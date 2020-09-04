Dövme modelleri - Kadın ve Erkek için kolay, küçük, gül ve yazı dövme modelleri (2020)
Dövme modelleri her yıl yeni stillerle karşımıza çıkarken, ömür boyu taşıyacağınız bir dövmenin şekline karar vermek oldukça zor bir seçimdir. Aslında dövmeyi özel yapan boyutu değildir. Küçük dövmeler, az ama öz bir şekilde dünyaya mesajını yaymak isteyenlerin tercihi olabilir. Ayrıca daha önce dövme yaptıranlar daha küçük dövme modelleri ile farklı tasarımları da tenlerinde taşıyabilir. İlk kez dövme yaptıracak olanlar daha kolay uygulanabileceği için genellikle tercihlerini küçük dövme modellerinden yana kullanırlar. Siz de küçük dövme modellerini seviyorsanız, vücudunuzun özellikle bilek, el, parmak ve ayak gibi kısımlarını tercih edebilirsiniz. Dövmelerde en yaygın kullanılan figürler ise gül, deniz kızı, gemi, çapa ve martı şekilleridir. İşte size 2020 yılına damga vuracak dövmeler...
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1
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Küçük dövmelerle aşkınızı teninizde taşıyın
Son zamanların en çok tercih edilen dövmeleri kuşkusuz, kalp bağının bir göstergesi olarak yüzük parmağına yaptırılanlardır. Özellikle alyans takmayı sevmeyenler için iyi bir seçenek olan bu dövmeler, aynı zamanda zarif bir görünüm de kazandırıyor. Ayrıca isim yerine kullanılan kalp gibi küçük figürler, sildirme ihtimaline karşı harika bir alternatif sunuyor. Siz de alyans takmayı sevmiyorsanız kalp damarlarınıza giden yolu bir simgeyle mühürleyebilirsiniz!
2
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Kolay dövmelerle kendinize renk katın
Genellikle omuzlarda tercih edilen yusufcuk, martı gibi şirin hayvan figürleri, sade ve renkli bir hava katmanın yanında, çok sık görülmeyen bir bölge olduğundan çok çabuk sıkılmanıza engel olur. Renkli tonlarda doğaya ait seçilen bir dövme, yeni başlanan her güne ilham verir!
3
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Tüm zamanların vazgeçilmezi gül dövmeleri
Gül dövmelerin her yıl en çok tercih edilenler arasında yer almayı başarıyor. Klasik ve modası geçmeyen bir dövme taşımak isteyenler için, gül figürleri en ideali!
4
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Yazı dövmeleriyle hayata imzanızı atın
Aşkını, ailesini hatta hayat felsefesini üzerinde daima taşımak isteyenler için en çok tercih edilen, imza niteliğindeki yazı dövmeleridir. Genellikle ense ve bileklerde tercih edilen yazılar, dünyaya mesaj göndermenin belki de en kısa yoludur!
5
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Sıradışı bir görünüm için ayak dövmeleri
Herkesten farklı olmak isteyenler için, ayaklara yapılan dövmeler sıradanlığa meydan okuyabilir. Özellikle ayaklarında herhangi bir takı kullanmayı sevmeyenler için harika bir aksesuar olabilir.