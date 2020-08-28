Her uzun vadeli ilişkide iniş çıkışlar vardır. Siz ve partneriniz cinsel hayatınızdan uzaklaştıysanız, seks tutarsız hale geldi ya da artık ilişkide değer görmüyorsa işleri yoluna sokmanın zamanı gelmiş olabilir. Peki düzenli seks hayatı olan çiftler yatak odasını nasıl hareketli tutuyor? İşte düzenli seks hayatı olan çiftlerin 8 alışkanlığı...
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1
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1- MÜKEMMEL ZAMANI BEKLEMEZLER
Hayat mükemmel değil, seks de değil. Çok seks yapan çiftler, çocukları yanında değilken tatilde olmak gibi mükemmel zamanı aramıyorlar. Günlük yaşamda iş stresi, aile stresi ve her türden ev stresi devreye giriyor. Yani bu sorunlar ve stres her zaman var, seks için her şeyin mükemmel olmasını bekleyemezsiniz.
2
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2- CİNSEL AÇIDAN BENCİL DEĞİLDİRLER
Zevk alma arzusunda kaybolmak kolay olsa da, her iki taraf da bu kadar bencil olmadığında seksin gerçekleşmesi daha olasıdır. Düzenli seks hayatı olan çiftler bencil olmuyor. Her şey bir kişi ya da diğeriyle ilgili değil. Bu çiftler, özellikle seks söz konusu olduğunda birbirlerinin neye ihtiyacı olduğunu dinliyorlar. Birbirlerinin cinsel uyarılmaları ile uyum içindeler.
3
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3- KENDİ BEDENLERİNİ SEVERLER
Daha fazla seks yapmak, başka biriyle sevişmeden önce kendinizi sevmeyi gerektirir. Vücutlarıyla kendilerini rahat hissedenler, vücutlarının birbirlerine nasıl göründüğü, hissettiği veya koktuğuna takılıp kalmazlar. Cinsel birliktelik için her fırsattan yararlanmalarını sağlayarak birbirleriyle rahat hissederler.
4
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4- BİRBİRLERİNE GÜVENİYORLAR
Düzenli seks hayatı olan çiftlerin ortak noktalarından biri de güven duıygusudur. Güven ve samimiyet iç içedir ve biri olmadan diğerine sahip olamazsınız. Bu nedenle bu çiftler herhangi bir güven sorunu yaşamazlar ve cinsel açıdan da yakınlıklarını daha da ateşler.
5
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5- HAVAYA GİRMEYİ BEKLEMİYORLAR
Sık sık meşgul olan çiftler "ruh halinde" olmayı beklemezler, çünkü bu, özellikle çocuklar veya yoğun bir çalışma programı söz konusu olduğunda nadiren hissedecekleri bir şey olabilir. Havanızda değilseniz, bazen biraz ön sevişme sizi oraya götürebilir. Bu, özellikle uyarılmanın arzudan önce geldiği kadınlar için geçerlidir.
6
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6- EĞLENMEYE CAN ATIYORLAR
Uzun süredir birlikte olan çiftler, özellikle yatak odası zamanları öngörülebilir bir rutine dönüşürse, cinsel kıvılcımın azalmaya başladığını hissedebilirler. Cinsel hayatı aktif olan çiftler eğlenir. Seks aşırı duygusal olmak zorunda değildir. Seks eğlenceli ve cilveli olabilir. Kahkaha olabilir. Bazen seks yapmanın doğal yolu komik ve eğlencelidir - buna kendinizi verin.
7
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7- ONLARI NEYİN HAREKETE GEÇİRDİĞİNİ KABUL EDİYORLAR
Partnerinizle kaç kez seks yapmış olursanız olun, bazen sizi neyin harekete geçirdiğini, hatta neyi daha çok istediğinizi seslendirmek zor olabilir. Aktif ve düzenli cinsel ilişkiye giren çiftlerin yaptığı bir şey, seks ve fiziksel yakınlık sırasında sözlü ve açık olmalarıdır. Seks yapmadan önce, partnerinize nasıl hissettiğinizi samimi bir şekilde söyleyin," ve hormonlar. Her şey hakkında olabilir. Sadece açık olduğunuzu gösterin. Bu cinsel iletişimi hemen başlatır.
8
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8- BAĞLANTIYI YENİDEN CANLANDIRMAK İÇİN SEKS YAPIYORLAR
İlişkiler bayatlayabileceğinden, sık sık seks yapmak bağlılık hissini ve hatta ikinizin zaman içinde kurduğunuz güçlü bağı geri getirebilir. Son derece aktif çiftler, seksi, kısa bir süreliğine bile olsa, basitçe bağlantı kurmanın bir yolu olarak görüyor. Ne olursa olsun, bir hafta boyunca her gün seks yapmayı taahhüt ederseniz ne olacağını görün. Mazeret yok, sadece yapın ve bunun yakınlık seviyenizi, öz saygınızı ve kişisel bağınızı nasıl geliştirmeye başladığını görün.