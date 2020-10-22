En İyi Andrey Tarkovski Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Andrey Tarkovski Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Andrey Tarkovski'nin her filminde dolaylı ve alegorik bir anlatım vardır. Bu nedenle çektiği her film ''sanat filmi'' ya da ''festival filmi'' olarak tanımlanıyor. Sinema sanatının didaktik bir yapıda olmadığını düşünen yönetmen bir röportajında ''sinema insanlığa hiçbir şey öğretemez, insanlık son bin yılda hiçbir şey öğrenemeyeceğini kanıtladı'' demiştir. Andrey Tarkovski kendisinden sonra gelen birçok yönetmeni etkilemiştir. Bu isimlerin başında Macar yönetmen Bela Tarr, Ingmar Bergman, Michalengelo Antonioni ve Theo Angelopoulos geliyor. Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da, yaptığı birçok söyleşide Andrey Tarkovski filmlerinden övgüyle bahsetmiştir.