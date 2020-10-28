En İyi Amerikan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Amerikan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hollywood filmleri, her yıl daha fazla sayıda izleyiciye ulaşıp gişe rekorları kırıyor. Bunun en büyük nedeni en yeni görsel efektlerin ve tekniklerin bu filmlerde kullanılıyor olması. Günümüzde filmleri en çok izlenen oyuncuların başında Brad Pitt, Will Smith, Clint Eastwood, Drew Barrymore, Robert Downey Jr., Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrance ve Anne Hathaway geliyor. Bu zamana kadar en fazla hasılat yapan film ise Robert Downey Jr'ın başrolde oynadığı Avengers: Endgame'dir.