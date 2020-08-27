Dudak Dolgusu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Gerek yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları önlemek, gerekse dudaklara hacim kazandırmak amacıyla yapılan dudak dolguları, son dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Üst ve alt dudakların birleştiği noktalara dermal dolgu enjeksiyonları uygulanarak dudaklara hem hacim kazandırmak hem de kontür oluşturmak hedefleniyor. Dudak dolgusu uygulamasını yaparken yüzdeki burun, dudak ve çene yapısının uyumu olan altın oranı bozmamaksa büyük önem taşıyor. İşlemin uzman bir doktor tarafından yapılması ise en önemli noktaların başında geliyor. Fakat özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve talep ettiği dudak dolgusu hakkında bazı kulaktan dolma yanlış bilgiler mevcut. Peki nedir bu doğru bilinen yanlışlar?