En İyi Anthony Hopkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Anthony Hopkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Nixon - 1995 Filmde, A. Hopkins’in ABD’nin başkanı olan Richard Nixon’ı anlattığı bir konu işlenmiştir. Film Anthony Hopkins’e yine bir ödül kazandırarak akıllara kazınmayı da başarmıştır. Hopkins bu rolü sayesinde “En İyi Erkek Oyuncu Oscarı” için aday gösterilmiş ve ödülü almıştır. Film, hem biraz gerçek hayatı hem de biraz kurgusal yapıyı sahneleri ile göstermiştir.