıran kişi Tom Hardy olmaktadır. Film Apokaliptik döneminde yaşayan kişilerin mücadelesini anlatmaktadır.

4Thelma & Louse
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Thelma & Louse

Film 1990 yıllarının başında Ridley Scott tarafından çekilmiştir. Senaryo Callie Khouri tarafından yazılmıştır. Film iki kadının yol hikayesini anlatmaktadır. Ayrıca film karakterleri ile özdeşlik kurmuştur.

5Rush
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Rush

Rush filmi özellikle motor tutkunlarının seveceği bir film olmaktadır. Formula 1'in iki efsanesi James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti anlatan bir filmdir. Film 1970'li yıllarda geçmektedir. Film Formula 3 araçları ile gerçekleştirilmiştir. Hız ve aksiyon filmlerini seven kişiler için mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.

6Gone in 60 Seconds
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Gone in 60 Seconds

Gone in 60 Seconds filminin oyuncu kadrosu Nicolas Cage, Angelina Jolie ve James Duval gibi yıldız isimlerden oluşmaktadır. Filmin yönetmeni Dominic Sena'dır. Film en iyi aksiyon filmlerinden birisidir. Konusu ise eski bir araba hırsızının kardeşini kurtarmak için 50 aracı almasını anlatmaktadır.

7Vanishing Point
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Vanishing Point

Vanishing Point araba temalı filmler arasında klasikleşmiş bir filmdir. Richard C. Sarafian yönetmenliğinde yayınlanmış olan filmin başrolünde Barry Newman yer almaktadır. Filmde ana karakter Kowalski adına yarışan eski bir yarışçıdır. Kowalski arkadaşları ile iddiaya girer ve Colorado ile California arasını a5 saatten az bir sürede geçeceğini belirtir. Bunu 1970 model Dodge Challenger ile yapacaktır. Bir radyo spikeri olan Super Soul bunu duyurur ve ortalık toz duman olur. Böylelikle Kowalskşi bir fenomene dönüşür.

8Collateral
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Collateral

Araba tutkunlarının izlemesi gereken diğer bir film ise Collateral filmidir. Filmde Michael Mann bir taksicidir. Michael Mann'ın müşterisi ile kiralık bir katildir. Araba konulu olan film aynı zamanda gerilim filmidir. 2004 yılında yayımlanmıştır.

9Holy Motors
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Holy Motors

2012 yılı yayınlanmış olan bir filmdir. Filmde Leos Carax esrarengiz bir karakterdir. Paris'ten limuzin yolculuğuna çıkar ve yol boyunca farklı pek çok karakteri yaşar.

10Duel
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Duel

Film gizemli bir kamyon tarafından terörize edilen arabanın direksiyonuna sıkışmış ılımlı bir adamı anlatmaktadır.

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