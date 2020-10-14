En İyi Ali Atay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ali Atay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
20 Nisan 1976 Rize doğumlu olan Ali Atay Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Absürt komedi dizileri ile nam salan Ali Atay hem oyuncu hem yönetmen olarak kariyerine devam etmektedir. Geniş hayran kitlesine sahip olan Atay başarılı bir sanat hayatı geçirmektedir. İşte, Ali Atay dizileri hakkında tüm detaylar.Ali Atay, komedi, dram, gizem gibi birçok tür dizide rol almıştır. Aldığı rollerde samimiyeti ve kaliteli oyunculuğu ile ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda tiyatro oyunlarında da yer alan oyuncu kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmanmıştır. Bu tırmanış hayran kitlesini arttırıp çok sevilmesini sağlamıştır. İlk rolü İkinci Bahar dizisinde 1998-2001 yılları arasında Ersin adı karaktere hayat vermiştir. Ali Atay'ın yine ilk işlerinden sayılan ''Şapkadan Babam Çıktı'' dizisinde başarısız illüzyonist Maksut karakterine can vermiştir. En başarılı işlerinden birisi olan Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun Çınar rolüne bürünüp izleyicilerin beğenisini almıştır. Hatta bu dizi içerisinde kurulan Leyla The Band müzik grubunun vokalisti olarak şarkılar söylemiş ve dinleyicilerinden tam not almıştır. Leyla ile Mecnun dizisi finalinden sonra Ben de özledim dizisinde kendisini oynamış fakat kısa sürede yayından kaldırılmıştır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İkinci Bahar (1998-2001)
İlk olarak sektöre tiyatro oyunlarıyla adım atan Atay tam bir aile dizisi olan ikinci bahar adlı çalışmada Ersin karakterine can vermektedir. Bu karakter sınıf arkadaşının günlüğünü bütün sınıf önünde açığa çıkarıp onu rezil etmesiyle ön plana çıkmaktadır.
2
Abone Ol
7 numara (2000), Aşkım aşkım (2001), Şansa bak (2003)
Sırası ile bu üç dizi de konuk oyunculuk yapmıştır. 7 numara dizisinde yabancı bir turisti canlandırmaktadır. Aşkım aşkım ve şansa bak dizilerinde ise usta oyuncuların yanında konuk oyuncu olarak görev almıştır.
3
Abone Ol
Çeşm-i Bülbül (2004)
Kısa sürede yayın hayatına son verilen bu dizide ise Veli karakterini canlandırmıştır. Karakterinin özelliği ise mahallede ki herkese yardım edip iyilik peşinde olmasıdır.
4
Abone Ol
Hayat Kavgam (2007)
Bu dizide Veysel karakteri olarak izleyici karşısına çıkmıştır. Kadın ve erkek arasında iletişim ve evlilik hayatı konusunda bu karaktere can vermiştir.
5
Abone Ol
Leyla İle Mecnun (2011-2013)
Kariyerinin en başarılı dizisi olan Leyla ile Mecnun Ali Atay'ın şöhret basamaklarını tırmanmasında da büyük etken olmuştur. Absürt komedi dizisi olan ve Mecnun Çınar karakterine can veren Atay izleyiciyi resmen kendisine ve diziye hayran bırakmıştır. Bu dizi sayesinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini de kazanmıştır.
6
Abone Ol
Ben de Özledim (2013-2014)
Leyla ile Mecnun dizisinin bitişinin ardından dizinin devamı niteliğinde olan Ben de Özledim dizisinde kendini canlandırmaktadır. Komedi ve eğlence türünde olan bu dizinin yayın hayatı kısa sürmüştür.
7
Abone Ol
Mutlu Ol Yeter (2015)
Bu dizide hayatta bir amacı olmayan ama aşk konusunda bir hayli istekli olan karakteri canlandırmıştır. Karakterin ismi ise Candır.