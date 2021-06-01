Düğün Elbise Modelleri 2021: Uzun, Kısa ve Tesettür Düğün Elbiseleri
Düğün sezonunun yeniden açılmasıyla birlikte, düğün elbise modelleri yine en çok arananlar arasında yerini almaya başladı. Düğün ve davetlere şıklıklarını konuşturmak isteyen kadınlar, 2021 yılı en trend düğün elbiselerini merak ediyorlar. Tabii elbise seçiminde zamana ve mekana dikkat edilmesi ayrı bir önem taşıyor. Sizler için bu yılın en trend düğün elbise modellerini derledik. İşte, uzun, kısa ve tesettür düğün elbiseleri
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Düğün davetleri pandemi nedeniyle uzun zamandır ertelenmişti. Koronavirüs vakalarında azalma nedeniyle kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte düğünler de yeniden hız kazanmaya başladı. Siz de bu sene düğün elbise modelleri nelerdir merak ediyorsanız, gelin başlıyoruz…
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Kır davetlerinde çiçekli ya da yumuşak tonlarda, uçuş uçuş abiyeler tercih edilirken, ağır düğün organizasyonlarında daha çok kırmızı, altın rengi, gümüş, siyah, gece mavisi renklerdeki abiyelerde değerli taşlara, dantellere ve payet detaylara yer veriliyor. Abiye seçerken vücut tipiniz de en az zaman ve mekan kadar önemli bir ayrıntı. Uzun boylu ince yapılı kadınlar, kısa abiye elbiseler başta olmak üzere her boyda abiye modellerini çarpıcı bir şıklıkla taşıyor. Eğer boyunuz daha kısa ise, bacak boyunuzu uzun gösterecek uzun dar kesim abiyeler tercih etmelisiniz.
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Sarı renk bu yaz çok konuşulacak!
Yazın yapılan plaj düğünleri bu yıl yine en çok tercih edilenlerden olacak gibi görünüyor. Öyleyse plaj modasını bu yılın favori rengi sarı ile birleştirerek hem rahat hem kusursuz bir görünüme imza atabilirsiniz. Ayakkabı seçimi içinse taşlı sandaletleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle kumda daha rahat yürüyebilir ve düğünün sonlarında ayakkabılarınızı çıkarıp uçuş uçuş elbisenizle plajın tadını çıkarabilirsiniz.
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Derin sırt dekolteli düğün elbisesi tercih edin
İster kabarık bir düğün elbisesi modeli seçin isterseniz de vücudunuzun tüm hatlarını belli eden dar olanlardan... Sırt dekolteleri tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi ve düğünün gelinden sonra yıldızı olmanızı sağlayacaktır.
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Payetli düğün elbisesi modeli
Düzgün fiziğinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız, kısa ya da uzun fark etmez mutlaka payetli bir düğün elbisesi tercih etmeyi düşünmelisiniz. İnce topuklu bir açık ayakkabıyla muhteşem görüneceksiniz!
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Omuz dekolteli düğün elbisesi modeli
Omuz detaylarının ön planda olduğu bir düğün elbisesi şık ve zarif görünmenizin en basit yoludur. Kırmızı bir ruj ve omuzlarınızı açıkta bırakacak bir saç modeliyle gecenin parlayan yıldızı olmaya hazır olun!
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Siyah düğün elbisesi risk sevmeyenleri tercihi
Siyah renk, yaz-kış her mekan ve zamanda kusursuz görünmenizi sağlayabilir. Ancak doğru şekilde, fiziğinize uygun olması oldukça önemli. Aynı zamanda olduğunuzdan zayıf görünmenizi sağlayan bu mucizevi renkte tül detaylı göğüs dekoltesi kullanarak düğünün dikkat çeken kızı olabilirsiniz.
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Mavi ve yeşil tonlarında düğün elbiseleri çok moda
Özellikle su yeşili, deniz mavisi gibi açık tonlar 2021 yazında yine çok moda... tesettür düğün elbiselerinde de kuş tüyü detayları ve tüller trendler arasında yerini almaya hazırlanıyor. Aynı renk tonlarındaki şalınızla tesettür modasında kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.
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Kırmızı düğün elbisesi modeli
Kırmızı da tıpkı siyah gibi risk sevmeyenlerin tercihi olsa da kişinin ten rengi ve elbisenin tonlarının uyumunu gerektirir. Esmer tenliler çok koyu kırmızıyı tercih etmemeli ve beyaz tenliler de tam tersi çok açık tonlu kırmızılardan uzak durmalıdır. Buna ek olarak düğün elbiselerinde bu yıl moda olan balon kol detaylarını mutlaka düşünmelisiniz.