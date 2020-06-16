Doğru Güneş Kremi: Önemi Nedir? Nasıl Seçilir? Ne Sıklıkla Sürülür?

Yaz mevsimi ile birlikte etkisini her geçen gün biraz daha artıran güneşin sağlığımız için pek çok faydası bulunuyor. Örneğin kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için çok önemli olan D vitaminin de en büyük kaynağının güneş olduğu biliniyor. Ancak diğer yandan güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak, yaşlanma sürecini hızlandırıyor, cilt kanseri riskini artırıyor.