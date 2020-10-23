En İyi Anne Hathaway Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Anne Hathaway Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Anne Hathaway, 12 Kasım 1982 yılında New York'ta doğdu. Tam adı Anne Jacqueline Hathaway'dir. Erken yaşta müzik ve sinemaya ilgi duyan yıldız, lisedeyken birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1999 yılında ise Get Real dizisine katılarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Anne Hathaway filmlerini derledik.
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1
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Anne Hathaway'in ilk sinema deneyimi ise Acemi Prenses filmiyle oldu. Bu filmde Mia Thermopolis karakterine hayat veren oyuncu, aynı yıl ''The Other Side of Heaven'' filminin oyuncu kadrosunda da yer aldı. Çok yönlü bir sanatçı olan Anna Hathaway, profesyonel müzik yaşantısına da devam ediyor. 2018 yılında ''A Deeper Truth'' adında bir albüm çıkaran yıldız, bir sonraki yıl, 'Hana Vu'' adlı şarkıda Nicole Kidman ile düet yaptı. Televizyon projelerinde de yer alan güzel oyuncunun yer aldığı bazı diziler şunlardır: Modern Love, The Princess Diaries ve Get Real.
2
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Alice Harikalar Diyarında
Lewis Caroll'un masalının gotik bir uyarlaması olan filmin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Özellikle kostümleri ve dekorları ile izleyicilerden büyük alkış toplayan filmde Johnny Depp ve Helena Bonham Carter gibi yıldız isimler de yer alıyor.
3
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Bir Gün
David Nicholls'un çok satan romanından uyarlanan filmde, hüzünlü bir aşk hikayesi anlatılıyor. ABD-İngiltere olan yapımı olan Bir Gün'ün ''Aşk Dersi'' ve ''Aşkın Çekimi'' filmlerinde de imzası bulunan Lone Scherlig oturuyor.
4
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Get Smart
Anne Hathaway'in ''Ajan 99'' olarak çıktığı Get Smart, absürt sahnelerle dolu eğlenceli bir komedi bir filmi. Peter Segal'in çektiği filmin senaryosu Mel Brooks ve Tom J. Astle tarafından yazıldı.
5
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Interstaller
Bilim kurgu türündeki film 2015 yılında En iyi Görsel Efekt Oscar'ını kazandı. Imdb TOP 250 listesinin 30. sırasında yer alan filmin oyuncu kadrosunda, Matthew McConaughey, John Lithgow ve Ellen Burstyn gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
6
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Kara Şövalye Yükseliyor
Christopher Nolan'ın Batman serisinin üçüncü ve son filmidir. Sinema eleştirmenlerinin ''gelmiş geçmiş en iyi Batman uyarlaması'' olarak değerlendirdiği yapımda Christian Bale, Tom Hardy, Gary Oldman ve Joseph Gordon Lewitt oynuyor.
7
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Les Miserables
Toplam 81 ödül kazanan Sefiller filmi 2012 yılında gösterime girdi. ABD - İngiltere ortak yapımı film, 40'tan fazla ülkede gösterime girdi ve 440 milyon dolar hasılat elde etti.
8
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Ocean's 8
2007'de çekilen Oceans's 13'ün kaldığı yerden devam eden Ocean's 8, 2018 yılında gösterime girdi. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Helena Bonham Carter gibi yıldız isimler yer alıyor.
9
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Rachel Evleniyor
Kym (Anne Hathaway) ablası Rachel'in (Rosemary DeWitt'in) düğününe katılmak için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden izin alır. Geçmişiyle hesaplaşan bir kadının ailesiyle olan ilişkilerini sade dille beyaz perdeye taşıyan yapım 2008 yılında gösterime girdi.
10
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The Devil Wears Prada
Lauren Weisberg'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, moda dünyasını mercek altına alıyor. Miranda Priesly (Meryl Streep) moda dergisi için yeni bir asistan aramaktadır. Miranda'nın asistanı olarak işe alınan Andy Sachs, (Anne Hathaway) çok geçmeden işin sandığı kadar kolay olmadığını anlamaya başlar.
11
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The Intern
Robert De Niro'nun 70 yaşındaki bir stajyeri canlandırdığı film, yalnızlık ve arkadaşlık konularını farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Imdb puanı 7.1 olan filmde Anne Hathaway, ''Jude Ostin'' karakterini canlandırıyor.