Doğru Maske Kullanımı Nasıl Olmalı? Maske Nasıl Temizlenmeli?
Koronavirüs önlemlerinin başında maske kullanımı ön sırada yer alıyor. Dışarıda ya da iş yerinde uzun süre maske kullanımı özellikle bu yaz mevsiminde yüzde normalden fazla terlemeye neden oluyor. Böylece bakteriler için ekstra faydalı bir zemin oluşuyor.
Peki doğru maske kullanımı nasıl olmalı, maskeler nasıl temizlenmeli?
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Uzun süre maske kullanımının pürüzsüz olan ciltte bile sivilcelerin oluşmasına neden olabileceğini söyleyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran maske kullanımı hakkında detaylı bilgi verdi.
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Aknelerin birçok sebebi var; özellikle bu dönemde hepimizin stres kat sayısı arttı, yağ bezlerimizin fazla çalışması, hormonal değişiklikler, bazen bazı besinler akne oluşumunu tetikleyebilir.
Maske taktığımız alanda nem artar, yağlanma artar ve bakteriler cildin doğal ortamının bozulmasıyla fırsatları değerlendirir, gözeneklerin tıkanmasıyla birlikte maskenin yarattığı irritasyon( maskeyi takıp çıkarma esnasında da olabilir) ya da minik travmalar da buna sebep olabilir.
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Peki ne yapılmalı?
Yağlı ciltler gibi, normal ve kuru ciltlerde uzun saatler ve sıkıca uygulanmış maskelerden sonra aknenin yanında kızarıklık, hassasiyet artışı(egzama vs..)gibi durumlarda ortaya çıkacaktır.
Unutulmamalı ki,ciltte oluşan tüm durumlar kişiye özeldir bu nedenle asla uzmana başvurmadan ilaç kullanılmamalıdır.
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Ancak şunları deneyebilirsiniz;
-Yağlı, akneye meyilli bir cildimiz varsa, benzoil peroksit içeren bir temizleyici- ya da bu cilt tipine uygun yıkama - ile cilt temizlenmelidir.
-Kuru ve hassas ciltlerde yine maskeyi çıkarır çıkarmaz, hassas ciltlere uygun yıkama sütü/ürünleriyle yüz yıkanmalıdır. Hyaluronikasit içeren kremlerle nemlendirilebilir.
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-Gün içinde terlediğimizde maskemizi dikkatli bir şekilde çıkarıp, kuru bir pamukla yüzünüzü temizleyebilir, yine maskenin dış kısmına dokunmadan maskenizi tekrar takabilirsiniz.
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-Maskenin temas ettiği alanda eğer egzamalı ya da hassas bir alan varsa maskeye değmemesi için silikon bariyerler kullanılabilir ama onlarında temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmeliyiz.
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Maskeleri Temiz Tutalım!
-Maskelerimizi çıkarıp takarken dış yüzeylerinin temiz olmadığını hatırlayarak, kulakçıklardan tutup, dış yüzeyini herhangi bir yerle temas ettirmemeliyiz.
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-Tek kullanımlık maskeyi çıkardıktan sonra dezenfektan ya da %70 alkolle spreyleyip, kuruduktan sonra tekrar kullanılabilir, ancak kullan at yapmak daha sağlıklı olur.
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-Yıkanabilir maskeleri elde sıcak su ile sıkça yıkamak ve en az 2 adet bulundurup dönüşümlü kullanmak doğru olur.
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*TEK KULLANIMLIK MASKE TERCİHİNİZ OLSUN. EĞER TEKRAR KULLANACAKSANIZ DA MASKEYİ DEZENFEKTE ETTİKTEN 1 HAFTA SONRA TEKRAR KULLANMAK UYGUN OLABİLİR.