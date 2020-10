En İyi Anne Hathaway Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Anne Hathaway Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Anne Hathaway'in ilk sinema deneyimi ise Acemi Prenses filmiyle oldu. Bu filmde Mia Thermopolis karakterine hayat veren oyuncu, aynı yıl ''The Other Side of Heaven'' filminin oyuncu kadrosunda da yer aldı. Çok yönlü bir sanatçı olan Anna Hathaway, profesyonel müzik yaşantısına da devam ediyor. 2018 yılında ''A Deeper Truth'' adında bir albüm çıkaran yıldız, bir sonraki yıl, 'Hana Vu'' adlı şarkıda Nicole Kidman ile düet yaptı. Televizyon projelerinde de yer alan güzel oyuncunun yer aldığı bazı diziler şunlardır: Modern Love, The Princess Diaries ve Get Real.