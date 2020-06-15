En İyi Angelina Jolie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Angelina Jolie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Henüz 25 yaşındayken hem Oscar hem de Altın Küre kazanan genç oyuncu, farklı rollerdeki üstün performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. En zor rollerinden dahi altından kalkmasını bilen aktrisin senaryo çalışmaları da mevcuttur. Kariyerinin ilk yıllarında daha çok dram türünde filmlerde rol alan oyuncu, son zamanlarda ise ağırlıklı olarak aksiyon ve bilim-kurgu projelerinde yer aldı.