En İyi Aamir Khan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Aamir Khan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2021)
Aamir Khan dünyanın en ünlü aktörlerinden biridir. Aamir Khan çekmiş olduğu filmlerle kısa sürede adından söz ettirmiştir. Aamir Khan en çok tercih edilen filmlere imza atmıştır. Özelikle IMDb puanı yüksek olan bu filmler duygu yüklü ve dram alanında çekilmiş başyapıt filmlerden oluşmaktadır. Aamir Khan aktörünü sevenler ise internet üzerinden Hintli oyuncunun araştırmasını yapmaktadırlar. En iyi filmlerini araştıran film severler Aamir Khan yeni ve eski en çok izlenen filmlere imza atmıştır. Peki, en iyi Aamir Khan filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Aamir Khan filmleri nelerdir? Sizler için Aamir Khan filmlerini derledik.
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Aamir Khan filmleri beyaz perdede yüksek gişe hasılatına ulaşmış olan filmlerden oluşmaktadır. Özellikle film severler dram ve macera alanında çekilen bu filmleri büyük bir beğeni ile izlemektedirler. Aamir Khan Hint sinemasının en başarılı isimleri arasında yer almaktadır. Bollywood'un önemli oyuncularından olan Aamir Khan çekmiş olduğu filmler ile adından söz ettirmiştir. Oluşturmuş olduğumuz bu listede Hint sinemasının yıldızı olan aktör Aamir Khan'ın en çok izlenen ve en çok puana sahip olan filmlerini inceleyebilirsiniz. Bu filmler yüksek gişe hasılatına ulaşmış olan filmlerdir.
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1) Dhobi Ghat
2010 yapımlı olan Dhobi Gat fimi Dram alanında çekilmiş bir filmdir. Dhobi Gat 7.1 IMDb puanına sahip başrolünde Aamir Khan'ın olduğu bir Hint filmidir.
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2) Fanaa
En beğenilen Aamir Khan filmleri arasında yer alan Fanaa filmi 2016 yapımlı bir filmdir. Fanaa suç, dram ve romantik alanında gösterime girmiş başarılı bir filmdir. Aşkın gücünü yansıtan bu film 7.2 IMDb puanı bulunmaktadır.
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3) Talaash
2012 yapımlı Talash filmi başrolünde usta oyuncu Aamir Khan'ın yer aldığı bir filmdir. Ev kadınının ve hayat kadınlarının yolunun kesiştiği bir hikayeyi anlatan bu film oldukça duygu yüklü bir filmdir.
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4) Ghajini
Aksiyon dram ve gizem alanında çekilmiş baş yapıt filmlerden olarak kabul edilen Ghajini 2008 yapımlı bir filmdir. Momento filminin Hint sinemasına uyarlanmış hali olan Ghajini filmi en çok izlenen Aamir Khan filmleri arasındadır.
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5) Secret Superstar
8.0 IMDb puanına sahip olan Secret Super star en çok izlenmiş Aamir Khan filmleri arasındadır. Müslüman ve muhafazakar olan bir ailenin genç kızı müzisyen olmak ister. Fakat ailesi bu duruma karşı çıkar.
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6) Pekaay
2014 yapımlı Pekaay filmi klasik Aamir Khan filmleri arasındadır. Aamir Khan düşünceler komedisi olarak adlandırılan filmler arasındadır. Pekaay 8.2 IMDb puanı olan bir filmdir. Film aynı zamanda dram filmidir.
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7) Üç İdiots
Aamir Khan filmleri arasında belki de en çok beğenilen filmlerden olan Üç İdiots filmi 2009 yapımlı bir filmdir. Üç üniversite öğrencisinin kıvrak zekasını anlatan bu film gösterime girdiği günden beridir akıllarda yer almayı başarmıştır.
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8) Dangal
Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yapılan Dangal filmi Aamir Khan'ın en çok IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Dangal filmi 8.5 IMDb puanına sahiptir.
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9) Dil Chahta Hai
Komedi, aşk ve dram üçlemesinin en iyi örneklerinden olan bu filmin başrolünde usta Hintli oyuncu Aamir Khan yer almaktadır. 2001 yapımlı olan bu film günümüzde de en başarılı Aamir Khan filmleri arasında gösterilmektedir.
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10) Rang De Basanti
2006 yapımlı bu film İngiliz bir babaannenin Hindistan hakkında yazmış olduğu özgürlük yazılarının bulunması ile başlamıştır. Komedi ve dram alanındaki iyi bir örnek olan bu film en beğenilen filmler arasındadır.