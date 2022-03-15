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Dudaklar Nasıl Dolgunlaştırılır? Daha Dolgun Dudaklar İçin Doğal Yöntemler
Dolgun dudakların çekici gösterdiği gerçeğini inkar edemeyiz. Ancak aynı zamanda doğal ve sağlıklı yollardan dolgun dudaklara sahip olmayı kim istemez ki! Peki, dudaklar nasıl dolgunlaştırılır? İşte daha dolgun dudaklar için evde doğal yöntemler...
Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için düzenli olarak peeling yapmak ve SPF dudak balsamı kullanmak gibi dudak bakımı için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Yapabileceğiniz başka bir şey de, dudaklarınıza her gün aynada görmeyi seveceğiniz eksiksiz bir makyaj yapmak için bu kolay tariflerden birini hazırlamaktır. Peki, dudakların daha dolgun olması için ne yapılmalı? Gelin, anlatıyoruz...
Toz şekerli dudak balsamı
Bu yöntem, dudakları yumuşatmak, dolgun ve mükemmel hale getirmek için süper etkili. Hem de muhtemelen ihtiyacınız olan her şeye kendi mutfağınızda sahipsiniz.
İçindekiler:
Toz şeker
Zeytinyağı
Yapılışı:
Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.
İçindekiler:
Toz şeker
Zeytinyağı
Yapılışı:
Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.
Tuz ve tarçınlı maske
Bu, gece yatmadan hemen önce kullanmak için harika bir üründür. Tarçın dudaklarınızı dolgunlaştırır ve tuz dudaklarınızı yumuşatmaya yardımcı olur. Sadece bu faydaları elde etmekle kalmaz, aynı zamanda karışım da oldukça güzel kokar.
İçindekiler:
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı vazelin
Yapılışı: Malzemeleri birleştirin ve iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınızın her yerine yayın ve beş dakika bekletin. İyice durulayın.
İçindekiler:
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı vazelin
Yapılışı: Malzemeleri birleştirin ve iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınızın her yerine yayın ve beş dakika bekletin. İyice durulayın.
Dolgunlaştırıcı nane yağı
Nane yağı, bulabileceğiniz en kolay dudak dolgunlaştırma tarifi olabilir. Sürdüğünüzde harika bir his veriyor ve size her zaman arzu ettiğiniz dolgun dudakları verecek.
İçindekiler:
En sevdiğiniz dudak parlatıcısı
1 ila 3 damla nane yağı
Yapılışı: Nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.
İçindekiler:
En sevdiğiniz dudak parlatıcısı
1 ila 3 damla nane yağı
Yapılışı: Nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.
Acı biber dolgunlaştırır
Acı biber baharatlıdır ve muhtemelen içinde acı olan bir şey yediğinizde dudaklarınızın ne kadar karıncalandığını biliyorsunuzdur. Bu yüzden bu dolgunlaştırıcı harika bir seçenek.
İçindekiler:
Zeytinyağı
Bir tutam acı biber
Yapılışı: Acı biberi çok ince ezip zeytinyağına karıştırın. Küçük dozlarda dudaklarınıza sürün.
İçindekiler:
Zeytinyağı
Bir tutam acı biber
Yapılışı: Acı biberi çok ince ezip zeytinyağına karıştırın. Küçük dozlarda dudaklarınıza sürün.
Anason yağı dudak dolgunlaştıcı
İşte yapması çok kolay, ancak dudaklarınızı dolgun ve güzel göstermek için faydalı olacak bir başka doğal dudak dolgunlaştırıcı. Muhtemelen tüm malzemeleri baharat satan marketlerde bulabilirsiniz.
İçindekiler:
2 çay kaşığı balmumu
2 çay kaşığı Hindistancevizi yağı
2 yemek kaşığı tatlı badem yağı
2 damla anason yağı
Yapılışı: Balmumu ve hindistancevizi yağını küçük bir kapta ve mikrodalgada 20 saniye karıştırın. Badem ve anason yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı soğutun ve dudaklarınıza uygulayın.
İçindekiler:
2 çay kaşığı balmumu
2 çay kaşığı Hindistancevizi yağı
2 yemek kaşığı tatlı badem yağı
2 damla anason yağı
Yapılışı: Balmumu ve hindistancevizi yağını küçük bir kapta ve mikrodalgada 20 saniye karıştırın. Badem ve anason yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı soğutun ve dudaklarınıza uygulayın.
Vazelinli ve tarçınlı dudak dolgunlaştıcı
Yukarıda diğer dolgunlaştırıcıların birkaçında tarçın gördünüz. Bunun nedeni size güzel dolgun dudaklar vermek için harika olmasıdır. Muhtemelen dolabınızda zaten biraz olduğundan, bugün bu tarifi denememek için hiçbir neden yok.
İçindekiler:
Tarçınlı
Vazelin
Yapılışı: Bir tutam veya iki tutam tarçını küçük bir Vazelin kabına karıştırın ve istediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.
İçindekiler:
Tarçınlı
Vazelin
Yapılışı: Bir tutam veya iki tutam tarçını küçük bir Vazelin kabına karıştırın ve istediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.
Yumuşak dudaklar için bal maskesi
Dudaklarınız iyi nemlendirildiğinde çok daha dolgun ve sağlıklı görünürler. Kuruluk sizin için bir sorunsa, bugün ihtiyacınız olan ev yapımıdoğal maske tarifi budur.
İçindekiler:
1 çay kaşığı ham bal
Yarım çay kaşığı taze nar suyu
Yapılışı: İki malzemeyi birleştirin ve dudaklarınıza bolca uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce birkaç dakika emilimine izin verin.
İçindekiler:
1 çay kaşığı ham bal
Yarım çay kaşığı taze nar suyu
Yapılışı: İki malzemeyi birleştirin ve dudaklarınıza bolca uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce birkaç dakika emilimine izin verin.
Kakado ve nane maskesi
Nane, dudaklarınızı dolgunlaştırmak ve olduğundan daha büyük göstermek için idealdir. Hem de bu tarifin, kokusu kadar tadı da güzel...
İçindekiler:
Ham kakao yağı
4 ila 6 damla nane esansiyel yağı
Yapılışı:
İki malzemeyi birleştirin ve dudaklarınıza uygulayın. Dudak dolgunlaştırıcıyı gün boyu yememeye çalışın.
NOT: Herhangi bir alerjik durumunuz olmasına karşı, yukarıda belirtilen tarifleri mutlaka kullanmadan önce bir uzmana danışın.
İçindekiler:
Ham kakao yağı
4 ila 6 damla nane esansiyel yağı
Yapılışı:
İki malzemeyi birleştirin ve dudaklarınıza uygulayın. Dudak dolgunlaştırıcıyı gün boyu yememeye çalışın.
NOT: Herhangi bir alerjik durumunuz olmasına karşı, yukarıda belirtilen tarifleri mutlaka kullanmadan önce bir uzmana danışın.