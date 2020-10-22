En İyi Agatha Christie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Agatha Christie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Polisiye edebiyatın öncü ismi Agatha Christie, 1890 yılında İngiltere'nin Torquay kentinde doğdu. Annesi, müzik okuması için onu Fransa'ya gönderse de kısa süre içerisinde okulu bırakıp İngiltere'ye geri döndü.Çocukluğundan itibaren edebiyata ilgi duyan Christie hayatı boyunca 66 roman ve 15 öykü kitabı yazdı. Polisiye film sevenler için yeni ve eski en çok izlenen Agatha Christie filmlerini listeledik.
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1
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Çocukluk ve gençlik yıllarında sürekli kitap okuyan Christie, ilk kısa öyküsünü 16 yaşındayken yazdı. İlk kitabı olan ''Ölüm Sessiz Geldi'' ise 1920 yılında yayımlandı. Bu kitap aynı zamanda ünlü dedektif Hercule Poirot'un yer aldığı ilk romandır. Agatha Chrise, yazdıklarıyla polisiyenin hem edebiyatta hem de sinemada gelişmesini sağlamıştır. Onlarca romanı sinemaya ve televizyon filmlerine uyarlanan yazarın yarattığı Hercule Poirot karakteri, 30'dan fazla romanda ve filmde yer aldı. Yazarın en çok okunan ve sinemaya uyarlanan kitabı ise Doğu Ekspresinde Cinayet'tir.
2
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And Then There Were None
Ülkemizde ''On Küçük Zenci'' ismiyle bilinen kitap Rene Clair tarafından sinemaya uyarlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ise dönemin yıldız isimleri Walter Huston ve Barry Fitzgerald yer alıyor.
3
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Beklenmeyen Şahit
Imdb Top 250 listesinin 66. sırasında yer alan Beklenmeyen Şahit filminin yönetmen koltuğunda Billy Wilder oturuyor. Agatha Christie'nin ''Wittness for the Prosecution'' adlı romanından uyarlanan yapım, sinema otoritelerinden tam not aldı. Sürpriz sonuyla hafızalara kazanan yapımın Imdb puanı ise 8.1.
4
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Çarpık Evde Cinayetler
2017 yapımı filmin orijinal adı Crooked House'dur. Filmin oyuncu kadrosunda Gleen Close, Christina Hendricks ve Max Irons yer alıyor.
5
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Death on the Nile
Film, mirasyedi Linnet Ridgeway'in gemideki ölümüyle başlar. Hercule Poirot, cinayeti araştırdıkça, işinin çok zor olduğunu anlar. Çünkü gemideki herkes Linnet'ten nefret etmektedir. Türkiye'de ''Nil'de Ölüm'' adıyla gösterime giren film, en sevilen Agatha Christie uyarlamalarından biridir.
6
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Evil Under The Sun
Ölüm Oyunu filminin yönetmen koltuğunda İngiliz yönetmen Guy Hamilton oturuyor. Hercule Poirot karakterini Peter Ustinov canlandırırken, deneyimli aktöre eşlik eden oyuncular arasında Jane Birkin ve Maggie Smith eşlik ediyor.
7
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La Grand Alibi (Malikanede Cinayet)
Pierre Colliger adındaki psikolog bir malikanede öldürülür. Malikanenin kapıları kapatıldığında içeride olan 9 kişi de şüphelidir. Gizemli bir atmosfere sahip olan La Grand Alibi, 2008 yılında gösterime girdi.
8
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Miss Marple: Ölüm Meleği
Diğer Agatha Christie filmlerinde olduğu gibi bu filmde de bir cinayet, bir dedektif ve pek çok şüpheli var. Prömiyerini 1978 yılında yapan filmde, Miss Marple, yakın bir arkadaşının isteği üzerine bir cinayeti araştırmaya başlar.
9
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Şark Ekspresinde Cinayet
Romanın ilk uyarlaması 1974 yılında gösterime girmiştir. Deneyimli yönetmen Sidney Lumet'in çektiği film, en sevilen Agatha Christie filmlerinden biri oldu. Ingrid Bergman filmdeki performansıyla ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Filmin Imdb puanı ise 7.3.
10
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Murder at the Gallop
Ünlü oyuncu Margaret Rutherford'un dedektif Marple'a hayat verdiği filminde gizem ve komedi unsurları başarıyla harmanlanıyor. İngiltere yapımı filmi, sonraki yıllarda Agatha Christie'nin birçok kitabını daha sinemaya uyarlayacak olan George Pollock yönetti.
11
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Ve Ayna Kırıldı
Ünlü oyuncu Marina Rudd, doğduğu kasabaya geri döner. Bir partide, kendisi için hazırlanan zehirli kokteyli hayranlarından biri içer ve ölür. Agatha Christie'nin unutulmaz dedektiflerinden biri olan Miss Marple'in beyaz perdeye aktarıldığı yapım 1980 yılında gösterime girdi.