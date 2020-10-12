En İyi Ahmet Kural Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ahmet Kural Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
10 Kasım 1982 senesinde Kütahya'da dünyaya gelmiş olan Ahmet Kural, konservatuvar öğrencisi olan ablasının etkisinde kalarak oyuncu olmaya karar vermiştir. Lise yıllarında da tiyatro çalışmalarında rol alan Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Sinema bölümünü bitirerek Bilkent Üniversitesinde ise masterını yapmıştır. Son olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak Levent Kırca- Oya Başar Tiyatrosunda kadroya dahil olmuştur. Fikrimin İnce Gülü ve Evimin Erkeği gibi dizilerde rol alarak televizyonda da kendini göstermeye başlamıştır. Türkiye'de oldukça sevilen ve tanınan Ahmet Kural birçok başarılı sinema filmlerinde yol almıştır. Sizler için ülkemizde oldukça tanınmış olan ve filmleri çok sevilen yeni ve eski en çok izlenen Ahmet Kural filmlerini derledik.
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1
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1. Çalgı Çengi
Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğuna oturduğu bu filmin başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural rol alır. Organizasyonlarda müzisyenlik yapmakta olan iki kuzenin cinayete tanık olmasıyla gelişen durumlar konu alınır. Film Cem Yılmazın sponsor olması ile gösterime girmiştir.
2
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2. Çalgı Çengi İkimiz
İki müzisyen kuzenin bir türlü kendini gösterememeleriyle beraber talihsizlikleri sebebi ile mafyaya karışmaları konu alınır. Orada da bir işe yaramamakla birlikte mafyadan ayrılmak isterler. Bunun üzerine kendilerine bir anlaşma sunulur. Sahne alacakları bir düğünde nikah memurunu kaçırmaları istenir ve bu adam kendilerinin fakirlikten kurtulmaları için bir anahtar olur.
3
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3. Düğün Dernek
Komedi Türk filmi olan Düğün Dernek, BKM'nin üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmde Esenyurt köyünde yaşamakta olan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabası ve başlarına gelen komik olayları konu edinir.
4
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4. Düğün Dernek 2
Düğün dernek serisinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu sefer ise torununa sünnet yapmak ister. İlk filmdeki gibi Fikret, Çetin ve İsmail ile tüm ekip toplanarak sünnet düğünü için hazırlıklara başarır. Bu düğün zamanla büyük çapta bir olaya dönüşür.
5
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5. Güneşin Oğlu
Tüm hayatını bir mucize bekleyip geçiren Fikri Şemsigil, sonunda bu mucizeyi yaşayarak kendisinin güneşin oğlu olduğunu öğrenir. Yaşamış olduğu mucize, düşündüğünün tam aksine Fikri Bey'in hayatını alt üst eder. Bu sefer yılarca beklemiş olduğu mucizeden kurtulmak maksadıyla gerçeklerin peşine düşer ve olaylar çığırından çıkar. Bu durumda karşı apartmandaki komşusu dünyalar güzeli kız ne olacaktır?
6
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6. Memleket Meselesi
2010 yılında vizyona giren Türk filmi, emekli olmak üzere olan bir ilkokul öğretmeninin çok inatçı ve baskın bir karakter olması sebebi ile yaşanan mesleki sorunlarından çok bunalması sebebi ile kendi kasabasına tayin olmasını konu alır. Emekli olmayı bekleyen öğretmen kasabada genç bir polis tarafından küfür ve tokat yemesi ile gururu incinir ve genç polisin ceza alması için uğraşır. Yediği tokadın herkes tarafından duyulmasını sağlayarak bunu memleket meselesi haline getirir.
7
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7. Oflu Hoca'nın Şifresi
Oflu Hoca'nın Şifresi filmi Doğanspor adı altında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçmeleri için yarışmakta olan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu alır. Film 2014 senesinde vizyona girmiştir. Yönetmenliğini Adem Kılıç yapar.
8
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8. Ailecek Şaşkınız
Aile şirketinde CEO olarak görev yapan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı Gökhan ise şirketin finans müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu iki arkadaş şirket personeline adeta zulmederler. Şirket personeline yemek dağıtmak için anlaşma yapmaya gittikleri mekanda restoran sahibinin kızı olan Elif'e aşık olur. Fakat Elif onun bildiği kızlardan değildir.
9
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9. Baba Parası
Ülkenin en zengin insanı olan kişinin gayri meşru çocukları, babalarının ölmesi üzerine büyük bir mirasa konar. Birbirinden çok farklı karaktere, kültüre ve yaşam tarzına sahip olan kardeşler, haklarına düşen miras payını almak için harekete geçtiklerinde hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar.
10
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10. Gazi
Çukurca'da bir karakolda vatani görevini yapmakta olan Çavuş Fırat Kalender'in terhis olmasına bir hafta vardır. Tam İstanbul'a dönecekken ailesi ve sevdiği kıza kavuşacakken Fırat'ın bulunduğu karakol saldırıya uğrar. Girmiş olduğu çatışmada vurulan ve evine sakat olarak dönecek olan Fırat hayata küser, ta ki düşmanın sadece dağlarda değil yakılarında da olduğunu anlayana dek...