En İyi Araba Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Araba Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vanishing Point Vanishing Point araba temalı filmler arasında klasikleşmiş bir filmdir. Richard C. Sarafian yönetmenliğinde yayınlanmış olan filmin başrolünde Barry Newman yer almaktadır. Filmde ana karakter Kowalski adına yarışan eski bir yarışçıdır. Kowalski arkadaşları ile iddiaya girer ve Colorado ile California arasını a5 saatten az bir sürede geçeceğini belirtir. Bunu 1970 model Dodge Challenger ile yapacaktır. Bir radyo spikeri olan Super Soul bunu duyurur ve ortalık toz duman olur. Böylelikle Kowalskşi bir fenomene dönüşür.