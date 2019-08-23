Dondurucunuzla Yaptığınız En Büyük 6 Hata

2. Dondurucunuzu boş tutmak Dondurucunuzu ne çok dolu ne de çok boş tutun. Ortasını iyi ayarlamalısınız. Çünkü dondurucunuz çok boşsa, tüm yiyeceklerinizi donmuş halde tutmak için daha çok çalışması gerekir, çok doluysa da hava dolaşımı engeller, bu da tüm yiyeceklerinizin donmasını zorlaştırır.