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GeriKültür Sanat El Falı Hakkında Bilmeniz Gereken 7 İlginç Gerçek
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>El Falı Hakkında Bilmeniz Gereken 7 İlginç Gerçek
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL

El Falı Hakkında Bilmeniz Gereken 7 İlginç Gerçek

El, bir kişinin benzersizliğini, yeteneklerini, güçlerini, zayıflıklarını ve endişelerini yansıtır. Hepimiz gelecekte başımıza ne gelecek, önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağız mutlaka merak etmişizdir. El falı, bize kendimiz hakkında birçok şeyi el çizgileri, çıkıntıları ve derinlikleri yardımıyla anlatır.

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1
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1. El falı çalışmasının Hindistan'da ortaya çıktığı ve daha sonra Çin'e, sonra da gelişerek Yunanistan ve Eski Mısır'a geçtiği biliniyor.

2
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2. Sol elimizin geçmiş yaşamımızı temsil ederken sağ elimizin şimdiki yaşamımızı temsil ettiği söylenir. Ancak, daha aktif olan el hangisiyse o okunur. Yani sol elle yazanlar için sol, sağ eliyle yazanlar için sağ.

3
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3. Elleri iri olanlar düşünerek çok zaman harcayan, küçük elleri olan birinin ise çok aktif, spontane ve huzursuz olduğu söylenir.

4
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4. Uzun parmakları olanların neredeyse mükemmeliyetçi oldukları ve çok basit bulduklarında bir görevi bırakma eğiliminde oldukları söylenirken, kısa parmaklıların dürtüsel olduğu ve eski görevleri bitirmeden önce yeni şeyler başlattığı söylenir.

5
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5. Avuç içi çizgileri zamanla değiştiğinden el falı çoğu kişi tarafından geleceği tahmin etmek değil de önceden olmuş olayları ortaya çıkarmak için bir imkân olarak görülür.

6
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6. Elde toplam 12 çizgi vardır ancak bunlardan sadece üçü ana hatlardır: Kalp çizgisi, Yaşam çizgisi ve Akıl Çizgisi. Bazı kaynaklar 'Kader çizgisi'ni de sayar fakat bu sadece bazı insanlarda vardır.

7Kalp Çizgisi:
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Kalp Çizgisi:

Bu çizgi, takip edilen geleneğe bağlı olarak her iki yönde de okunabilir (serçe parmaktan işaret parmağına doğru ya da tam tersi). Bunun duygusal dengeyi, romantik bakış açısını, depresyonu ve kalp sağlığını gösterdiğine inanılır.

8Hayat Çizgisi:
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Hayat Çizgisi:

Bu çizgi, başparmağa yakın başlar ve bileğe doğru yay şeklinde uzanır. Bu, fiziksel sağlığı, genel mutluluğu ve büyük hayat değişikliklerini yansıtır. Uzunluğu, ömrün uzunluğu ile ilişkili değildir.

9Akıl Çizgisi
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Akıl Çizgisi

Bu, bir kişinin öğrenme biçimini, iletişim yaklaşımını, entelektüelliğini ve bilgiye olan yaklaşımını temsil eder. Eğri bir çizgi yaratıcılık ve doğallık ile ilişkili iken düz bir çizgi pratiklik ve düzenli bir yaklaşımla bağlantılıdır.

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7. Sabahları, uyandıktan hemen sonra ve kahvaltıdan önce, avuç içi okumak için en iyi zamanlardır.Elinizde ne kadar az çizgi varsa, o kadar şanslısınız. Eller sizinle ilgili neredeyse her şeyi anlatabilir.

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El falının daha çok eğlence amaçlı olduğunu, kesin ve net bilgiler vermediğini unutmayın. Kader ve kararlar falların etkisinde olmalaı; hayatınızda başarılı olmanıza gerçekten yardımcı olan şey kendi çabanızdır.

Fotoğraflar: İstock

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