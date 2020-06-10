En İyi Ajan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ajan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İlk başarılı örneklerini Jamed Bond serisiyle vermiş olan ajan filmleri günümüzün en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Aksiyon, macera, komedi, bilim-kurgu, gibi türleri bünyesinde barındıran bu yapımlarda gizem ve gerilim temaları ön plandadır. Ajan filmlerini sevenler için 10 filmi derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
1962 yılında çekilen James Bond: Dr. No filmi ile birlikte ajan filmlerine olan rağbet artmıştır. Bu tarz filmlerin genelinde gizli hükümet bilgileri, iki taraflı çalışan ajanlar, organize suç örgütleri anlatılır. Ajan filmlerinin bazıları ise tarihi ve biyografik özellikler taşıyabiliyor. 1960'lı yıllardan sonra yükselişe geçen ajan temalı filmler hala en popüler sinema türlerinden biridir.
2
Abone Ol
1- James Bond:
Toplamda 25 filmden oluşan James Bond serisi kült ajan filmlerinin başında gelmektedir. Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig ve Pierce Brosnan gibi ünlü isimler James Bond rolleriyle izleyici karşısına çıktı. İngiliz yapımı olan bu serinin her filminde, Bond karakteri başka bir düşman ile savaşır. Bu serinin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise ajanların kullandığı silahların her filmde değişmesidir.
3
Abone Ol
2- Kader Ajanları:
Daha önce birçok bilim-kurgu filmine de esin kaynağı olan Philip K. Dick'in bir öyküsünden uyarlanan yapı oldukça orijinal bir senaryoya sahip. Gelecekten gelen Kader Ajanları bazı olayların gerçekleşmesini engeller. Engellemeye çalıştıkları şeylerden biri de David ve Elise'nin ilişkisidir. Matt Damon başrolünde yer aldığı film ajan filmlerine yepyeni bir bakış açısı getirdi.
4
Abone Ol
3- Kızıl Serçe:
Son dönemde çekilmiş en iddialı ajan filmlerinden biri olan Kızıl Serçe'nin bal rolünde Jennifer Lawrence yer alıyor. CIA ile KGB ajanları arasındaki mücadeleyi anlatan film şiddet sahneleriyle çok konuşulmuştu.
5
Abone Ol
4- Kingsman:
Gizli bir istihbarat servisinin mizahi dille anlatıldığı yapım, ajan filmlerini sevenler tarafından çok beğenildi. Sahne tasarımı ve kostüm açısından üst düzey bir seyir keyfi sunan yapımın ikinci filmi yine Matthew Vaughn tarafından 2017 yılında çekildi. Serinin üçüncü filmi ise 2020 yılında izleyicilerle buluştu.
6
Abone Ol
5- The Lady Vanishes:
Efsanevi yönetmen Alfred Hitchcook tarafından 1938 yılında çekilen ''Kaybolan Kadın'' bu türün ilk örneklerinden biri. Casusluk temalı filmde gizem teması başarıyla işlenmiştir. Hitchcook'un Hollywood tarafından keşfedilmesini sağlayan kült bir yapımdır.
7
Abone Ol
6- Görevimiz Tehlike:
İlki 1996 yılında çekilen Görevimiz Tehlike, o dönem kadar çekilmiş en yüksek bütçeli ajan filmi olma özelliğini taşıyor. Ajan Ethan Hunt'ın maceralarını konu alan serinin 6. filmi Mission Imposible: Yansımalar 2018 yılında gösterime girdi. Ethan Hunt karakterini Oscar ödüllü Tom Cruise canlandırıyor.
8
Abone Ol
7- Balkan Casusu:
Yugoslavya yapımı Balkan Casusu, Hollywood'un tipik casus filmlerinden çok farklı bir kurguya sahip. Komedi ile dramın içe içe geçtiği yapım Imdb'den 8.9 gibi yüksek bir puan almayı başardı.
9
Abone Ol
8- Bay ve Bayan Smith:
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ajan bir çifti canlandırdığı yapım akıcı bir kurguya ve gerçekçi çatışma sahnelerine sahip. İki düşman şirkete çalışan kiralık katillerin yaşadıkları maceralar mizahi bir dille aktarılıyor.
10
Abone Ol
9- Başkalarının Hayatı:
Başkalarının evlerini dinleyen bir casusun biyografik öyküsünü anlatan film, sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Dramatik bir senaryoya sahip olan yapımda birçok politik mesaj ve gönderme de var. Film, dünya çapındaki festivallerden toplamda 75 ödül kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.
11
Abone Ol
10- Labirent:
Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in oynadığı Labirent istihbarat ve ajan temalı ilk Türk filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda ise Devrim Arabaları filmi ile bilinen Tolga Örnek oturuyor.