MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriCinsellik En Çok Karşılaşılan Cinsel Baskı ve Korkular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>En Çok Karşılaşılan Cinsel Baskı ve Korkular
Cinsellik

En Çok Karşılaşılan Cinsel Baskı ve Korkular

Cinsellik hayatın zevk veren bir alanı olarak değerlendirilebilir. Ancak cinsellikle ilgili hissedilen baskı ve korkular, kişinin yaşamını ve özellikle de cinsel yaşamını oldukça etkiler. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney en çok karşılaşılan cinsel baskı ve korkuları açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cinsel baskı ve korkuların nedenleri kişinin çevreden edindiği bazen doğru bazen yanlış bilgilerdir. Bu bilgilerin bazısı tamamen yanlıştır. Bazısı ise kişinin yaşadığı; ancak bugün, tedavilerle ortadan kaldırılabilen sorunlardır.

Bu korku ve baskılar şunlardır...

2İlk gece korkusu
Abone Olgoogle-news

İlk gece korkusu

Birçok kişinin cinsellikle ilgili bilgi kaynağı, arkadaşları ve çevresidir. Kadınlar ilk cinsel birleşmede; kanamanın şiddetli olacağı ve durdurulmasının zor olacağı, cinsel birleşme sonucu aşırı bir ağrı olacağı ve üç gün oturamayacağı, cinsel birleşme esnasında kenetlenme olabileceği bu nedenle doktora gitmek durumunda kalınabileceğini duyarlar. Bu korkular nedeniyle cinsel birleşmeden kaçınırlar. Oysaki bunların tamamı yanlış bilgilerdir. Bu kişilerde Vajinusmus (birleşememe)sorunu ortaya çıkabilir.

3Penis büyüklüğü
Abone Olgoogle-news

Penis büyüklüğü

Bazı erkekler kendi penislerinin ya çok küçük ya da olduğundan daha büyük olduğunu düşünerek cinsellikten kaçınabilirler. Böyle durumlarda bir Üroloji uzmanına başvurarak durum hakkında bilgi edinebilirler.

4Sertleşme problemleri
Abone Olgoogle-news

Sertleşme problemleri

Erkeklerin bazısı bir kez sertleşme sorunu yaşadıklarında bunun kalıcı olabileceğini düşünerek ve hatta erkekliğinin bittiğini düşünerek cinsellikten uzaklaşabilirler. Böyle bir sorun yaşandığında, bir cinsel terapiste giderek tedavi olabilirler. Bunun tedavisi mümkündür.

5Cinsellik konuşma korkusu
Abone Olgoogle-news

Cinsellik konuşma korkusu

Çiftlerin birçoğu uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen cinsellik esnasında istediklerini ya da istemediklerini ifade etmek konusunda oldukça zorlanırlar. Toplumda cinselliği konuşmanın ayıp sayılacağı hatta kadınların bu konuda konuşmalarının başka anlamlara çekilebileceği ile ilgili korkuları olabilir. Bu sorun ileride cinsel isteksizliğe neden olabilir.

6Kadının cinselliği başlatması
Abone Olgoogle-news

Kadının cinselliği başlatması

Birçok kadın cinsel isteği olduğu halde; karşı tarafın kendini aşırı istekli, hafif kadın olarak değerlendirebileceği korkusuyla cinselliği başlatmaktan korkarlar.

7Cinsellikle ilgili aşağılamalar veya aşırı sert eleştiriler
Abone Olgoogle-news

Cinsellikle ilgili aşağılamalar veya aşırı sert eleştiriler

Çiftlerden birisi cinsellikte aşırı eleştirel davranırsa diğerinin kendine güveni sarsılabilir. Her cinsel ilişki sırasında bir baskı hisseder ve sonunda korkuları gelişir. Bunların sonucu olarak cinsellikte baskı oluşur.

8Bedenini beğenmeme
Abone Olgoogle-news

Bedenini beğenmeme

Bedenini beğenmeyen ve bu konuda korku yaşayan kişiler cinsellikten uzaklaşabilirler. Bir kısmı ise aşırı karanlık ortam dışında cinsellik yaşayamazlar.

9Çocuk yapma baskısı
Abone Olgoogle-news

Çocuk yapma baskısı

Çiftin uğraşıları soncunda çocuklarının olmaması onları baskı altında bırakır. Cinselliklerinin temel nedeni çocuk haline gelir. Bir süre sonra cinsellik zevk alınan bir alan olmaktan çıkar. Mecburi bir iş haline dönüşür. Sonuçta çift cinsellikten uzaklaşır.

10Hastalıklar ve cinsellik
Abone Olgoogle-news

Hastalıklar ve cinsellik

Kişiler yaşın ilerlemesi ve bazı kronik hastalıklar (tansiyon, kalp, şeker hastalıkları) sonucu cinsellikten uzaklaşabilirler. Cinselliğin bu hastalıkları artırabileceği ile ilgili, yanlış bir korku yaşamalarına sebep olabilir.

11Ayıp ayıp..
Abone Olgoogle-news

Ayıp ayıp..

Çocukların ve gençlerin cinsellikle ilgili soru sormaları veya konuşmaları ayıp olarak değerlendirilir. Hatta bazı aileler ciddi bir tepki verebilirler. Oysaki; onlarla bunu anlayabilecekleri ölçüde konuşmak ve bilgilendirmek gerekir. Bu bilgi isteğini aile karşılamazsa yanlış bir yerden eksik ya da hatalı bilgi edinebilir. Bu konular, gençlerde ve çocuklarda baskı oluşturur. Yetişkin olduklarında bu baskı hissi nedeniyle cinsellikten soğuyabilirler.

12Bu yaştan sonra cinsellik mi olur
Abone Olgoogle-news

Bu yaştan sonra cinsellik mi olur?

Yaşlılığın ve menapozun cinselliği engellediğine dair yanlış bir bilgi vardır. Hatta bu nedenle bazı insanlar yaşlanmaktan korkar. Belki yaşlılıkla birlikte cinsellik yaşama sıklığı azalır ancak cinsel istek hiçbir zaman azalmaz.

Fotoğraflar: İngimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi