En İyi Al Pacino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Al Pacino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Al Pacino New York Doğu Harlem de 25 Nisan 1940 yılında dünyaya gelmiştir. İsmi Alfredo James Pacino' dur. Oyunculuk eğitimi alan oyuncu 17 yaşında okuldan ayrılmıştır. Çocukluğundan gelen bir oyunculuk yeteneğine sahiptir. Yer aldığı birçok filmde gösterdiği başarı ile çok sayıda ödül almıştır. Godfather ve Scarface isimli filmlerinde sergilediği oyunculuğu ile sinema tarihine adını kazımış bir oyuncudur. Başarılı oyuncu 1 Oscar olmak üzere 49 ödül almıştır. 11ü adaylık, 61 filme imza atmıştır. Aynı zamanda 4 filmde de yönetmen koltuğunda başarı göstermiştir. Filmleri son derece başarılı film listelerinde yer almıştır.