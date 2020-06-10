En İyi Ajan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ajan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1- James Bond: Toplamda 25 filmden oluşan James Bond serisi kült ajan filmlerinin başında gelmektedir. Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig ve Pierce Brosnan gibi ünlü isimler James Bond rolleriyle izleyici karşısına çıktı. İngiliz yapımı olan bu serinin her filminde, Bond karakteri başka bir düşman ile savaşır. Bu serinin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise ajanların kullandığı silahların her filmde değişmesidir.