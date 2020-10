En İyi Anthony Hopkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Anthony Hopkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Silence of the Lambs - 1991 Bu film Hopkins’i, film dünyası arasında büyüleyici bir karakter oyuncusuna dönüştürmektedir. Filmin başrollerinde Hopkins ve Jodie Foster gibi usta isimler yer alır. Filmin konusu ise psikopat bir katili yakalamak için planlar yapan bir dedektifi anlatır. Filmde katilin yakalamasına çaba gösteren başka bir psikopat konu edilmiştir.