En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Her yıl pek çok film vizyona girmektedir. Özellikle yarış tutkunları araba filmlerini yakından takip etmektedir. Bu nedenle araba filmleri film sevenler tarafından son dönemlerde sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Yeni ve eski olmak üzere izlenmesi gereken pek çok araba filmleri bulunmaktadır. Peki En iyi araba filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen araba filmleri listesi nelerdir? Sizlere araba filmleri hakkında merak edilen filmleri detaylıca listeledik.
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1
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The Fast and The Furious
Yarış filmi seven kişilerin mutlaka izlemesi gereken bir filmdir. Aynı zamanda bu film Hızlı ve Öfkeli filminin ilk serisidir. Film sokak yarışı kültürünü tüm dünyaya tanıtmıştır. Araba yarış filmlerini en iyi anlatan bu film modifiye yarış arabaları ve heyecanlı sahneleri ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
2
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Taxi Driver
Martin Scorsese yönetmenliğinde yayımlanmış olan Taxi Driver filmi sinema tarihinde unutulmaz araba filmlerinden birisidir. Hem hikayesi hem de oyuncuları ile pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Başrol oyuncu Robert De Niro filmde Travis Bickle karakterini canlandırmıştır. Robert De Niro'nun kullandığı araç ise 1967 model Checker Marathon olmaktadır. Bu araç efsaneler arasına girmiş durumdadır.
3
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Mad Max: Fury Road
2015 yılı yayımlanmış olan film Mad Max serisinin filmidir. İlk üç filmde Mel Gibson oynasa da 30 yıl sonra yayımlanan filmde Mad Max karakterini canlandıran kişi Tom Hardy olmaktadır. Film Apokaliptik döneminde yaşayan kişilerin mücadelesini anlatmaktadır.
4
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Thelma & Louse
Film 1990 yıllarının başında Ridley Scott tarafından çekilmiştir. Senaryo Callie Khouri tarafından yazılmıştır. Film iki kadının yol hikayesini anlatmaktadır. Ayrıca film karakterleri ile özdeşlik kurmuştur.
5
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Rush
Rush filmi özellikle motor tutkunlarının seveceği bir film olmaktadır. Formula 1'in iki efsanesi James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti anlatan bir filmdir. Film 1970'li yıllarda geçmektedir. Film Formula 3 araçları ile gerçekleştirilmiştir. Hız ve aksiyon filmlerini seven kişiler için mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.
6
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Gone in 60 Seconds
Gone in 60 Seconds filminin oyuncu kadrosu Nicolas Cage, Angelina Jolie ve James Duval gibi yıldız isimlerden oluşmaktadır. Filmin yönetmeni Dominic Sena'dır. Film en iyi aksiyon filmlerinden birisidir. Konusu ise eski bir araba hırsızının kardeşini kurtarmak için 50 aracı almasını anlatmaktadır.
7
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Vanishing Point
Vanishing Point araba temalı filmler arasında klasikleşmiş bir filmdir. Richard C. Sarafian yönetmenliğinde yayınlanmış olan filmin başrolünde Barry Newman yer almaktadır. Filmde ana karakter Kowalski adına yarışan eski bir yarışçıdır. Kowalski arkadaşları ile iddiaya girer ve Colorado ile California arasını a5 saatten az bir sürede geçeceğini belirtir. Bunu 1970 model Dodge Challenger ile yapacaktır. Bir radyo spikeri olan Super Soul bunu duyurur ve ortalık toz duman olur. Böylelikle Kowalskşi bir fenomene dönüşür.
8
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Collateral
Araba tutkunlarının izlemesi gereken diğer bir film ise Collateral filmidir. Filmde Michael Mann bir taksicidir. Michael Mann'ın müşterisi ile kiralık bir katildir. Araba konulu olan film aynı zamanda gerilim filmidir. 2004 yılında yayımlanmıştır.
9
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Holy Motors
2012 yılı yayınlanmış olan bir filmdir. Filmde Leos Carax esrarengiz bir karakterdir. Paris'ten limuzin yolculuğuna çıkar ve yol boyunca farklı pek çok karakteri yaşar.
10
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Duel
Film gizemli bir kamyon tarafından terörize edilen arabanın direksiyonuna sıkışmış ılımlı bir adamı anlatmaktadır.