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GeriKadın Sağlığı Doğurganlığı Arttıran Tarifler!
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Doğurganlığı Arttıran Tarifler!
Kadın Sağlığı

Doğurganlığı Arttıran Tarifler!

Koronavirüs salgını ve ramazan ayı boyunca beslenme alışkanlıklarımız büyük ölçüde değişti. Peki bu yeni beslenme sistemi çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri nasıl etkiledi? Üreme Sağlığı ve İmmünolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, anne ve baba adayları için gebelik öncesi beslenme rutinlerinde kritik önem taşıyan önerilerde bulundu.

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1
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Uzmanlara göre doğurganlığın beslenme ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Sağlıklı olabilmek ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebilmek için öncelikle birey olarak hem anne hem de baba adaylarının bütüncül sağlıkları büyük önem taşıyor.

2
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Tüketim alışkanlıklarımız, vücudumuzun üreteceği yumurtanın ve spermin kalitesini etkiliyor. Toksinlerden arınmış ve sağlıklı besinlerle bağışıklığı güçlenmiş metabolizmalarda oluşan embriyolar daha sağlıklı oluyor. Bu durum sonrasında normal yolla gebe kalma şansı yükselirken, tüp bebek tedavisinde embriyo transferinin ardından başarı oranı artırıyor.

3
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Çekirdek aile olarak kurduğumuz bayram sofralarında beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi sağlıklı seçimler yapmamızı engellemiş olabilir. İşte bu dönemi telafi etmenizi ve sağlık hedeflerinize yeniden odaklanmanızı sağlayacak küçük ama etkili tarifler...

4Çocuk için avokado
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Çocuk için avokado

Kadınlar için yeşil yapraklı sebzeler, yumurta kalitesini artırmak ve olası DNA hasarlarını en aza indirmek için en çok destek alınan besinlerdir. Tekli doymamış yağlar açısından en zengin besin avokado ve zeytinyağıdır. E ve C vitamini açısından da zengin olan avokadoyu çocuk sahibi olmak isteyen tüm kadınların tüketmesi gerekir.

5
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Toz olarak eklediğimiz malzemeler ise cinselliği artırmak için önemlidir. Maça tozu ise özellikle yumurtalık rezervi düşük olan kadınların önemli bir takviyesi olmaktadır. Hazırlanacak karışım türü içeceklerin sürdürülebilir düzende tüketilmesi için tatlandırıcı katkılar eklenmiyor. Her şekilde şekerden ve şeker tarzı malzemelerden uzak durmak gerekiyor.

6Malzemeler:
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Malzemeler:

1 tutam ıspanak (tere ya da kale de olabilir)

½ avokado

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı maça tozu

200 ml badem sütü

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera ekleyerek, karıştırın. Hafif posa kalabilir, asla süzmeyin bu şekilde tüketin çok daha faydalı olacaktır. Bu içeceği haftada 2 gün tüketebilirsiniz.

7Erkeklerin sperm kalitesini artıracak ve kilo verdirecek smoothie tarifi
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Erkeklerin sperm kalitesini artıracak ve kilo verdirecek smoothie tarifi

Erkeklerde sigara kullanım alışkanlığı yüksek olan bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle smoothie tarifinde antioksidan özelliği olan meyve kullanıyoruz. Muz ile potasyum eklerken, kakao tadı ile seratonin takviyesi yapıyoruz.

8Malzemeler:
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Malzemeler:

5-6 adet çilek

½ muz

200 ml badem sütü

1 tatlı kaşığı ham kakao

7-8 adet gojiberry

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera ekleyerek, karıştırın. Hafif posa kalabilir, asla süzmeyin bu şekilde tüketin çok daha faydalı olacaktır. Bu içeceği haftada 3 kere tüketebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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