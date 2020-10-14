En İyi Amerikan Tv Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Amerika Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amerikan tv dizileri yüksek bütçe ile çekilen bol aksiyon ve bol heyecan içeren dizilerdir. Türkiye'de de en çok takip edilen yabancı dizileri Amerikan tv dizilerinden oluşmaktadır. Bundan dolayı Amerikan dizileri oldukça önemlidir. Amerikan dizilerini izlemeyi sevenler de Netflix ve benzeri platformlardan bu dizileri araştırmaktadır. Amerikan tv dizileri IMDb puanı yüksek olan dizilerdir. Bundan dolayı Dünya çapında da ün kazanmış olan dizilerin içerisinde bilim kurgu dizileri de yer almaktadır. Listemizde en iyi Amerikan tv dizilerini bulabilirsiniz. Gelmiş geçmiş en iyi Amerikan tv dizileri bu listede yer almaktadır.