Düzenli Seks Hayatı Olan Çiftlerin 8 Alışkanlığı

2- CİNSEL AÇIDAN BENCİL DEĞİLDİRLER Zevk alma arzusunda kaybolmak kolay olsa da, her iki taraf da bu kadar bencil olmadığında seksin gerçekleşmesi daha olasıdır. Düzenli seks hayatı olan çiftler bencil olmuyor. Her şey bir kişi ya da diğeriyle ilgili değil. Bu çiftler, özellikle seks söz konusu olduğunda birbirlerinin neye ihtiyacı olduğunu dinliyorlar. Birbirlerinin cinsel uyarılmaları ile uyum içindeler.