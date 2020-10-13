En İyi Ali Atay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ali Atay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesinin Tiyatro bölümünden mezun olan ünlü oyuncu, birçok tiyatro oyununda rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen'in baş rollerini paylaştığı ''İkinci Bahar'' dizisinde Ersin karakterini canlandırdı. Oynadığı ilk sinema filmi ise 2000 yılında gösterime giren Artık Çok Geç adlı film oldu. Çok yönlü bir sanatçı olan Ali Atay'ın yazıp yönettiği üç film var. Çektiği ilk film olan Limonata'da Türkiye'den Makedonya'ya uzanan bir yol hikayesi anlatılıyor. Ölümlü Dünya filmi ise, tetikçi bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor. Ali Atay'ın yönettiği son film, 2019 yılında gösterime girmiş olan Cinayet Süsü. Müzikle de ilgilenen başarılı sanatçı, Onur Ünlü ve Serkan Keskin ile birlikte Leyla The Band grubunu kurdu. TRT 1'de yayımlanmış olan Leyla ile Mecnun dizisi ile üne kavuşan Ali Atay, internet dizilerinde de rol aldı. Sizin için geçmişten günümüze en çok izlenen Ali Atay filmlerini listeledik.
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1
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Turkish'i Dondurma
Ali Atay'ın Dondurmacı Mehmet'i canlandırdığı filmde I. Dünya Savaşında Avustralya'daki Türklerin verdiği mücadele anlatılıyor. Can Ulkay'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor.
2
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40
Emre Şahin tarafından yazılıp yönetilen 40 filmi, üç farklı karakterin hayatından kesitler sunuyor. Takıntılı bir kadın olan Sevda, (Deniz Çakır), Türkiye'de kalabilmek için pasaport çıkarmaya çalışan bir Afrikalı (Ntare Guma Mwine) ve illegal yollardan zengin olmaya çalışan Kemal'in (Ali Atay) kesişen hayatlarını anlatan 40, 2009 yılında gösterime girdi.
3
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İyi Seneler Londra
Ali Atay, bu filmde canlandırdığı Firuz rolü ile, 13. Sadri Alışık Ödülleri ''En İyi Yardımcı Yardımcı Erkek Ödülüne'' layık görüldü. Kadrosunda birçok İngiliz oyuncunun da yer aldığı yapımda, Zuhal Olcay ve Ülkü Duru baş rolleri paylaşıyor.
4
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O Şimdi Mahkum
O Şimdi Asker, filminin devamı niteliğindeki yapımın yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Yavuz Bingöl, Bürhan Öçal ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da var.
5
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Sen Aydınlatırsın Geceyi
Gerçeküstü ögelerle bezenmiş olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü tarafından yönetildi. Neredeyse tamamı siyah-beyaz çekilmiş olan film, süper güçlere sahip olan insanların yaşadığı isimsiz bir kasabada geçiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez, Demet Evgar ve Tansu Biçer'in oynadığı film 32. İstanbul Film Festivalinde Altın Lale Ödülüne layık görüldü.
6
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Vay Arkadaş
Ali Atay'ın Manik karakterine hayat verdiği Vay Arkadaş'ta bir dizi talihsizlikten sonra başı mafyayla derde giren üç arkadaşın komik öyküsü anlatılıyor.
7
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Ayla: The Daughter of War
TA Top 250 listesinde 131. sırada yer alan filmin senaryosu Yiğit Güralp tarafından yazıldı. Kore Savaşında yaşanan olayları anlatan biyografi filminde bir Türk askeri ile hayatını kurtardığı Koreli kızın dokunaklı hikayesi anlatılıyor. 2017 yılında gösterime gire yapım, yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.
8
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Kırlangıç
2004 yılında vizyona giren film, Abdullah Oğuz tarafından yönetildi. Ali Atay, filmde Aşık Mağlubi karakterini canlandırıyor.
9
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Artık Çok Geç
Ali Atay'ın ilk sinema filmi olan Artık Çok Geç filminin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. 2000 yılında gösterime giren filmin Imdb puanı 6.6.