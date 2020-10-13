En İyi Al Pacino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Al Pacino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yabancı film izlemeyi sevenlerin çoğu Al Pacino filmlerini izlemiştir. Al Pacino üstün başarısı ve kaliteli oyunculuğu ile sevilerek izlenen yapıtlarda yer almıştır. Sizin için Al Pacino filmlerini, 'En İyi Al Pacino Filmleri' ve ' Yeni Eski En Çok İzlenen Al Pacino Filmleri Listesi ve Önerisi (2020)' başlıklarıyla derledik.
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1
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Al Pacino New York Doğu Harlem de 25 Nisan 1940 yılında dünyaya gelmiştir. İsmi Alfredo James Pacino' dur. Oyunculuk eğitimi alan oyuncu 17 yaşında okuldan ayrılmıştır. Çocukluğundan gelen bir oyunculuk yeteneğine sahiptir. Yer aldığı birçok filmde gösterdiği başarı ile çok sayıda ödül almıştır. Godfather ve Scarface isimli filmlerinde sergilediği oyunculuğu ile sinema tarihine adını kazımış bir oyuncudur. Başarılı oyuncu 1 Oscar olmak üzere 49 ödül almıştır. 11ü adaylık, 61 filme imza atmıştır. Aynı zamanda 4 filmde de yönetmen koltuğunda başarı göstermiştir. Filmleri son derece başarılı film listelerinde yer almıştır.
2
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The Godfather ( 1972)
Film gizli bir suç hanedanını konu alır. Hanedanın yaşlanan reisi hanedan kontrolünü, bu konuda isteksiz olan oğlunun eline verir. Sonrasında gelişen olaylar filmde işlenmektedir. Al Pacino başrolleri Marlon Brando, James Caan, Diane Keaton ile paylaşmaktadır.
3
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Scarface ( 1983)
Bu filmde 1980 yılında Küba göçmeni olan biri uyuşturucu kartelini almaktadır. Sonrasında açgözlü olan karakterin başından geçenler anlatılır. Al Pacino ile birlikte Michelle Pfeiffer, Steven Bauer ve Mary Elizabeth Mastrantonio filmde rol almaktadır. Etkileyici ve heyecan verici bir film olarak izleyebilirsiniz.
4
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Heat (1995)
Profesyonel banka soyguncusu olan grubun başına gelenleri konu alan bir filmdir. Son derece başarılı olan grup son soygunlarında hesap edilmeyen bir iz bırakır. Bu durumda polis ile karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olur. Al Pacino ile birlikte Val Klimer, Robert De Niro ve Jon Voight rol almaktadır.
5
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The Irishman ( 2019)
Bir kitaptan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Film samimi ve gerçek hayattan alıntıları bünyesinde barındıran bir filmdir. 3 adamın etrafında dönen olaylar anlatılmaktadır. Sürükleyici olan film kısa sürede çok sayıda film sever tarafından izlenmiştir.
6
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Dog Day Afternon ( 1975)
Efsane filmler arasında yer alan bu filmde sevgilisinin operasyonu için banka soygunu yapan bir adamdır Al Pacino. Ancak soygun hiç te kolay olmamaktadır. Rehin almak zorunda kalınca medya ve polisle başı derde girer.
7
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Carlito's Way (1993)
Hapishaneden yeni çıkan adam uyuşturucudan, suçtan ve şiddetten uzak durmaya çalışır. Ayrıca çevresinde onu suça teşvik eden büyük baskılar vardır. Bu süreç eski hükümlü için son derece zorlayıcı olmaktadır. Etkileyici ve güzel bir film izlemek isteyenlerin listesinde yer alan Al Pacino filmlerinden birisidir.