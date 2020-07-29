Eğlenirken Kilo Verin: Tatil Diyeti Nasıl Yapılır?

Çünkü keyifle ve fit girdiğimiz tatilden, dengesiz, sağlıksız ve bol kalorili beslenme yüzünden kilolanmış şekilde çıkabiliyoruz. Bu da yaptığımız bu tatilin keyfinin yerini aylar süren mutsuzluğa dönüştürebiliyor. Ancak bu böyle olmak zorunda değil. Nasıl mı? Gelin hep beraber bakalım…