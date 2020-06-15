En İyi Angelina Jolie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Angelina Jolie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Oscar ödüllü Angelina Jolie 1975 yılında doğdu. Çektiği filmler kadar hayırseverliği ile de tanınan ünlü aktris dram, gerilim, polisiye, bilim-kurgu ve biyografi türündeki birçok filmde başrol olarak görev aldı. Aynı zamanda yapımcılık ve yönetmenlik yaptığı birçok film de mevcut. Angelina Jolie hayranları için oyuncunun en iyi filmlerini sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Henüz 25 yaşındayken hem Oscar hem de Altın Küre kazanan genç oyuncu, farklı rollerdeki üstün performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. En zor rollerinden dahi altından kalkmasını bilen aktrisin senaryo çalışmaları da mevcuttur. Kariyerinin ilk yıllarında daha çok dram türünde filmlerde rol alan oyuncu, son zamanlarda ise ağırlıklı olarak aksiyon ve bilim-kurgu projelerinde yer aldı.
2
Abone Ol
1- Foxfire:
Ünlü aktrisin henüz 21 yaşındayken kamera karşısına geçtiği film, serseri ruhlu bir genç kızın okulda ve ailesiyle yaşadığı zorlukları minimal bir tarzda anlatıyor. Bu filmde kısa saçlı haliyle görünen Jolie, ne kadar genç olsa da ileride ne kadar başarılı bir oyuncu olacağının sinyallerini veriyor.
3
Abone Ol
2- Kemik Koleksiyoncusu:
Suç ve gizem türündeki film, dönemine göre oldukça orijinal olan senaryosu ile birlikte Jolie'nin filmografisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Filmi değerli kılan bir diğer faktör ise Denzel Washington'un üst düzey oyunculuk performansı.
4
Abone Ol
3- Girl, Interrupted:
Türkiye'de Aklım Karıştı adıyla gösterime giren film, henüz 25 yaşında olan Angelina Jolie'ye hem Oscar hem de Altın Küre ödülünü getirdi. Akıl hastanesinde geçen filmde, ünlü aktris piskopat bir karakteri başarıyla canlandırıyor. Ona eşlik eden Winona Ryder ile uyumlu oyunculukları ve senaryonun özgünlüğü de filmi özel kılan diğer etkenler.
5
Abone Ol
4- Lara Croft: Tomb Raider:
Bir video oyunundan sinemaya uyarlanan Tomb Raider, Angelina Jolie'nin rol aldığı en yüksek bütçeli filmlerden biri. Macera ve fantastik türündeki film döneminin çok üzerinde olan görsel efektleri ile sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı. Serinin ikinci filmi ise sadece iki sene sonra 2003 yılında aynı ekip tarafından çekildi.
6
Abone Ol
5- Günahkar:
Özgün adı Original Sin olan filmin çekimleri Küba'da gerçekleşti. Angelina Jolie'nin gizemli bir kadını canlandırdığı film, cesur sahneleriyle uzun bir süre gündemde kaldı.
7
Abone Ol
6- Büyük İskender:
Epik filmlerin yönetmeni Oliver Stone'un 3 saatlik baş yapıtı olan Büyük İskender, Makedon Kralı'nın özel hayatını, yükselişini, annesi ile ilişkini ve savaşlarını mercek altına alıyor. Jolie bu filmde Büyük İskender'in annesi rolünde. Filmin kadrosunda Val Kilmer, Colin Farrell ve Anthony Hopkins gibi ünlü isimler de yer alıyor.
8
Abone Ol
7- Hayatın Benim:
Kendi yöntemlerini uygulayarak seri katilleri yakalayan bir dedektifi canlandıran Angelina Jolie'ye Ethan Hawke eşlik ediyor. Gerilimli atmosferi ve hızlı kurgusuyla seyir zevki oldukça yüksek bir filmdir.
9
Abone Ol
8- Bay ve Bayan Smith:
Dışarıdan bakıldığında normal görünen bir çift. Aslında ikisi de kiralık katil ve birbirine düşman şirketler için çalışıyorlar. Oldukça akıcı bir senaryoya sahip olan filmde Jolie ile Brad Pitt'in uyumu filmi çok daha sürükleyici kılıyor.
10
Abone Ol
9- Turist:
İlk yarım saati romantik bir filmmiş gibi ilerleyen Turist, son bir saatinde suç ve gizem ögelerini başarıyla harmanlayarak izleyicilere farklı bir sinema deneyimi sunuyor. Toplamda 3 Golden Globes adaylığı bulunan filmin diğer başrol oyuncusu ise Türkiye'de de çok sevilen Johnny Depp.
11
Abone Ol
10- Malefiz:
Uyuyan Güzel masalının gotik versiyonu olan Malefiz filminde Jolie kötücül güçlere sahip bir cadı rolünde. İzleyicilerden tam not alan filmin ikincisi ise 2019 yılında gösterime girdi.