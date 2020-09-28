En Çok Bilinen 3 Bitki Çayı ve Faydaları

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte içecek rutininizde de değişikliklere başlayabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde vücudumuzda kalkan görevini üstlenen çaylar sayesinde, dış etkenlere karşı daha dirençli oluruz. Güçlü antioksidanlar ve antienflamatuvar özellikleriyle, yaşayabileceğiniz çeşitli rahatsızlıkları engellemeye yardımcı olurlar. İşte mevsim geçişlerinde tüketebileceğiniz çaylar ve vücuda etkileri...
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1
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Stres hormonu olan kortizolü düşüren etkisiyle çay, kronik stresin zararlı etkilerini telafi edebilir ve ayrıca yorgunluk, hazımsızlık ve daha fazlası gibi diğer rahatsızlıkları doğal yolla çözüme ulaştırabilir. Özellikle uzun vadede bitki çayı tüketimi, bağışıklık sisteminize sandığınızdan daha fazla fayda sağlar. Her gün yarım fincan çay içmek, depresyon ve bunama gelişme riskinin daha düşük olmasıyla doğrudan bağlantılıdır.
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Sağlığınıza olumlu etkisi, size bitki çaylarının cazip gelmesi için yeterli bir neden değilse, tadı güzel ve ihtiyaçlarınıza uygun bir çay bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. İşte yeşilden, beyaz ve siyaha aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok renk tonuyla çay çeşitleri ve faydaları…
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Yeşil çay vücudunuza nasıl yardımcı olur?
Belki de en yaygın çay türlerinden biri olan yeşil çay, tonlarca antioksidan, flavonoid ve diğer hastalıklarla mücadele eder. Uzmanlara göre yeşil çay, kolesterolü düşürürken kan akışını ve dolaşımı da iyileştirir.
Yeşil çay ayrıca hücre hasarını önlemeye yardımcı bileşikler olan yüksek düzeyde kateşin içerir. Bitkileri çevresel toksinlerden korumaya yardımcı oldukları gibi, vücudunuz için de benzer bir kalkan oluştururlar.
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Bu faydalara ek olarak, yeşil çay içmek de Alzheimer ile bağlantılı plak oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Vücudunuzun bu sağlıklı moleküllerini emme yeteneğini desteklemek istiyorsanız, kateşinlerin faydalarını artıran C vitamini için biraz limon ekleyebilirsiniz.
Yeşil çay ayrıca metabolik hızınızı artırır, yani kalori yakar ve kilo yönetimine yardımcı olur. Tüm bu faydalarla birlikte, yeşil çayı milyonlarca insanın rutinlerinde neden yanından ayırmadıklarını anlamak çok zor olmasa gerek.
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Siyah çay vücudunuza nasıl etki eder
Siyah çay, Britanya'da ve dünyanın diğer çay bölgelerinde uzun süredir sabahları temel içecek olarak kullanılıyor. Çok kafeinli bir çay olan siyah çayın içeriğindeki polifenoller, bağırsak astarınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Metabolizmanın hızlı çalışması, bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi sağlığı arasındaki ilişkiyi gösterdiğinden, sindirim sisteminize de bir iyilik yapmış olursunuz.
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Siyah çayın özellikleri, bağırsaklarınızdaki mikropların yayılmasını yavaşlatırken, aynı zamanda iyi bakterilerin büyümesini destekler. Buna ek olarak, siyah çayın antimikrobiyal özellikleri, sindirim sisteminizdeki astarı onarırken bağırsağınızdaki zararlı maddeleri de azaltır.
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Sindirim sisteminizi iyileştirmenin yanı sıra siyah çay, stresi yönetmede de olumlu bir etkendir. Yeni araştırmalar, günlük siyah çayın aslında kortizol gibi stres hormonu seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor. Daha da ilgi çekici olan bir çalışma ise, altı haftalık bir süre boyunca siyah çay içtikten ve stresli bir olaya maruz kaldıktan sonra, çayı içenlerin kortizol seviyelerinde, içmeyenlere göre daha hızlı bir düşüş yaşadıklarını ortaya koyuyor. Temel olarak, siyah çay içtiğinizde, stres hormonlarınız sadece normalden düşük olmakla kalmaz, stresli bir olaydan sonra daha hızlı düşüş sağlayabilirler.
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Beyaz çayın vücuda etkisi
Tıpkı yeşil çay gibi, beyaz çay da antioksidan ve kateşin etkisi yaratır. Hastalık oluşturan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan beyaz çay, iltihaplanmayı ve vücutta neden olabileceği sorunları azaltır. Enflamasyon birçok yaygın hastalığın temel nedeni olduğundan, bu tür çayların içilmesi kanser, kalp hastalığı ve otoimmün rahatsızlıklar gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.
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Yapılan çalışmalar, beyaz çay ekstresinin kolon kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığını ve yayılmalarını engellediğini gösteriyor. Ayrıca beyaz çay, damak zevkinize uyacak şekilde seçebileceğiniz farklı bir tattır. Diğer geleneksel çaylardan daha az kafein içerir, bu nedenle kafein alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız, bu çay güçlü ve sağlıklı bir müttefik olabilir.