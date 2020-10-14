En İyi Aksiyon Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aksiyon Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Aksiyon dizileri, hareketli ve heyecan verici sahneleriyle milyonları ekran başına topluyor. Nefes kesen senaryolarıyla en çok izlenen dizi türleri arasındadır. Geçmişten günümüze aksiyon dizilerini merak edenler için En iyi aksiyon dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen aksiyon dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Komediden korkuya, dramadan fantastik dizilere kadar birbirinden etkileyici dizi türleri arasında hareketi ve macerayı sevenler, bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edememekten hoşlananlar aksiyon dizilerini tercih ediyorlar. Bu dizileri izlerken çoğu zaman kendilerini kaptıran seyirciler adeta dizideki olayları birebir yaşıyormuş gibi sevinç, öfke, heyecan ve korku gibi duyguları yüreklerinde hissediyorlar. Aksiyon tutkunları IMDb puanı yüksek eski ve yeni popüler dizileri de ilgiyle takip ediyorlar.
2
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La Casa De Papel
La Casa De Papel, farklı bir soygun hikayesi ve muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa zamanda en sevilen aksiyon dizilerinden biri olmayı başardı. Her sezonu bittiğinde hayran kitlesi tarafından diğer sezon ne zaman başlıyor diye merak uyandıran La Casa De Papel, Netflix dizileri arasında mükemmel bir başarıyı yakaladı. Dizinin konusu Profesör lakaplı karakterin kusursuz olarak planladığı soygunlar için ülkenin en yetenekli ve zeki suçlularını bir araya getirmesi ve planlarını uygulamaya başlamasını anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Alex Pina var.
3
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The Last Kingdom
Başarılı aksiyon dizilerinden biri olan The Last Kingdom Stephen Burchard'ın yönetmenliğinde etkileyici bir yapım. Dizide bir zamanlar İngiliz Kralı olan babasının öldürülmesi sonrası uzun süre Paganların esaretinde kalan ve sonrada hakkı olan topraklara dönen Uthred'in maceraları ekranlara geliyor.
4
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Hawaii Five-0
Hawaii Fire-0, 2010 yılında izleyici ile buluşan IMDb puanı 7.3 olan soluk kesen bir aksiyon dizisi. Aksiyon yüklü senaryosu ile mutlaka izlenmesi tavsiye edilen en iyi aksiyon ve polisiye yapımlarından biri. 70'li yılların en beğenilen yapımlarından birinin günümüze uyarlanması olan Hawaii Five-0, Hawaii eyaletinde görevli özel bir polis ekibinin başlarından geçen maceraları aktarıyor. Dizinin başrollerinde Alex O'Loughlin, Scott Cann ile Chi McBride yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman ile Peter M. Lenkov var.
5
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Arrow
Dram ve fantastik öğeleri de içeren Arrow, en iyi aksiyon dizileri arasında listelerde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin yönetmenleri Andrew Kreisberg, Marc Guggenheim ile Greg Berlanti. Dizinin başrolünü ise Stephen Amell oynuyor. Dizini ana kahramanı, genç ve zengin bir adam olan Oliver Queen yaşamı boyunca pek çok yanlış yapmıştır. Oliver Queen'in bir deniz kazası sonucu öldüğü düşünülürken bir adada beş yıl hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra kurtarılması ile olaylar örgüsü başlıyor. Oliver, tek başına kaldığı yıllar sonrası bambaşka biri olarak günahlarının affı için suçlularla çarpışır.
6
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Titans
Senaryosunu ve yönetmenliğini Greg Berlanti, Akiva Goldsman ile Geoff Johns'un yaptığı dizi, fantastik unsurlar içeren aksiyon dolu bir yapım. Dizinin IMDb puanı ise 7.8. 2018 yılında ekranlara gelen dizinin başrollerinde Brenton Thwaites, Anna Diop ve Teagan Croft bulunuyor. Dizi, bir grup genç insanın iyi bir süper kahraman olabilme mücadelesini konu ediniyor.
7
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Chicago Fire
Chicago Fire, dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan itfaiyecilerin karşılaştıkları nefes kesici olayları ve alevlerle kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Teğmen Kelly Severide ve ekibinin cesurca alevlere dalma maceraları, izleyicileri ekranlara kilitliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Jesse Spencer, Taylor Kinney ile David Eigenberg başarılı performansları ile göz dolduruyor. Yönetmen koltuğunda ise Michael Brandt var.
8
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Jack Ryan
Aksiyon türündeki dizi, izlenmesi tavsiye edilen diziler kategorisinde üst sıralarda. IMDb puanı ise 8.1 gibi oldukça yüksek bir puan. Dizide başarılı bir ajan olan Jack Ryan, CIA'de masa başı bir iş yaptığı sırada şüpheli bir para giriş çıkışı olduğunu fark eder ve harekete geçerek düşmanları takip etmeye başlar. Teröristlerin Amerika'ya saldıracağı istihbaratı üzerine olaylar hızlanır.
9
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Vikings
Vikings dizisi, Viking tarihinin efsanevi ismi Ragnar Lothbrok'un yaşam hikayesini konu alıyor. Dizide 8. yüzyılda İskandinav dünyasında yaşanan savaşlara sürükleyici bir biçimde ekranlara geliyor. Dizi Viking tarihinin bilinmeyen yanlarını ve kültürel yaşamlarını aktarması ile de büyük bir merak ve ilgiyle izleniyor. Aksiyon dolu dizi; tarih, dram ve macera öğeleri de en iyi şekilde yansıtıyor. Dizinin başrollerinde Travis Fimmel, Alexander Kudwig ve Katheryn Winnick yer alıyor.
10
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Game Of Thrones
Aksiyon dizi tarihinin en iyi yapımlarından biri kuşkusuz Game Of Thrones. Dünya çapında en çok izlenen dizilerden biri olan Game Of Thrones, efsane dizilerden biri. Sevilen bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, aksiyon sahneleri yanında fantastik ve dram içeren senaryosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizide büyük bir taht mücadelesi ve fantastik yaratıklara karşı verilen amansız savaşlar anlatılıyor. Dizide aşk hikayeleri de en az aksiyon sahneleri kadar ilgi görüyor. Dizinin başrollerinde ise Emilia Clarke, Kit Harington ve Peter Dinklage yer alıyor.
11
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The Boys
The Boys, şimdiye kadar ekranlara gelen süper kahraman dizilerinden çok farklı bir senaryo akışına haiz. Dizide güçlerini ve şöhretlerini kötü amaçlar için kullanan süper kahramanları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir grup insanın maceraları konu ediliyor. Bir çizgi romandan uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Karl Urban, Jack Quaid ile Antony Starr var. Dizinin yönetmenleri ise Evan Goldberg ile Seth Rogen.