En İyi Ali Atay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ali Atay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Leyla İle Mecnun (2011-2013) Kariyerinin en başarılı dizisi olan Leyla ile Mecnun Ali Atay'ın şöhret basamaklarını tırmanmasında da büyük etken olmuştur. Absürt komedi dizisi olan ve Mecnun Çınar karakterine can veren Atay izleyiciyi resmen kendisine ve diziye hayran bırakmıştır. Bu dizi sayesinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini de kazanmıştır.