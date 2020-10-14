En İyi Amerikan Tv Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Amerika Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Amerikan dizileri Dünya'nın en popüler ve en güzel dizilerinden oluşmaktadır. Gerek Netflix gerekse de farklı platformlarda yayınlanan bu diziler Amerikan televizyon kanallarında yayınlandığı gibi hem de internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Ülkemizde en çok izlenen yabancı diziler arasında Amerikan dizileri gelmektedir. Amerikan dizileri Türkiye'de oldukça popüler olmuş dizilerdir. Peki, en iyi Amerikan Tv dizileri hangileridir? En çok sevilen Amerikan dizileri hangileridir? İşte izleyebileceğiniz en güzel Amerikan televizyon kanalı dizileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Amerikan tv dizileri yüksek bütçe ile çekilen bol aksiyon ve bol heyecan içeren dizilerdir. Türkiye'de de en çok takip edilen yabancı dizileri Amerikan tv dizilerinden oluşmaktadır. Bundan dolayı Amerikan dizileri oldukça önemlidir. Amerikan dizilerini izlemeyi sevenler de Netflix ve benzeri platformlardan bu dizileri araştırmaktadır. Amerikan tv dizileri IMDb puanı yüksek olan dizilerdir. Bundan dolayı Dünya çapında da ün kazanmış olan dizilerin içerisinde bilim kurgu dizileri de yer almaktadır. Listemizde en iyi Amerikan tv dizilerini bulabilirsiniz. Gelmiş geçmiş en iyi Amerikan tv dizileri bu listede yer almaktadır.
2
Abone Ol
Breaking Bad
Suç dram ve gerilim türünde çekilmiş bir Amerikan tv dizisidir. Breaking Bad Dünya'nın en çok izlenen dizileri arasında yer almaktadır. Bir kimya öğretmenin serüvenini anlatan bu dizi sürükleyici bir senaryosu bulunmaktadır.
3
Abone Ol
Dexter
Kötü adamları öldürmekle mükellef hem de bir tıp çalışanı olan Dexter adındaki adamın hikayesini ve mücadelesini anlatan bir dizidir. 2006 yılında ilk kez yayınlanan bölümleri ile Dexter oldukça başarılı bir dizi olmuştur.
4
Abone Ol
Friends
Friends Türkiye'nin en çok takip ettiği Amerikan tv dizileri arasında yer almaktadır. Hem komedi hem de aile dizisi olan Friends dizisi oldukça popüler olan bir dizidir. 1994 e 2004 yılları arasında yayınlanmıştır.
5
Abone Ol
Heroes
En çok takip edilen Amerikan tv dizileri arasında da Heroes dizisi yer almaktadır. Heroes dizisi bir bilim kurgu dizisidir. İlk sezonu 2006 yılında yayınlanan bu dizi başarılı bir dizidir.
6
Abone Ol
How I Met Your Mother
Amerikan Birleşik Devletleri yapımlı bir dizi olan How I Met Your Mother dizisi romantik komedi türünde çekilmiş bir dizidir. Ortalama 22 dakika olan bölümleri ile çekilen bu dizi başarılı bir dizidir.
7
Abone Ol
Lie To Me
Suç ve dram türünde çekilmiş bir dizi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin en başarılı dizileri arasında yer almaktadır. Lie To Me dizisi ortalama 40 dakika bölümlerden oluşmaktadır. İlk sezonu 2009 yılında yayınlanmıştır.
8
Abone Ol
Lost
Dünya'nın en güzel dizilerinden birisi olan Lost'da bir Amerika Birleşik Devletleri yapımlı dizidir. Avustralya'dan Los Angeles'a gelen bir grup insanın macerasını anlatan bu dizi Türkiye'den de en çok takip edilen Amerikan Tv dizileri arasındadır.
9
Abone Ol
Prison Break
Amerikan tv dizileri arasında en çok izlenen diziler arasında Prison Break dizisi yer almaktadır. Prison Break dizisi aksiyon suç ve dram alanında çekilmiş aynı zamanda hapishane hayatını anlatan oldukça sürükleyici bir senaryoya sahip dizidir.
10
Abone Ol
Seinfeld
Amerika Birleşik Devletleri'nin komedi türünde çekmiş olduğu en güzel örneklerinden olan Sienfield dizisi ilk kez 1989 yılında çekilmiş bir dizidir. Oldukça akılda kalıcı bir dizi olmuştur.
11
Abone Ol
Spartacus
Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan Spartacus dizisi aynı zamanda Netflix platformunda da takip edebileceğiniz diziler arasındadır. Trakyalı bir askerin Romalılara karşı mücadelesini anlatan bu dizi en sevilen Amerikan tv dizileri arasında yer almaktadır.