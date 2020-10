En İyi Ada Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ada Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Fantasy Island (Hayal Adası) Her yerde Fantasy Island adında bir adanın tanıtımı yapılmaktadır. Bu adaya gelen herkes, her istediğini gerçekleştirebilir. Adaya inen turistler için başta her şey eğlenceli görünse de çok geçmeden adanın hiç de göründüğü gibi olmadığını anlarlar. Michael Pena, Austin Stowell ve Lucy Hale'nin başrollerini paylaştığı film, bu yılın en iddialı yapımlarından biri.