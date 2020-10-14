El Falı Hakkında Bilmeniz Gereken 7 İlginç Gerçek

Akıl Çizgisi Bu, bir kişinin öğrenme biçimini, iletişim yaklaşımını, entelektüelliğini ve bilgiye olan yaklaşımını temsil eder. Eğri bir çizgi yaratıcılık ve doğallık ile ilişkili iken düz bir çizgi pratiklik ve düzenli bir yaklaşımla bağlantılıdır.