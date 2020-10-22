En İyi Andrey Tarkovski Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Andrey Tarkovski Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Rus yönetmen 4 Nisan 1932 tarihinde Yelizavetgrad'da doğdu. Tam adı Andrey Arseniç Tarkovski'dir. Babası şair olan Andrey Tarkovski, küçük yaşta edebiyata ve sinemaya ilgi duydu. 30 yaşındayken ilk uzun metrajlı filmi Ivan'ın Çocukluğu'nu çekti. Merak edenler için, en çok izlenen Andrey Tarkovski filmlerini derledik.
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1
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Andrey Tarkovski'nin her filminde dolaylı ve alegorik bir anlatım vardır. Bu nedenle çektiği her film ''sanat filmi'' ya da ''festival filmi'' olarak tanımlanıyor. Sinema sanatının didaktik bir yapıda olmadığını düşünen yönetmen bir röportajında ''sinema insanlığa hiçbir şey öğretemez, insanlık son bin yılda hiçbir şey öğrenemeyeceğini kanıtladı'' demiştir. Andrey Tarkovski kendisinden sonra gelen birçok yönetmeni etkilemiştir. Bu isimlerin başında Macar yönetmen Bela Tarr, Ingmar Bergman, Michalengelo Antonioni ve Theo Angelopoulos geliyor. Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da, yaptığı birçok söyleşide Andrey Tarkovski filmlerinden övgüyle bahsetmiştir.
2
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Andrei Rublev
Tarkovski'nin 2. uzun metrajlı filmi Andrei Rublev, 1966 yılında vizyona girdi. 1400'lü yıllarda Tatarların işgali altındaki Rusya'da geçen filmde, Ruvlev adlı bir keşişin yaşadıkları mercek altına alınıyor. Keşiş, genç bir kızı kurtarmak için bir adamı öldürür. İşlediği cinayetten sonra hayatı sorgulamaya başlayan Rublev, sessizlik yeminini bozmak zorunda kalır. Biyografi - tarih türündeki filmin Imdb puanı 8.1. Hem senaryosu hem de çekim teknikleriyle Tarkovski'nin filmografisinde özel bir yere sahip olan Andrei Rublev, Imdb Top 250 listesinin 223. sırasında yer alıyor.
3
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Ivanovo detstvo (Ivan'ın Çocukluğu)
Andrei Tarkovski'nin ilk uzun metraj filmi Ivan'ın Çocukluğu filminde, II. Dünya Savaşında önce babasını sonra annesini kaybeden bir çocuğun hayatı anlatılıyor. Senaryosunu Mikhail Papava ve Vladimir Bogomolov'un yazdığı filmin Imdb puanı 8.1
4
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Nostalji
İtalya - SSCB ortak yapımı olan filmde Andrei adlı bir şairin İtalya'ya yaptığı yolculuk ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.
5
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Zerkalo (Ayna)
1975 yapımı filmde Alexei adlı orta yaşlı bir adamın hatıraları anlatılıyor. Çocukluk ve gençlik anılarında yolculuğa çıkan Alexei karakteri üzerinden yaşam ve ölüm kavramları da sorgulanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda dönemin ünlü isimleri, Oleg Yenkovskiy, Ignat Daniltsev, Nikolay Grinko ve Margarita Terekova yer alıyor.
6
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The Sacrifice (Kurban)
Andrey Tarkovsk'nin son uzun metrajlı filmi Kurban, Cannes Film Festivalinde ''Özel Jüri Ödülü'' aldı. BAFTA En İyi Yabancı Film Ödülünü kazanan film 1986 yılında gösterime girdi. Görüntü yönetmenliği Sven Nkyvist'in yaptığı filminde, ''Var oluş'' ve ''Ölüm'' gibi kavramlar sorgulanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Erland Josephson, Allan Edwall, Sven Volter ve Fleetwood yer alıyor.
7
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Solaris
Bilim kurgu türündeki filmde Solaris adlı bir gezegene yapılan keşif yolculuğu anlatılıyor. Bu gezegene gönderilen astronotlardan hiçbiri geri dönmemiştir. Bunun üzerine Doktor Klevin ve ekibi Solaris'e gönderilir. 1972 yılında gösterime giren film FIPRESCI ödülüne layık görüldü. Amerikalı yönetmen Steven Soderberg, 2002 yılında Solaris'i yeniden çekti.
8
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Stalker (İz Sürücü)
Post-Apokaliptik türündeki ilk filmlerden biri olan Stalker 1979 yılında gösterime girdi. Filmin aslında 1978 yılında gösterime girmesi bekleniyordu ancak bir kaza sonrası çıkan yangında filmin bütün kopyaları yandı. Bunun üzerine Andrey Tarkovsky, filmi, çok daha düşük bütçeyle yeniden çekmek zorunda kaldı. Filmde ''Profesör'', ''Yazar'' ve ''İz Sürücü'' den oluşan 3 kişilik bir grubun yolculuğu anlatılır ''Oda'' adı verilen özel bir bölgeye gerçekleştirilen bu yolculuk esnasında karakterler ruh halleri değişmeye başlar. Dram-bilim kurgu türündeki Stalker filminin Imbd puanı 8.2.