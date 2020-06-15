En İyi Animasyon Filmleri 2019 - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Animasyon Filmleri 2019Listesi Ve Önerisi (2020)
Farklı çizim teknikleri ve görsel efektlerle beyaz perdeye taşınan animasyon filmleri, günümüzün en çok izlenen sinema türlerinden biridir. Sadece çocuklara yönelik olan versiyonları dışında, yetişkinlerin de büyük keyif alarak izleyebileceği, örnekleri de mevcuttur. Çocuklar ve yetişkinler tarafından en çok izlenen 10 animasyon filmini derledik.
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1
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Karakterleri bilgisayar teknolojisi ile yaratılan animasyon filmleri, genellik üç boyutlu ve stop motion teknikleri ile çekiliyor. Hazırlık süreci çok kapsamlı olan bu filmlerin büyük kısmı fantastik ve bilim-kurgu türündedir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok daha fazla animasyon gösterime girmeye başladı. Her yaştan sinemaseverin büyük ilgi gösterdiği animasyonlarda her şeyin mümkün olduğu farklı dünyalar anlatılır.
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1- Toy Story:
Toplam dört seriden oluşan Oyuncak Hikayesi filminin ilki 1995 yılında çekildi. Bu serinin her filminde Tom Hanks seslendirmen olarak görev aldı. Bir çocuğun odasındaki oyuncakların dünyasını aktaran yapım en çok izlenen animasyonlardan biridir. Serinin son filmi 2019 yılında gösterime girdi.
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2- Horton:
Özellikle orijinal hikayesi ile ön plana çıkan Horton, bir toz tanesindeki dünyayı anlatıyor. Dr. Seuss'un masalından uyarlanan animasyon, toz tanesinin içindeki küçük bir dünyayı ve o dünyayı güvenli bir yere taşımaya çalışan Horton'un bir dizi macerasını konu alıyor.
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3- Up:
Dram - animasyon türündeki nadir yapımlardan biri olan Up, eşi öldükten sonra binlerce balona bağladığı eviyle seyahat eden 78 yaşındaki bir adamın sıra dışı öyküsünü anlatıyor. Çocuklar kadar yetişkinler tarafından çok sevilen yapımın Imdb puanı ise 8.2.
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4- Patron Bebek:
1 Golden Glabe adaylığı da bulunan The Boss Baby, bebek ajanların yer aldığı fantastik bir dünyada geçiyor. 2017 yılında gösterime giren yapım çok sevildiği için mini bir dizisi de yapıldı. Serinin ikinci filmi ise 2021 yılında izleyicilerle buluşacak.
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5- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
Görsel efekt dalında birçok ödüle layık görülen ''How to Train Your Dragon'' Dean DeBlois ve Chris Sanders tarafından çekildi. Fantastik bir Viking köyünde geçen animasyon, 2010 yılında iki Oscar ödülü kazandı. Serinin üçüncü ve son filmi 2019 yılında aynı yönetmenler tarafından çekildi.
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6- Brave:
Dram - Komedi türündeki Brave animasyonu İskoçya'nın bir köyünde yaşayan, kırmızı saçlı bir kızın hayatından kesitler sunuyor. Okçu Merida'nın maceralarının anlatıldığı yapımın özellikle çizim teknikleri, izleyicilerden tam not aldı.
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7- Wall-e:
Karanlık atmosferi ve vermiş olduğu çevreci mesajlarla diğer animasyon filmlerinden ayrılan Wall-e, dünyada yalnız kalmış bir robotu anlatıyor. Karanlık bir gelecekte geçen yapım tüketim kültürü, çevre kirliliği, yapay zeka ve uzay yolculuğu gibi birbirinden farklı konuları 90 dakikalık süresinde anlatmayı başarıyor.
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8- Mary ve Max:
Obez ve yaşlı bir adamla 8 yaşındaki bir kızın mektuplaşmalarını ve dostluklarını karanlık bir atmosferde anlatan Mary ve Max, IMDB Top 250 listesinde 186. sırada yer alıyor. Dramatik bir olay örgüsüne sahip olan film stop-motion tekniğiyle çekildi.
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9- Persepolis:
İran Devrimini ve etkilerini genç bir kızın gözünden anlatan Persepolis, sosyolojik bir içeriğe sahip. Şah iktidarının eleştirisini kültür ve özgürlükler kapsamında yapan film uluslararası festivallerden birçok ödülle döndü. ABD- Fransa ortak yapımı Persepolis siyah- beyaz çekilmiş nadir animasyonlardan biri.
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10- Arabalar:
İlki 2008 yılında çekilen Cars, daha çok çocuklara yönelik eğlenceli bir yapım. Bir yarışa hazırlanan arabaların maceralarını konu alan serinin üçüncü ve son filmi 2017'de yılında sinemaseverlerle buluştu.