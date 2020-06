En İyi Animasyon Filmleri 2019 - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Animasyon Filmleri 2019Listesi Ve Önerisi (2020)

5- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? Görsel efekt dalında birçok ödüle layık görülen ''How to Train Your Dragon'' Dean DeBlois ve Chris Sanders tarafından çekildi. Fantastik bir Viking köyünde geçen animasyon, 2010 yılında iki Oscar ödülü kazandı. Serinin üçüncü ve son filmi 2019 yılında aynı yönetmenler tarafından çekildi.