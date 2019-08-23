Dondurucunuzla Yaptığınız En Büyük 6 Hata

Dondurucu, doğru kullanıldığı takdirde hayat kurtarıcı olabilir. Mevsiminde bulunması zor olan besinleri saklayabilir, dilediğimiz an ulaşabiliriz. Ancak pek çok kişi besinleri dondurucuda saklarken bazı hatalar yapıyor. İşte dondurucuyla yapılan 6 hata…
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1
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1. Sıcaklığı fazla ayarlamak
Sıcak, dondurucunuzun hiç istemediği bir şeydir. Dondurucunuzu mümkün olduğunca en düşük ayara getirin. Ve kapağını açmadan önce hızlı bir şekilde düşünerek ne alacağınıza hemen karar verin zaten yerlerini biliyorsunuz. Sonra da hemen kapıyı kapatın. Çünkü dondurucunuzu çok sık açıp kapatırsanız ısınır. Bu da içindekilere zarar verir.
2
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2. Dondurucunuzu boş tutmak
Dondurucunuzu ne çok dolu ne de çok boş tutun. Ortasını iyi ayarlamalısınız. Çünkü dondurucunuz çok boşsa, tüm yiyeceklerinizi donmuş halde tutmak için daha çok çalışması gerekir, çok doluysa da hava dolaşımı engeller, bu da tüm yiyeceklerinizin donmasını zorlaştırır.
3
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3. Yiyecekleri doğru şekilde paketlememek
Kalan yiyecekleri buzluğa koymak istediğimizde genelde iki hata yaparız. Dondurucu yanmasını önlemek için fermuarlı torbalarımızdaki tüm havayı almayız ya da dondurucu yanmasına neden olacak şekilde kaplarınızı çok fazla doldururuz. Bundan kaçınmalıyız.
4
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4. Yiyecekleri büyük bir yığın halinde dondurmak
Çilek, hamburger ve kurabiye gibi küçük besinleri fırın tepsisine yerleştirerek dondurun. Sonra da fermuarlı bir torbaya koyun. Bu sayede birbirlerine yapışmasını önlemiş olursunuz.
5
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5. Donması için çok uzun süre beklemek
Dondurmak yiyecekleri korurken, tazeliğini geri getirmez. Yemeğinizi dondurucuya bozulmadan hemen önce mi koyuyorsunuz? Bu yanlıştır. Marketten aldığınız bir yiyeceği hemen buzluğa koyun.
6
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6. Elektrik kesintisi sırasında dondurucuyu açma
Elektrik kesildiğinde, yiyeceğin mümkün olduğu kadar dondurulmuş şekilde kalması için dondurucuyu kapalı tutun.