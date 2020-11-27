MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat Dünyanın Farklı Yerlerinden İlginç Güzellik Anlayışları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Dünyanın Farklı Yerlerinden İlginç Güzellik Anlayışları
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Backgrid USA

Dünyanın Farklı Yerlerinden İlginç Güzellik Anlayışları

Güzellik kimilerine göre estetik, kimi için bir ürün, bazen bir gelenek, hatta başlı başına bir yaşam tarzıdır. Her zaman kişiye özel bir kavram olsa da güzellik aslında yaşadığımız yere göre değişkenlik gösterir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Her kültürün kendine özgü bir güzellik standardı vardır, bu da örneğin Hollywood’da çekici kabul edilen birinin, Afrika'da geçerliliğini yitirmesi anlamına gelir. Bazı ülkeler güzellik formüllerini en aza indirgerken, bazıları mükemmel görünmek için bir servet öderler. İşte dünyanın farklı ülkelerindeki güzellik anlayışları…

2Stil sahibi Fransız kadınlar
Abone Olgoogle-news

Stil sahibi Fransız kadınlar

Fransa'da makyajsız dışarı çıktığınızda daha rahat hissedebilirsiniz. Çünkü orası, kozmetik olarak geliştirilmiş güzellikten ziyade doğal güzelliğin saygı gördüğü bir yerdir. Fransız kadınlar, makyajdan çok giyime, saç bakımına ve doğal güzelliğe önem veriyor.

3
Abone Olgoogle-news

Kendilerini değiştirmekten çok, nasıl daha iyi görünümün peşindeler. Fransız kadınlar makyajı, yalnızca doğal özelliklerini vurgulamak için minimumda tutuyor. Onlara göre, görünüşüne çok zaman ve çaba harcıyormuş gibi görünüyorsan, gerçek bir Paris güzeli değilsin.

4Afrikalıların tercihi: Dolgun hatlar
Abone Olgoogle-news

Afrikalıların tercihi: Dolgun hatlar

Son yıllarda her ne kadar batıda dolgun vücut hatlarına sahip kadınlar kabul görmeye başladıysa da orantısız vücut tipleri hala çok fazla kabul görmüyor. Öte yandan, bazı ülkelerde de durum tam tersi.

5
Abone Olgoogle-news

Bazı Afrikalı erkekler aşırı kilolu kadınları daha çekici buluyor ve belki de eşlerine iyi baktığını göstermek istediği için, onların dolgun hatlara sahip olmasını istiyorlar. Jamaika'da ise geniş kalçalara sahip olmak oldukça önemli. Hatta bazı Jamaikalı kadınlar bunun için estetik operasyonlar yaptırmayı tercih ediyor.

6Brezilya’da kıvrımlar hala çok meşhur
Abone Olgoogle-news

Brezilya’da kıvrımlar hala çok meşhur

Narinlik, yıllarca batı ülkelerindeki kadınlar için idealleştirilmiş bir vücut tipi olmuştur, ancak son yıllarda kıvrımlara doğru hızlı bir geçiş söz konusu. Kim Kardashian bu akımın öncüsü olarak görülürken, Brezilya'da büyük kalçalar hala çoğu Brezilyalı erkek için seksi kabul ediliyor. Güzellik standartları dış etkenler nedeniyle değişse de kadınlar bir yandan hala incelmeye çalışırken, yeme bozuklukları artmaya devam ediyor.

7Venezuela’da ölçüler standart
Abone Olgoogle-news

Venezuela’da ölçüler standart!

Venezuela'da ise belirli bir şekle sahip olma baskısı var; büyük göğüs, küçük bel, dolgun kalçalar. Kadınlar bu özelliklere sahip olmak içinse bir dizi ameliyat geçirmekten vazgeçmiyor.

8Aidiyetin simgesi geniş gerdanlıklar
Abone Olgoogle-news

Aidiyetin simgesi geniş gerdanlıklar

Birçoğumuz, izlediğimiz belgesellerde boyunlarında aksesuar olarak geniş gerdanlıklar taşıyan kadınlara rastlamışızdır. Tayland ve Burma (Myanmar) bölgelerinde sıklıkla görünen bu ilginç takılar, orada yaşayan kadınların ait olduğu kabilelerin bir simgesi olarak kabul edilir. Boyunlarını daha uzun gösterdiği için de kullanılan bu geniş gerdanlıkları bölgedeki kadınlar neredeyse her zaman kullanıyorlar.

9Asyalılar ne kadar beyaz ise o kadar güzel
Abone Olgoogle-news

Asyalılar ne kadar beyaz ise o kadar güzel

Çin gibi dünyanın pek çok ülkesinde soluk ten ideal olarak kabul ediliyor ve kadınlar güneşten kaçınmak için büyük çaba sarf ediyor. Son yıllarda sağlığın ve güzelliğin anahtarı olarak kabul edilen beyaz tenler, yeni bir trend olarak da hızla yükseliyor.

10ABD’de bronzluk sosyal bir statü niteliğinde
Abone Olgoogle-news

ABD’de bronzluk sosyal bir statü niteliğinde

Amerika'da bronzlaşmak bir güzellik belirtisi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sosyal statü olarak da görülüyor. Çünkü, plajda tropikal bir tatil veya boş zaman geçirme lüksüne sahip olduğunuza işaret ediyor. Ancak bu pek çok Asya ülkesi için geçerli değil.

11
Abone Olgoogle-news

Örneğin Çin ve Kore gibi yerlerde bronzlaşmak, zayıf sosyal statünün bir işaretidir. Bu kültürlerde, bir kişinin cildi ne kadar koyu olursa, sosyal sınıf o kadar düşük olur: Kişinin dışarıda çok fazla el emeği yaptığını gösterir. Aksine, Asyalı bir insanın cildi ne kadar açıksa, sosyal sınıfı o kadar yüksek ve güzelliği o kadar büyük. Kadınlar ciltlerini hafif tutmak için güneş şemsiyeleriyle dışarı çıkar, hatta cilt beyazlatmayı düşünecek kadar ileri giderler.

12Etiyopyalılar yara izlerini çekici buluyor
Abone Olgoogle-news

Etiyopyalılar yara izlerini çekici buluyor

Pek çok ülkede, eğer bir yara iziniz varsa, insanlar üzülür ve size ne olduğunu sorar. Ancak Etiyopya'da yara izleri, kadınlar için güzelliği ifade etmenin bir yolu olarak kabul ediliyor. Etiyopya'nın Karo kabilesinde erkekler için, yara izleri olan kadınlar şehvetli ve çekici görülüyor.

13Kızıl saç ve kızıl ten
Abone Olgoogle-news

Kızıl saç ve kızıl ten

Onsuz yaşayamayacağınız güzellik ürününüz nedir? Kuzeybatı Namibya'da yarı göçebe bir kabile olan The Himba'nın kadınları için bu ürün, kokulu kırmızı aşı boyası, yağ ve tereyağından yapılan bir macun olan otjize'dir.

14
Abone Olgoogle-news

Buradaki adınlar kendilerini kırmızımsı bir renk tonu vermek için ciltlerine ve saçlarına uyguluyor. Bu yüzden ‘Namibya'nın ikonik kırmızı kadınları’ olarak biliniyorlar ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden fotoğrafçılar ziyaret ediyor.

15Lüks dişler
Abone Olgoogle-news

Lüks dişler

Daha çok hip-hop kültürünün tercih ettiği lüks altın ve pırlanta dişler, artık Amerikan pop kültürünün de bir parçası haline gelmeye başladı. Kylie Jenner ve Lady Gaga gibi kadın ünlüler de neredeyse servet değerinde olan grillz takma dişleri tercih edenler arasında.

16İran’da güzel burun önemli
Abone Olgoogle-news

İran’da güzel burun önemli

Plastik cerrahi İran'da biraz farklı bir anlam ifade ediyor. Pek çok İranlı kadın için burun estetiği sadece kötü göründüğü için yaptırılan bir şey değil, hemen hemen her kadının istediği bir şey.

İran dünyada burun ameliyatı oranının en yüksek olduğu ülke.  İranlı kadınlar için bu sadece bir statü sembolü değil, aynı zamanda iyi bir eş bulmaya çalışmanın bir yolu. Bandaj, sizi önemseyen ve size yardım eden bir aileden geldiğinizin işareti olarak kabul ediliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi