En İyi Animasyon Filmleri 2019 - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Animasyon Filmleri 2019Listesi Ve Önerisi (2020)

Karakterleri bilgisayar teknolojisi ile yaratılan animasyon filmleri, genellik üç boyutlu ve stop motion teknikleri ile çekiliyor. Hazırlık süreci çok kapsamlı olan bu filmlerin büyük kısmı fantastik ve bilim-kurgu türündedir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok daha fazla animasyon gösterime girmeye başladı. Her yaştan sinemaseverin büyük ilgi gösterdiği animasyonlarda her şeyin mümkün olduğu farklı dünyalar anlatılır.