MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Dondurucunuzla Yaptığınız En Büyük 6 Hata
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Dondurucunuzla Yaptığınız En Büyük 6 Hata
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Dondurucunuzla Yaptığınız En Büyük 6 Hata

Dondurucu, doğru kullanıldığı takdirde hayat kurtarıcı olabilir. Mevsiminde bulunması zor olan besinleri saklayabilir, dilediğimiz an ulaşabiliriz. Ancak pek çok kişi besinleri dondurucuda saklarken bazı hatalar yapıyor. İşte dondurucuyla yapılan 6 hata…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11. Sıcaklığı fazla ayarlamak
Abone Olgoogle-news

1. Sıcaklığı fazla ayarlamak

Sıcak, dondurucunuzun hiç istemediği bir şeydir. Dondurucunuzu mümkün olduğunca en düşük ayara getirin. Ve kapağını açmadan önce hızlı bir şekilde düşünerek ne alacağınıza hemen karar verin zaten yerlerini biliyorsunuz. Sonra da hemen kapıyı kapatın. Çünkü dondurucunuzu çok sık açıp kapatırsanız ısınır. Bu da içindekilere zarar verir.

22. Dondurucunuzu boş tutmak
Abone Olgoogle-news

2. Dondurucunuzu boş tutmak

Dondurucunuzu ne çok dolu ne de çok boş tutun. Ortasını iyi ayarlamalısınız. Çünkü dondurucunuz çok boşsa, tüm yiyeceklerinizi donmuş halde tutmak için daha çok çalışması gerekir, çok doluysa da hava dolaşımı engeller, bu da tüm yiyeceklerinizin donmasını zorlaştırır.

33. Yiyecekleri doğru şekilde paketlememek
Abone Olgoogle-news

3. Yiyecekleri doğru şekilde paketlememek

Kalan yiyecekleri buzluğa koymak istediğimizde genelde iki hata yaparız. Dondurucu yanmasını önlemek için fermuarlı torbalarımızdaki tüm havayı almayız ya da dondurucu yanmasına neden olacak şekilde kaplarınızı çok fazla doldururuz. Bundan kaçınmalıyız.

44. Yiyecekleri büyük bir yığın halinde dondurmak
Abone Olgoogle-news

4. Yiyecekleri büyük bir yığın halinde dondurmak

Çilek, hamburger ve kurabiye gibi küçük besinleri fırın tepsisine yerleştirerek dondurun. Sonra da fermuarlı bir torbaya koyun. Bu sayede birbirlerine yapışmasını önlemiş olursunuz.

55. Donması için çok uzun süre beklemek
Abone Olgoogle-news

5. Donması için çok uzun süre beklemek

Dondurmak yiyecekleri korurken, tazeliğini geri getirmez. Yemeğinizi dondurucuya bozulmadan hemen önce mi koyuyorsunuz? Bu yanlıştır. Marketten aldığınız bir yiyeceği hemen buzluğa koyun.

66. Elektrik kesintisi sırasında dondurucuyu açma
Abone Olgoogle-news

6. Elektrik kesintisi sırasında dondurucuyu açma

Elektrik kesildiğinde, yiyeceğin mümkün olduğu kadar dondurulmuş şekilde kalması için dondurucuyu kapalı tutun.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock, Pexels

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi