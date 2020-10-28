En İyi Ada Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ada Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinema tarihinde ana mekan olarak bir ya da birden çok adanın kullanıldığı onlarca film çekildi. Bu filmlerden birçoğu ''ıssız ada'' temalı olup ''survival filmleri'' kategorisinde yer almaktadır. Jurassic Park gibi filmlerde ise ''ada'' sadece bir dekor olarak kullanılır. Sizin için geçmişten günümüze, en çok izlenen ada filmlerini listeledik.
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1
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Korku filmlerinin bir alt türü olan ''Teen Slasher'' türü filmlerde de ana mekan olarak adalar tercih edilmektedir. Bu tür yerler ''korku'' ve ''gerilim'' filmleri için uygun bir atmosfere sahiptir. Aynı zamanda, adalarda nüfus yoğunluğu fazla olmadığı için özellikle gece çekimleri çok daha kolay yapılabilir. Sinemada ada filmlerinin çoğalmasındaki en büyük etken roman uyarlamaları olmuştur. Örneğin Daniel Dafoe'un kaleme aldığı Robinson Cruose ve Nobel ödüllü William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı birçok kez sinemaya uyarlanmıştır.
2
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King Kong
1933 yılında çekilen ilk King Kong filmi, o dönemin kısıtlı imkanlarına rağmen seyir zevki yüksek ada filmlerinin başında geliyor. Macera, bilim-kurgu türündeki film Merian C. Cooper ve Ernest Schoedsack tarafından yönetildi. Hem çekim teknikleri hem de senaryosuyla döneminin çok ötesinde olan filmin Imdb puanı ise 7.9
3
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Recep İvedik 4
Birçok sinemasevere göre serinin en komik filmi olan Recep İvedik 4, Maldivlerde çekildi. Survivor'a katılan İvedik'in yarışma esnasında yaşadıklarını anlatan komedi filmini yaklaşık 7 milyon 400 bin kişi izledi. 70 milyon TL'nin üstünde hasılat yapan film, 2014 yılının en çok izlenen filmi oldu.
4
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Shutter Island (Zindan Adası)
Aschecliffe Hastanesi'nde yaşanan kayıp vakalarını araştırmak için Zindan Adasına gelen iki dedektifin gerilim dolu hikayesi anlatılıyor. Deneyimli yönetmen Martin Scorsese'nin yönettiği film Imdb Top 250 listesinin 156. sırasında yer alıyor.
5
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Umut Adası
İllegal yollardan İngiltere'ye gitmeye çalışan mültecileri anlatan filmde Arzu Yanardağ, Zafer Algöz ve Ali Sürmeli oynuyor. Mülteci sorununu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren film 2006 yılında gösterime girdi.
6
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Kumsal
Gizem-gerilim türünün başarılı örneklerinden biri olan Kumsal, Tayland'daki ıssız bir adada geçiyor. Leonardo Di Caprio, Guillaume Canet ve Tilda Swinton gibi rol aldığı yapım sürpriz sonuyla da sinemaseverlerden tam not aldı.
7
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Cast Away (Yeni Hayat)
Diğer ada filmleriyle karşılaştırıldığında psikolojik ve dram yönü ağır basan film, Tom Hanks'a Altın Küre Drama Dalında En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandırdı. Filmin büyük kısmında tek başına oynayan Tom Hanks, unutulmaz bir performansa imza atıyor.
8
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Fantasy Island (Hayal Adası)
Her yerde Fantasy Island adında bir adanın tanıtımı yapılmaktadır. Bu adaya gelen herkes, her istediğini gerçekleştirebilir. Adaya inen turistler için başta her şey eğlenceli görünse de çok geçmeden adanın hiç de göründüğü gibi olmadığını anlarlar. Michael Pena, Austin Stowell ve Lucy Hale'nin başrollerini paylaştığı film, bu yılın en iddialı yapımlarından biri.
9
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Ada: Zombilerin Düğünü
Heybeliada'da çekilen film Türkiye'de çekilen ilk zombi filmidir. Korku-komedi türündeki Ada: Zombilerin Düğünü, özellikle absürt sahneleriyle son derece orijinal bir yapım. Filmde konuk oyuncu olarak Taner Birsel ve Cansel Elçin de rol alıyor.
10
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Seom (Ada)
Güney Kore'nin en prestijli yönetmenlerinden biri olan Kim Ki Duk'un çektiği Seom 2000 yılında vizyona girdi. Dram ve gerilimin iç içe geçtiği filmin Imdb puanı 7.0
11
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Beach Red (Kanlı Kumsal)
Listenin son sırasında 1967 yılında çekilen Kanlı Kumsal filmi yer alıyor. 2. Dünya Savaşında geçen filmde, Japonya'nın kontrolündeki bir adada yaşanan olaylar anlatılıyor.