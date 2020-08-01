Ekmek Yiyerek Zayıflayabilir Miyiz?

Diyet yaparken ilk vedalaşılan yiyeceklerden olan ekmek, yapacağınız doğru tercihlerle hayatınızdan çıkmak zorunda değil. Günümüzde pek çok çeşidi bulunan ekmek, diyetinizin vazgeçilmez bir parçası haline de gelebilir.
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Diyetisyen Banu Kazanç, diyette ekmek tüketmenin püf noktalarını anlattı.
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Karbonhidrat ve ekmek tüketiminin sınırlandırıldığı diyetler, kilo verimi için sıkça başvurulan yöntemler arasında gösteriliyor.
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Özellikle rafine karbonhidrat ve basit şekerler, yüksek glisemik indekse (GI) sahip oldukları için kan şekerini aniden yükselterek bir süre sonra acıkmaya yol açıyor. Bu da diyet sürecinin zorlaşmasına ve hatta aksamasına sebep oluyor.
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Diyet sırasında bir anda alımı kesilen karbonhidratların vücudumuzda pek çok önemli görevi bulunuyor. Kan glukozunu ayarlayan ve beynin glukoz ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar yetersiz düzeyde alınırsa, beyin ihtiyacı olan glukozu bulamıyor ve gerekli miktarı kas dokusundan kullanmaya başlıyor.
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Bu da kişide kas kaybına yol açıyor. Ayrıca karbonhidratlar, konsantrasyonu korumak ve daha iyi bir ruh hali sağlayan serotonin üretimi için de kritik önem taşıyor.
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Hangi ekmekler tüketilmeli?
Günümüzde pek çok ekmek alternatifi mevcut. Örneğin kepekli tahıllar sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir.
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Ayrıca çavdarlı, yulaflı, tam tahıllı, keten tohumlu, ruşeymli, zeytinli-cevizli, mayasız, mısırlı ve odun ekmeği de yine diyet süreçlerinde hem lezzet hem de karbonhidrat ihtiyacınızı sağlıklı bir biçimde karşılayabilir.
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Özellikle tam tahıllı ekmekler, tiamin, riboflavin, niasin ve folat gibi B grubu vitaminler açısından zengin olmakla birlikte, bu vitaminlerden tiamin, beynin ihtiyacı olan enerji üretimi için de önemli rol oynuyor.
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Tam tahıllı ekmekler yoğun lif, demir, magnezyum ve selenyum içeriği ile de öne çıkıyor.