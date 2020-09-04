Dövme modelleri - Kadın ve Erkek için kolay, küçük, gül ve yazı dövme modelleri (2020)

Küçük dövmelerle aşkınızı teninizde taşıyın Son zamanların en çok tercih edilen dövmeleri kuşkusuz, kalp bağının bir göstergesi olarak yüzük parmağına yaptırılanlardır. Özellikle alyans takmayı sevmeyenler için iyi bir seçenek olan bu dövmeler, aynı zamanda zarif bir görünüm de kazandırıyor. Ayrıca isim yerine kullanılan kalp gibi küçük figürler, sildirme ihtimaline karşı harika bir alternatif sunuyor. Siz de alyans takmayı sevmiyorsanız kalp damarlarınıza giden yolu bir simgeyle mühürleyebilirsiniz!