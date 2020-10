En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Fast and The Furious Yarış filmi seven kişilerin mutlaka izlemesi gereken bir filmdir. Aynı zamanda bu film Hızlı ve Öfkeli filminin ilk serisidir. Film sokak yarışı kültürünü tüm dünyaya tanıtmıştır. Araba yarış filmlerini en iyi anlatan bu film modifiye yarış arabaları ve heyecanlı sahneleri ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.