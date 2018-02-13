En İyi 10 Romantik Komedi Filmi

İlk 50 Öpücük (2004) Bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve nadir görülen bir nörolojik rahatsızlığı bulunan Lucy’nin hafızası her geçen gün kötüye gitmekte ve ertesi gün hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Henry, Lucy’ye aşık olur fakat onunla olmak sandığından daha zor olacaktır. Aşık adam sevgisini her geçen gün tekrar tekrar ona ilan etmeye çalışacaktır. Sizce de izlemeye değer bir film değil mi?