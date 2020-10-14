En İyi Alman Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Almanya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bad Banks Bir banka çöktüğünde Alman hükümeti paranın yalnızca 100.000 Euro’sunu korumaktadır. Maalesef ki bir banka battığında, halk da bu gerçeğin farkındadır. Bu yüzden ATM'ler ve caddeler çekebileceği kadar para çekmek isteyen kişilerle doludur. Saldırılar, yürüyüşler, protestolar... Bu dizi, izleyenlerin bankadaki paralarını çekmesine sebep oluyor.