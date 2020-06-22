Doğru Maske Kullanımı Nasıl Olmalı? Maske Nasıl Temizlenmeli?

Ancak şunları deneyebilirsiniz; -Yağlı, akneye meyilli bir cildimiz varsa, benzoil peroksit içeren bir temizleyici- ya da bu cilt tipine uygun yıkama - ile cilt temizlenmelidir.



-Kuru ve hassas ciltlerde yine maskeyi çıkarır çıkarmaz, hassas ciltlere uygun yıkama sütü/ürünleriyle yüz yıkanmalıdır. Hyaluronikasit içeren kremlerle nemlendirilebilir.