En İyi Amerikan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Amerikan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünyada Hindistan ile birlikte en çok film çeken ülkelerin başında Amerika gelmektedir. Yüksek bütçeli Hollywood filmleri, dünya genelinde milyonlarca sinemasever tarafından izleniyor. Amerikan sinemasında öne çıkan film türleri arasında bilim-kurgu, fantastik, psikolojik gerilim ve felaket temalı filmler geliyor. Yeni ve eski en çok izlenen Amerikan filmleri hangileri? Sizin için listeledik.
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1
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Hollywood filmleri, her yıl daha fazla sayıda izleyiciye ulaşıp gişe rekorları kırıyor. Bunun en büyük nedeni en yeni görsel efektlerin ve tekniklerin bu filmlerde kullanılıyor olması. Günümüzde filmleri en çok izlenen oyuncuların başında Brad Pitt, Will Smith, Clint Eastwood, Drew Barrymore, Robert Downey Jr., Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrance ve Anne Hathaway geliyor. Bu zamana kadar en fazla hasılat yapan film ise Robert Downey Jr'ın başrolde oynadığı Avengers: Endgame'dir.
2
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Dövüş Kulübü
Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan film, gelmiş geçmiş en fazla izlenen Amerikan filmlerinin başında yer alıyor. Sahneleri ve replikleriyle hafızalara kazınan yapımda Brad Pitt, Helena Bonham Carter ve Edward Norton başrolleri paylaşıyor. 1999 yılında gösterime giren Dövüş Kulübünün Imdb puanı 8.8
3
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Titanic
15 Nisan 1912 tarihinde yaşanan Titanic faciasını beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Alt metninde sınıf eleştirisi yapan, dram-romantik türündeki filmin dünya çapında elde ettiği toplam hasılat yaklaşık 2 milyar 200 milyon dolar.
4
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Yüzüklerin Efendisi
J. R. R. Talkien'in fantastik romanından beyaz perdeye uyarlanan üçlemenin ilk filmi 2001 yılında çekildi. Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson'ın çektiği film Imdb Top 250 listesinin 10. sırasında yer alıyor.
5
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V For Vendetta
''Düşüncelere kurşun işlemez'' repliğiyle hafızalarda yer edinen V For Vendetta, prömiyerini 11 Aralık 2005 tarihinde yaptı. Senaryosu Matrix'in yaratıcıları Lana ve Lilly Wachowski tarafından yazılan yapım 130 milyon doların üstünde gişe hasılatı elde etti.
6
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Pulp Fiction (Ucuz Roman)
Amerikan bağımsız sinemasının öncü ismi Quentin Tarantino'nun kült filmi Pulp Fiction, sadece gösterime girdiği yıl değil, günümüzde de en çok izlenen Amerikan filmlerinin arasında yer alıyor. Uma Thurman, Bruce Wills, John Travolta ve Amanda Plummer'ın baş rolde olduğu filmin Imdb puanı 8.9.
7
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Büyük Diktatör
Charlie Chaplin'in 1940 yılında, 2. Dünya Savaşı sürerken çektiği filmde başta Adolf Hitler olmak üzere tüm diktatörler mizah yoluyla eleştiriliyor. Büyük Diktatör, sessiz film olmasına rağmen dünya genelinde en çok izlenen filmlerden biri olmayı başardı.
8
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Matrix
Yaşadığı dünyanın gerçek olmadığını fark eden Thomas Anderson, Trinity ve Morpheus tarafından kurtarılır. Gerçek dünyaya adım attığında Ajanlar tarafından takip edildiğini fark eden Thomas, kendini amansız bir mücadelenin içinde bulur. Sinema tarihinde ''simülasyon'' konusunun işlendiği ilk film olan Matrix'in oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne Moss ve Hugo Veaving yer alıyor.
9
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Gone With the Wind (Rüzgar Gibi Geçti)
Margaret Mitchell'in aynı adlı romanından uyarlanan film başta ''En İyi Film'' olmak üzere 8 dalda Oscar kazandı. Dram - romantik türündeki film Goerge Cukor, Sam Wood ve Victor Fleeming tarafından çekildi.
10
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Rocky
Toplam 6 filmden oluşan Rocky serisi, bu zamana kadar en fazla hasılat yapan spor filmlerinin başında geliyor. Sylvester Stallone'nin başrolde oynadığı serinin ilk filmi 1976 yılında gösterime girdi.
11
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Kuzuların Sessizliği
Listenin son sırasında Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın rol aldığı Kuzuların Sessizliği var. Puanı 8.6 olan film, Imdb Top 250 listesinin 23. sırasında yer alıyor.