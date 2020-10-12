En İyi Ahmet Kural Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ahmet Kural Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

6. Memleket Meselesi 2010 yılında vizyona giren Türk filmi, emekli olmak üzere olan bir ilkokul öğretmeninin çok inatçı ve baskın bir karakter olması sebebi ile yaşanan mesleki sorunlarından çok bunalması sebebi ile kendi kasabasına tayin olmasını konu alır. Emekli olmayı bekleyen öğretmen kasabada genç bir polis tarafından küfür ve tokat yemesi ile gururu incinir ve genç polisin ceza alması için uğraşır. Yediği tokadın herkes tarafından duyulmasını sağlayarak bunu memleket meselesi haline getirir.