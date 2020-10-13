En İyi Ali Atay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ali Atay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sen Aydınlatırsın Geceyi Gerçeküstü ögelerle bezenmiş olan Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü tarafından yönetildi. Neredeyse tamamı siyah-beyaz çekilmiş olan film, süper güçlere sahip olan insanların yaşadığı isimsiz bir kasabada geçiyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez, Demet Evgar ve Tansu Biçer'in oynadığı film 32. İstanbul Film Festivalinde Altın Lale Ödülüne layık görüldü.