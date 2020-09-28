En Çok Bilinen 3 Bitki Çayı ve Faydaları

Sindirim sisteminizi iyileştirmenin yanı sıra siyah çay, stresi yönetmede de olumlu bir etkendir. Yeni araştırmalar, günlük siyah çayın aslında kortizol gibi stres hormonu seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor. Daha da ilgi çekici olan bir çalışma ise, altı haftalık bir süre boyunca siyah çay içtikten ve stresli bir olaya maruz kaldıktan sonra, çayı içenlerin kortizol seviyelerinde, içmeyenlere göre daha hızlı bir düşüş yaşadıklarını ortaya koyuyor. Temel olarak, siyah çay içtiğinizde, stres hormonlarınız sadece normalden düşük olmakla kalmaz, stresli bir olaydan sonra daha hızlı düşüş sağlayabilirler.