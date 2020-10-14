En İyi Alman Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Almanya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Alman dizileri, özellikle yabancı dizi platformlarında gördüğü yoğun ilgiden dolayı popülerleşmeye başlamıştır. Almanca öğrenmek, farklı kültürleri yakından tanımak, Alman kültürünü sevmek dizilerin izlenmesine sebep olmuştur. Yeni ve eski en çok izlenen Alman dizilerini sizler için listeledik. Alman dizileri, Almanya'da çekildiği için oranın kültürüne ait pek çok ögeyi de beraberinde getirir. Bu sayede dizi izlerken hem senaryo gereği bilgi almak hem de ayrıntılar sayesinde yeni keşiflerde bulunmak oldukça eğlenceli olur. Türkçe ve İngilizce dizilerden sıkılan herkes için Alman dizileri bir numaraya yerleşmiş durumdadır.
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1
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Dark
Yabancı dizi izlemeyi seven herkesin dizi listesinde mutlaka bulunan Dark, güçlü bir hafıza gerektiriyor. Bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan dönümler, birçok hayatın değişmesine sebep olmaktadır. Geçmiş, şimdi, gelecek... Bu döngüler fazlasıyla karışık ve merak uyandırıcı. Gerilim müzikleri sayesinde diziyi izlerken yaşamamak elde değildir.
2
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4 Blocks
Gangster dünyasından kurtulmak çok da kolay değildir. Başkarakter Toni de bir hayattan çıkıp diğerine rahat bir geçiş yapamıyor. Kardeşinin yakalanmasının ardından suç dolu dünyaya yeniden adım atmak zorunda kalıyor.
3
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Deutschland 86
Deutschland 83'ten tam 3 sene sonraki yaşamı konu alan dizide Martin Rauch yeniden sahneye çıkıyor. Zorlu seçimleri sebebiyle işleri zorlaşan Martin, yaptığı anlaşmalar ve tercihlerle hayatını yeniden değiştirmek zorunda kalır. Global kapitalizm hakkında bilgi edinmek isteyen Almanya, casuslarını kullanarak planını gerçekleştirmeye çalışır.
4
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Babylon Berlin
2017 yılında başlayan dizi 1929 yılında geçmektedir. Polis memuru olan Gereon Rath, bir dava için Berlin'e gitmek zorunda kalır. Aslında göründüğü kadar basit olmayan bu davanın ayrıntıları ortaya çıktıkça işler karışmaktadır. Karanlık bir hayatın içine atılan Gereon, asıl hedefinden ayrılmamakta ısrarcıdır.
5
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Bad Banks
Bir banka çöktüğünde Alman hükümeti paranın yalnızca 100.000 Euro’sunu korumaktadır. Maalesef ki bir banka battığında, halk da bu gerçeğin farkındadır. Bu yüzden ATM'ler ve caddeler çekebileceği kadar para çekmek isteyen kişilerle doludur. Saldırılar, yürüyüşler, protestolar... Bu dizi, izleyenlerin bankadaki paralarını çekmesine sebep oluyor.
6
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Der Tatortreiniger
2018 yılında final yapan dizi her ne kadar cinayet davalarının çözümüne odaklansa da asıl izlenme sebebi yaşanan komik ve eğlenceli olaylar. IMDb puanı 8,5 olan dizi, Almanya'da da oldukça fazla izlenmiştir. Polisiye dizilerini sevenler için mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer alır.
7
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Deutschland 83
Bir casusun yeni görevine başlamasıyla başlayan dizi, Weissensee döneminin hemen sonrasını anlatmaktadır. Öncesinde ikiye ayrılan şehrin yeniden birleşmesiyle çıkan karışıklık diğer devletlerin hoşuna gider. Bu sebeple Martin Rauch casusluk görevine başlar.
8
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Weissensee
Bölünmüş bir Almanya'da yaşayan ve birbirinden farklı yaşamlara sahip olan iki aileyi konu alıyor. Dizide, Almanya'nın tarihine dair önemli olaylar da yaşanıyor. Yaklaşık 1980 yılında geçen bu dizi, ayrılmış bir şehrin insanları nasıl etkilediğini gösteriyor. Aradaki duvar gerçekte yıkılsa bile insanların arasından yıkılması çok zaman alıyor.
9
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Unter Verdacht
Under Verdacht, tam bir polisiye dizisi. 2002 yılından beri yayında olması sebebiyle geniş bir izleyici kitlesine sahip. 30 uzun bölümüyle izlemesi keyifli ve düşündürücüdür.
10
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Unsere Mütter, unsere Väter (Generation War)
1941 yılında Berlin'de geçen dizide 5 arkadaşın yaşamı konu alınmaktadır. Her birinin farklı özellikleri ve ilgi alanları olan bu arkadaşların hayatlarındaki değişimlerin anlatıldığı dizide, Naziler ve Yahudiler arasındaki savaş da anlatılmaktadır. Böylelikle senaryoda verilenlerin dışında tarihi bilgilere de ulaşılmaktadır.