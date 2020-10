En İyi Aksiyon Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aksiyon Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Last Kingdom Başarılı aksiyon dizilerinden biri olan The Last Kingdom Stephen Burchard'ın yönetmenliğinde etkileyici bir yapım. Dizide bir zamanlar İngiliz Kralı olan babasının öldürülmesi sonrası uzun süre Paganların esaretinde kalan ve sonrada hakkı olan topraklara dönen Uthred'in maceraları ekranlara geliyor.