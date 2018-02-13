En İyi 10 Romantik Komedi Filmi

Sevgilinizle ve arkadaşlarınızla izleyebileceğiniz, yerine göre ağlatan yerine göre güldüren bu filmleri seyrederken sizlere iyi seyirler diliyoruz…
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1
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İşte en iyi 10 romantik komedi film listesi...
2
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Aşk Her Yerde (2003)
Havaalanlarındaki sevgililerden yola çıkılarak oluşturulmuş olan bir öykü üzerinden giden yönetmen, 8 çiftin aşkını ele alarak bir film ortaya koymuş. ‘’Aşk Her Yerde’’ filmi 2004 yılında seyircisiyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür.
3
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Keşke 30 Olsam (2004)
Jenna, henüz 13 yaşında aşık bir kızdır. Aşık olduğu kişi ile doğum gününde utanç verici bir an yaşar ve dilek tozunu üfleyerek 30 yaşında olmayı diler. 30 yaşında olmak Jenna’nın istediğini karşılayabilecek miydi?
4
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İyi Şanslar Chuck (2007)
‘’İyi Şanslar Chuck’’ 2007 yapımı olup en iyi romantik komedilerin arasındaki yerini almıştır. Chuck aşkın lanetinin etkisindedir. Bir söylenti üzerine evlenmek isteyen kızlar Chuck ile sevgili olduktan sonra ondan ayrılmaya karar verirler. Bu sayede bir sürü kişiyi evlendirmiş bu adam laneti kırabilecek miydi?
5
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Erkekler Ne Söyler, Kadınlar Ne Anlar? (2009)
Günümüzde de sıklıkla karşılaştığımız sözlerden biri olan ‘’Erkekler Ne Söyler, Kadınlar Ne Anlar?’’ sözünün filmini yapmışlar desek yalan olmaz. 2009 yapımı olan film Marslı erkekler ve Venüslü kadınların yaşam öykülerini anlatmaktadır.
6
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Aşkın 500 Günü (2009)
En iyi romantik komedi filmlerinden biri olarak nitelendirilen ‘’Aşkın 500 Günü’’ filmi, erkek kahramanın gözünden aktarılıyor. Şuandan geçmişe bir olay örgüsüyle ilerleyen filmde 500 günlük bir aşk hikayesi anlatılmaya çalışılmıştır.
7
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İlk 50 Öpücük (2004)
Bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve nadir görülen bir nörolojik rahatsızlığı bulunan Lucy’nin hafızası her geçen gün kötüye gitmekte ve ertesi gün hiçbir şeyi hatırlamamaktadır. Henry, Lucy’ye aşık olur fakat onunla olmak sandığından daha zor olacaktır. Aşık adam sevgisini her geçen gün tekrar tekrar ona ilan etmeye çalışacaktır. Sizce de izlemeye değer bir film değil mi?
8
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Aşk Sarhoşu (2010)
Başarılı oyuncu kadrosuyla en iyilerden biri olmayı başarmış olan 2010 yılında seyircilerinin karşısına çıkan ‘’Aşk Sarhosu’’ filmi, karakterleri farklı iki genci anlatıyor. Maggie ve Jamie’nin aşk dolu komedisini izlemenizi tavsiye ediyoruz.
9
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Sürpriz Baba (2010)
40 yaşına gelmiş ve suni döllenme sayesinde hamile kalmak isteyen Kassie, bu sayede çocuk sahibi olmayı amaçlar. Ancak ona aşık olan arkadaşı Wally, Kassie’ye verilecek spermleri kendi spermleriyle değiştirir ve Kassie, Wally’den hamile kalır.
10
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Umut Işığım (2012)
Başrollerini Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper’ın birlikte paylaştıkları 2012 yapımı olan ‘’Umut Işığım’’ filmi, akıl hastası bir kadının tüm gerçekliğiyle tasvir edilmesini ve devamında ortaya çıkan romantik komedi ve dramı da izleyicilerine aktarıyor.
11
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Mesajınız Var (1998)
Sanal ilişkiler üzerine geliştirilen bir öyküye sahip olan ‘’Mesajınız Var’’ adlı film, romantik komedi filmlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Meg Ryan vetom Hanks’ın başrollerini üstlendiği 1998 yapımı filmi izlenecekler listenize eklemeyi unutmayın.