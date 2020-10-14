En İyi Aksiyon Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aksiyon Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

La Casa De Papel La Casa De Papel, farklı bir soygun hikayesi ve muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa zamanda en sevilen aksiyon dizilerinden biri olmayı başardı. Her sezonu bittiğinde hayran kitlesi tarafından diğer sezon ne zaman başlıyor diye merak uyandıran La Casa De Papel, Netflix dizileri arasında mükemmel bir başarıyı yakaladı. Dizinin konusu Profesör lakaplı karakterin kusursuz olarak planladığı soygunlar için ülkenin en yetenekli ve zeki suçlularını bir araya getirmesi ve planlarını uygulamaya başlamasını anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Alex Pina var.