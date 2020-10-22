En İyi Agatha Christie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Agatha Christie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Çocukluk ve gençlik yıllarında sürekli kitap okuyan Christie, ilk kısa öyküsünü 16 yaşındayken yazdı. İlk kitabı olan ''Ölüm Sessiz Geldi'' ise 1920 yılında yayımlandı. Bu kitap aynı zamanda ünlü dedektif Hercule Poirot'un yer aldığı ilk romandır. Agatha Chrise, yazdıklarıyla polisiyenin hem edebiyatta hem de sinemada gelişmesini sağlamıştır. Onlarca romanı sinemaya ve televizyon filmlerine uyarlanan yazarın yarattığı Hercule Poirot karakteri, 30'dan fazla romanda ve filmde yer aldı. Yazarın en çok okunan ve sinemaya uyarlanan kitabı ise Doğu Ekspresinde Cinayet'tir.