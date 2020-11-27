MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Backgrid USA
Dünyanın Farklı Yerlerinden İlginç Güzellik Anlayışları
Güzellik kimilerine göre estetik, kimi için bir ürün, bazen bir gelenek, hatta başlı başına bir yaşam tarzıdır. Her zaman kişiye özel bir kavram olsa da güzellik aslında yaşadığımız yere göre değişkenlik gösterir.
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Her kültürün kendine özgü bir güzellik standardı vardır, bu da örneğin Hollywood’da çekici kabul edilen birinin, Afrika'da geçerliliğini yitirmesi anlamına gelir. Bazı ülkeler güzellik formüllerini en aza indirgerken, bazıları mükemmel görünmek için bir servet öderler. İşte dünyanın farklı ülkelerindeki güzellik anlayışları…
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Stil sahibi Fransız kadınlar
Fransa'da makyajsız dışarı çıktığınızda daha rahat hissedebilirsiniz. Çünkü orası, kozmetik olarak geliştirilmiş güzellikten ziyade doğal güzelliğin saygı gördüğü bir yerdir. Fransız kadınlar, makyajdan çok giyime, saç bakımına ve doğal güzelliğe önem veriyor.
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Kendilerini değiştirmekten çok, nasıl daha iyi görünümün peşindeler. Fransız kadınlar makyajı, yalnızca doğal özelliklerini vurgulamak için minimumda tutuyor. Onlara göre, görünüşüne çok zaman ve çaba harcıyormuş gibi görünüyorsan, gerçek bir Paris güzeli değilsin.
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Afrikalıların tercihi: Dolgun hatlar
Son yıllarda her ne kadar batıda dolgun vücut hatlarına sahip kadınlar kabul görmeye başladıysa da orantısız vücut tipleri hala çok fazla kabul görmüyor. Öte yandan, bazı ülkelerde de durum tam tersi.
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Bazı Afrikalı erkekler aşırı kilolu kadınları daha çekici buluyor ve belki de eşlerine iyi baktığını göstermek istediği için, onların dolgun hatlara sahip olmasını istiyorlar. Jamaika'da ise geniş kalçalara sahip olmak oldukça önemli. Hatta bazı Jamaikalı kadınlar bunun için estetik operasyonlar yaptırmayı tercih ediyor.
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Brezilya’da kıvrımlar hala çok meşhur
Narinlik, yıllarca batı ülkelerindeki kadınlar için idealleştirilmiş bir vücut tipi olmuştur, ancak son yıllarda kıvrımlara doğru hızlı bir geçiş söz konusu. Kim Kardashian bu akımın öncüsü olarak görülürken, Brezilya'da büyük kalçalar hala çoğu Brezilyalı erkek için seksi kabul ediliyor. Güzellik standartları dış etkenler nedeniyle değişse de kadınlar bir yandan hala incelmeye çalışırken, yeme bozuklukları artmaya devam ediyor.
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Venezuela’da ölçüler standart!
Venezuela'da ise belirli bir şekle sahip olma baskısı var; büyük göğüs, küçük bel, dolgun kalçalar. Kadınlar bu özelliklere sahip olmak içinse bir dizi ameliyat geçirmekten vazgeçmiyor.
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Aidiyetin simgesi geniş gerdanlıklar
Birçoğumuz, izlediğimiz belgesellerde boyunlarında aksesuar olarak geniş gerdanlıklar taşıyan kadınlara rastlamışızdır. Tayland ve Burma (Myanmar) bölgelerinde sıklıkla görünen bu ilginç takılar, orada yaşayan kadınların ait olduğu kabilelerin bir simgesi olarak kabul edilir. Boyunlarını daha uzun gösterdiği için de kullanılan bu geniş gerdanlıkları bölgedeki kadınlar neredeyse her zaman kullanıyorlar.
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Asyalılar ne kadar beyaz ise o kadar güzel
Çin gibi dünyanın pek çok ülkesinde soluk ten ideal olarak kabul ediliyor ve kadınlar güneşten kaçınmak için büyük çaba sarf ediyor. Son yıllarda sağlığın ve güzelliğin anahtarı olarak kabul edilen beyaz tenler, yeni bir trend olarak da hızla yükseliyor.
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ABD’de bronzluk sosyal bir statü niteliğinde
Amerika'da bronzlaşmak bir güzellik belirtisi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sosyal statü olarak da görülüyor. Çünkü, plajda tropikal bir tatil veya boş zaman geçirme lüksüne sahip olduğunuza işaret ediyor. Ancak bu pek çok Asya ülkesi için geçerli değil.
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Örneğin Çin ve Kore gibi yerlerde bronzlaşmak, zayıf sosyal statünün bir işaretidir. Bu kültürlerde, bir kişinin cildi ne kadar koyu olursa, sosyal sınıf o kadar düşük olur: Kişinin dışarıda çok fazla el emeği yaptığını gösterir. Aksine, Asyalı bir insanın cildi ne kadar açıksa, sosyal sınıfı o kadar yüksek ve güzelliği o kadar büyük. Kadınlar ciltlerini hafif tutmak için güneş şemsiyeleriyle dışarı çıkar, hatta cilt beyazlatmayı düşünecek kadar ileri giderler.
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Etiyopyalılar yara izlerini çekici buluyor
Pek çok ülkede, eğer bir yara iziniz varsa, insanlar üzülür ve size ne olduğunu sorar. Ancak Etiyopya'da yara izleri, kadınlar için güzelliği ifade etmenin bir yolu olarak kabul ediliyor. Etiyopya'nın Karo kabilesinde erkekler için, yara izleri olan kadınlar şehvetli ve çekici görülüyor.
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Kızıl saç ve kızıl ten
Onsuz yaşayamayacağınız güzellik ürününüz nedir? Kuzeybatı Namibya'da yarı göçebe bir kabile olan The Himba'nın kadınları için bu ürün, kokulu kırmızı aşı boyası, yağ ve tereyağından yapılan bir macun olan otjize'dir.
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Buradaki adınlar kendilerini kırmızımsı bir renk tonu vermek için ciltlerine ve saçlarına uyguluyor. Bu yüzden ‘Namibya'nın ikonik kırmızı kadınları’ olarak biliniyorlar ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden fotoğrafçılar ziyaret ediyor.
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Lüks dişler
Daha çok hip-hop kültürünün tercih ettiği lüks altın ve pırlanta dişler, artık Amerikan pop kültürünün de bir parçası haline gelmeye başladı. Kylie Jenner ve Lady Gaga gibi kadın ünlüler de neredeyse servet değerinde olan grillz takma dişleri tercih edenler arasında.
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İran’da güzel burun önemli
Plastik cerrahi İran'da biraz farklı bir anlam ifade ediyor. Pek çok İranlı kadın için burun estetiği sadece kötü göründüğü için yaptırılan bir şey değil, hemen hemen her kadının istediği bir şey.
İran dünyada burun ameliyatı oranının en yüksek olduğu ülke. İranlı kadınlar için bu sadece bir statü sembolü değil, aynı zamanda iyi bir eş bulmaya çalışmanın bir yolu. Bandaj, sizi önemseyen ve size yardım eden bir aileden geldiğinizin işareti olarak kabul ediliyor.