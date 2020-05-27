Doğurganlığı Arttıran Tarifler!

Çocuk için avokado Kadınlar için yeşil yapraklı sebzeler, yumurta kalitesini artırmak ve olası DNA hasarlarını en aza indirmek için en çok destek alınan besinlerdir. Tekli doymamış yağlar açısından en zengin besin avokado ve zeytinyağıdır. E ve C vitamini açısından da zengin olan avokadoyu çocuk sahibi olmak isteyen tüm kadınların tüketmesi gerekir.