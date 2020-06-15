En İyi Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Film izlemeyi sevenler özellikle animasyon filmlerini çok sevmektedirler. Animasyon filmleri 2020 yılında da en çok izlenen ve tercih edilen filmler arasına girdi. Özellikle animasyon filmleri izlemek isteyenler arama motorlarından bu filmlerin en iyilerini araştırmaktadırlar. Peki, en iyi animasyon filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen animasyon filmleri listesi ve önerisi nedir? İşte, en iyi animasyon filmleri önerileri.
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Animasyon filmleri bilgisayar ortamında hazırlanan ve sadece dublaj sanatçılarının canlandırdığı filmlerdir. Animasyon filmleri günümüzde 2d ve 3d olmak üzere izleyici ile buluşmaktadır. Animasyon filmlerini seven kişiler ise bu filmlerin en iyilerini internet üzerinden araştırmaktadırlar. Animasyon filmleri 2020 yılı itibari ile de en çok izlenen filmler kategorisinde yerini almayı başarmıştır. Çizgi karakterlerinin başrol olarak oynadığı bu tarz filmler özellikle çocuk izleyicilerin çok tercih ettiği bir film kategorisidir. Sadece çocuk izleyiciler değil aynı zamanda yetişkin izleyiciler de animasyon filmlerini tercih etmektedirler. Animasyon filmleri birkaç resmin arka arkaya eklenmesi ile ortaya çıkan film türleridir. Dünya'da ve ülkemizde de animasyon filmleri oldukça beğenilmekte ve tercih edilmektedir.
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1) Trolls: World Tour
Bu animasyon filmi 15 Mayıs’ta gösterime girmiş olan oldukça fazla kişinin tercih ettiği bir animasyon filmidir. 2016 yılında yapılmış olan Trolls serisinin devamı niteliğinde ki bu animasyon filmi 2020 yılında da izleyicisi ile buluştu.
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2) Scoob
Scooby Doo'nun en sevilen serisi Scoob 2020 yılında da devam ediyor. En iyi animasyon filmleri arasında ye alan bu filmler 29 Mayıs tarihinde gösterime girmiş bir filmdir. Scoob animasyon filmi Scooby Doo'nun maceralarını ele alan bir animasyon filmidir.
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3) Soul
Soul 19 Haziran'da vizyona girmiş olan bir animasyon filmidir. Soul aynı zamanda ülkemizde de vizyona giriyor. Tina Fey, Jamie Fox gibi ünlü dublaj sanatçılarının seslendirdiği bu animasyon filmi 2020 yılında da en çok sevilen animasyon filmleri arasında yerini aldı.
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4) Minions: The Rise of Gru
Dünyaca ünlü bir animasyon filmi olan Minions animasyon filmi 31 Temmuz'da vizyona girmiş bir filmdir. 2010 yılında başlayan seri film 10 yıldır devam eden bir başarıyı yakalamış durumda.
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5) The One and Only Ivan
14 Ağustos’ta gösterime girecek olan bu animasyon filmi Bryan Cranston karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan bir animasyon filmidir.
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6) Connected
Dünya'nın en iyi animasyon filmleri arasında yer alan Connected 25 Eylül'de gösterime girmiş bir animasyon filmidir. Filmde Abbi Jabocson gibi ünlü isimlerden oluşan kadro vardır.
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7) The Croods 2
The Croods filmi 25 Aralıkta vizyona girmiş bir animasyon filmidir. The Croods 2 tarih öncesi dönemi anlatan bir animasyon filmidir. Filmde Bettermen ailesinin başına gelen komik olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca filmde Crood adında bir aile vardır. Bu iki ailenin maceraları anlatılmaktadır.
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8) Altered Carbon: Resleeved
19 Mart tarihinde vizyona girecek olan bu film Dünya'nın en güzel animasyon filmleri arasında yer alır. Öykü mitolojisinde ki yeni unsurları keşfeden ana karakter Altered Carbon patronunun ölümünü araştırmak için bir takım maceralara girmektedir.
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9) Wish Dragon
Wish dragon filmi 2020 yılında en çok sevilen animasyon filmleri arasındadır. Wish Dragon karakterinin Sony'nin gösterime soktuğu bir animasyon filmidir. Filmin dublajında ünlü sanatçı Jackie Chan yer almaktadır.
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10) Over the Moon
Netlix'de gösterime girecek olan bu animasyon filmi Glen Keane'in yönettiği bir animasyon filmidir. Efsanevi ay tanrıçasının gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışan ana karakter bir roket inşa edip aya gitmeyi hedeflemektedir.