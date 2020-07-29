Eğlenirken Kilo Verin: Tatil Diyeti Nasıl Yapılır?
Tatil dönemindeyken en çok kendimize sorduğumuz sorulardan biri de bu dönemde diyet yapılıp yapılamayacağı ve yapılırsa da bunun nasıl gerçekleşeceği?
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Diyetisyen Mehtap Yakut, tatilde diyet yaparken hangi beslenme planını tercih edebileceğimizi anlatırken, hem kilo almamanın, hem de aynı zamanda tatilin keyfini çıkarabilmenin reçetesini paylaştı.
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Tatil demek yeme özgürlüğü demek değildir
Tatil sezonu açıldı. Bir kısmımız tatildeyken, diğer kısmımız ise Kurban Bayramı tatili ile iznini birleştirip uzun soluklu tatil planladı. Elbette tatil demek biraz da özgürlük demek olduğu için yemek konusunda da bu özgürlüğe sahip olduğumuz düşünülüyor. İşte en büyük hata da burada yapılıyor.
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Çünkü keyifle ve fit girdiğimiz tatilden, dengesiz, sağlıksız ve bol kalorili beslenme yüzünden kilolanmış şekilde çıkabiliyoruz. Bu da yaptığımız bu tatilin keyfinin yerini aylar süren mutsuzluğa dönüştürebiliyor. Ancak bu böyle olmak zorunda değil. Nasıl mı? Gelin hep beraber bakalım…
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Tatil beslenme programı nasıl olmalı?
Tatildeki beslenme programımız 3 ana, üç de ara öğünden oluşuyor. Uyanınca güne başlarken yapacağımız ilk şey 2 su bardağı ılık su içmek olacak. Sonrasında da 2 kuru kayısı tüketeceğiz. Böylelikle vücudu güne hazırlarken, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını desteklemiş olacağız.
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Kahvaltı:
Günün ilk öğününü 7:00 ila 9:00 arasında yapıyoruz. Menümüzde ise protein alımı için 1 yumurta ile beraber 2-3 dilim beyaz peynirin yanında, 1 dilim buğday/çavdar/kepek ekmeği var.
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Ayrıca öğünümüzü bol yeşillik, 1 porsiyon meyve, 4-5 tane yeşil zeytin ve 1 fincan yeşil çay ile zenginleştirerek güne enerjik bir başlangıç yapmış oluyoruz. Bu porsiyonlar kişiden kişiye değişse de genel itibarıyla bu miktarlarda bir öğün kilosunu korumak isteyen bireyler için yeterli olacaktır.
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Ara öğün:
Günün ilk ara öğününü ise 10:30 - 11:30 arasında gerçekleştiriyoruz. Bu ara öğünde hafif ve açlığımızı bastıran öğünleri tercih etmemiz gerekiyor. Örnek olarak 2 ceviz ve 2 kuru hurma ile 1 fincan yeşil çay mükemmel bir seçim olabilir.
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Öğle yemeği:
12:30 ila 13:30 arasında yapmamız gereken öğle yemeğine 1 kase çorba ile başlıyoruz. Ana yemeğimiz tercihimize göre kuru baklagil ailesinden bir ürün veya sebze yemeği olabilir.
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Burada önemli olan yemeğin ölçüsü. Kilomuzu muhafaza etmek veya kilo almamak adına porsiyonları çok büyük tutmamakta fayda var. Bununla birlikte ana yemeğimize mevsim sebzeleriyle yaptığımız 1 kase salata ve 1 su bardağı ayran eşlik edebilir.
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Ara öğün:
İkinci ara öğünümüzün saati 15:30-16:30. Bu öğünü de yine oldukça hafif tutmak gerekiyor. Tüketeceğimiz 10 çiğ badem ve 1 porsiyon meyvenin yanında 1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı ayranı tercih edilebilir.
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Akşam yemeği:
Akşam yemeğini en geç 19:00’da yememiz gerekiyor. Bu öğünümüzde tercihimiz sebze yemeği olacak. Yine burada da ölçü önemli ve yemeğin miktarı kişiden kişiye göre değişir. Ancak ideal kilosunda olan bir birey için 6-7 yemek kaşığını geçmemeli diyebiliriz.
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Yine bu öğünde de yemeğimizin yanına 1 kase salata eşlik edebilir yanında ise 1 kase yoğurt da öğünün tamamlanması için harika bir tercih olacaktır.
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Ara öğün:
21:30 saatleri en çok açlık hissettiğimiz zamanlardır. Bu saatte de yapmamız gereken günün son ara öğününü de oldukça hafif geçirmek. Bu öğün için de 1 su bardağı yağsız ya da az yağlı süte, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı zencefil ekleyerek içebilirsiniz. Bu içecek hem kan şekerinizi dengeler hem de bağışıklığınızı güçlendirir. Böylelikle günlük sağlıklı beslenme planımızı tamamlamış oluyoruz.
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Elbette tatil dönemimizde zaman zaman kendinizi şımartmak isteyeceğiniz anlarımız olacak. Bu da hepimizin en doğal hakkı. Burada mesele yerken aşırıya kaçmamak ve kendimizi dengelemeyi bilmek. Yukarıda detaylıca anlattığım liste ile bu dengeleme işini içiniz rahat bir şekilde başarabilirsiniz.
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Sizler de keyifle geçireceğiniz tatil döneminin sonrasının aylara yayılan pişmanlığa dönüşmesini istemiyorsanız, eğlence özgürlüğünüzü yeme özgürlüğüne dönüştürmeyin.