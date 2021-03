En İyi Ali Atay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ali Atay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2021)

Ali Atay, komedi, dram, gizem gibi birçok tür dizide rol almıştır. Aldığı rollerde samimiyeti ve kaliteli oyunculuğu ile ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda tiyatro oyunlarında da yer alan oyuncu kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmanmıştır. Bu tırmanış hayran kitlesini arttırıp çok sevilmesini sağlamıştır. İlk rolü İkinci Bahar dizisinde 1998-2001 yılları arasında Ersin adı karaktere hayat vermiştir. Ali Atay'ın yine ilk işlerinden sayılan ''Şapkadan Babam Çıktı'' dizisinde başarısız illüzyonist Maksut karakterine can vermiştir. En başarılı işlerinden birisi olan Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun Çınar rolüne bürünüp izleyicilerin beğenisini almıştır. Hatta bu dizi içerisinde kurulan Leyla The Band müzik grubunun vokalisti olarak şarkılar söylemiş ve dinleyicilerinden tam not almıştır. Leyla ile Mecnun dizisi finalinden sonra Ben de özledim dizisinde kendisini oynamış fakat kısa sürede yayından kaldırılmıştır.