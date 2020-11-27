Dünyanın Farklı Yerlerinden İlginç Güzellik Anlayışları

Örneğin Çin ve Kore gibi yerlerde bronzlaşmak, zayıf sosyal statünün bir işaretidir. Bu kültürlerde, bir kişinin cildi ne kadar koyu olursa, sosyal sınıf o kadar düşük olur: Kişinin dışarıda çok fazla el emeği yaptığını gösterir. Aksine, Asyalı bir insanın cildi ne kadar açıksa, sosyal sınıfı o kadar yüksek ve güzelliği o kadar büyük. Kadınlar ciltlerini hafif tutmak için güneş şemsiyeleriyle dışarı çıkar, hatta cilt beyazlatmayı düşünecek kadar ileri giderler.