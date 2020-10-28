En İyi Anthony Hopkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Anthony Hopkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kuzuların Sessizliği filmle ününe ün katan Anthony Hopkins canlandırdığı karakter sayesinde filmlerin daha ilgi çekici olmasını sağlamıştır. Anthony Hopkins’in yer aldığı filmler korku, gerilim, macera ve dram başlıkları altında sergilenebilir. Eski ve yeni olmak üzere Anthony Hopkins’in bu zamana kadar canlandığı filmleri sizler için derledik.
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1
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Anthony Hopkins’in oynadığı tüm filmler, bu zamana kadar en iyi film kategorisinde yer almıştır. Usta oyuncu, gösterdiği oyunculuk performansı ile filmlerin aranan yüzlerinden birisi olmuştur.
2
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The Lindbergh Kidnapping Case - 1976
Film kategorisinde yer alan bu yapıt aslında bir dizidir. Atlas Okyanusu’ndan başarılı bir şekilde geçen ilk pilot Charles Lindbergh’in öldürülmesi filmde anlatır. Anthony Hopkins ise bu yapıtta katil suçlamasıyla yakalanıp idama edilen Bruno Hauptmann rolündedir. Bu rol sayesinde Hopkins, ününe ün katarak 1976’da Emmy ödülünü de kazanır.
3
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The Bunker - 1981
George Schaefer’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin konusu Nazi Almanyası’nın son zamanlarını anlatmaktadır. Filmi ana karakterlerinden olan Hopkins ise filmde Hitler rolündedir. Hopkins canlandırdığı rol ve kusursuz oyunculuk sayesinde bu filmden de Emmy ödülü kazanmıştır.
4
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The Silence of the Lambs - 1991
Bu film Hopkins’i, film dünyası arasında büyüleyici bir karakter oyuncusuna dönüştürmektedir. Filmin başrollerinde Hopkins ve Jodie Foster gibi usta isimler yer alır. Filmin konusu ise psikopat bir katili yakalamak için planlar yapan bir dedektifi anlatır. Filmde katilin yakalamasına çaba gösteren başka bir psikopat konu edilmiştir.
5
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Remains of the Day - 1993
Filmin konusu, II. Dünya Savaşı başlamadan önce çok gergin bir siyasi yapı içerisinde olan İngiltere’de geçer. James Stevens, çok zengin bir malikanede baş uşaktır. James’in bu sıkı görevi Bayan Kenton’ın malikaneye görevli olarak gelmesiyle değişir. Film senaryosu sayesinde 8 dalda Oscar’a aday gösterilmiştir.
6
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Shadowlands - 1993
Film, konusu filmde öne sürülen diyaloglar nedeniyle geri planda kalmıştır. Filmde, gerçek bir hayattan alınan hikaye anlatılır. Jack Lewis ile şair olan Joy Gresham’ın arasında yaşanan aşk anlatılır. Bu aşk her iki taraf için de trajik bir yapıdadır. Hopkins’in yer aldığı filmde Hopkins, en iyi aktör dalında BAFTA ödülü de kazanmıştır.
7
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Nixon - 1995
Filmde, A. Hopkins’in ABD’nin başkanı olan Richard Nixon’ı anlattığı bir konu işlenmiştir. Film Anthony Hopkins’e yine bir ödül kazandırarak akıllara kazınmayı da başarmıştır. Hopkins bu rolü sayesinde “En İyi Erkek Oyuncu Oscarı” için aday gösterilmiş ve ödülü almıştır. Film, hem biraz gerçek hayatı hem de biraz kurgusal yapıyı sahneleri ile göstermiştir.
8
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Surviving Picasso - 1996
Hopkins filmde Pablo Picasso’ı canlandırmaktadır. Filmin konusu ise, Picasso’nun kadınlarla arasında geçen ilişkileri, onlara karşı nasıl acımasız olduğunu anlatmaktadır. Pablo, kadınlar söz konusu olduğu zaman oldukça bencil bir tavır sergileyebiliyordu. Film ise ona aşık olan Françoise Gilot’nun anlatımıyla izleyicilere aktarılmıştır.
9
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Amistad - 1997
Film adını Afrika’dan alınan köleleri Amerika’ya taşıyan bir köle gemisinden alır. Filmin konusu, kölelerin satılmak yerine gemide isyan çıkartmasına ve mürettebattakileri öldürmesini anlatır. Köleler işledikleri suç için de yargılanacaktır. Hopkins filmde, rol olarak ABD’nin 6. başkanı olan John Quincy Adams’ı canlandırıyor.
10
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Instinct - 1999
Bu film hem senaryo hem de canlandırma olarak Anthony Hopkins’in en iyi filmlerinden birisidir. Usta oyuncu, filmde hayvanları araştırmakla görevli olan bir uzmanını canlandırıyor. Uzman Ethan Powell, gorilleri araştırmak için Ruanda’ya gitmek durumunda kalır ve oraya yerleşir. Yerleşmesi ile beraber oradaki bazı tehlikeli olaylar da sırasıyla gelir.
11
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Hannibal - 2001
Hanibal filmi, “Kuzuların Sessizliği”nin bir devamı niteliğindedir. Clarice Starling’in yaptığı bir hata sonrasında kaçan ve Floransa’ya yerleşen Dr. Lecter bu durumdan çok haz alır. Mason Verger ise bir an önce Lecter’i ele geçirmek ister. Filmde Julianne Moore ve Gary Oldman gibi isimler yer alıyor.