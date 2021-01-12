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GeriBeslenme Önerileri Doğru Beslenerek Kışı Sağlıklı Geçirin! Uzmanından Özel Tüyolar...
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Doğru Beslenerek Kışı Sağlıklı Geçirin! Uzmanından Özel Tüyolar...
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: iStock

Doğru Beslenerek Kışı Sağlıklı Geçirin! Uzmanından Özel Tüyolar...

Uzmanlar, kış mevsiminin yüzünü göstermesi, güneşin daha az görünmeye başlamasıyla birlikte özellikle yetişkin ve yaşlı bireylerin D vitamini ve kalsiyum yönünden zengin besinleri tüketmelerini tavsiye ediyor.

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İş ve pandemi stresi, şehrin yorucu günlük yaşamı ve daha birçok nedenle zayıf düşen bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu dengeli beslenmeden geçiyor.

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Uzmanlar kış mevsiminin kendini göstermesiyle birlikte en büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamini eksikliğinin, yetişkinler ve yaşlılarda Covid-19 dahil çok sayıda hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor.

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Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, tam da bu dönemde D vitamini ile kalsiyumun kemik sağlığı ve bağışıklık için ayrılmaz ikili olduğunu vurguladı, önemli bilgiler verdi.

4Besinlerde az bulunan sağlık kaynağı D vitamini
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Besinlerde az bulunan sağlık kaynağı D vitamini

D vitamini, yağda eriyen bir vitamindir. Doğal besinlerde çok az bulunur. Balık, balık yağı, karaciğer ve yumurta sarısı dışındaki besinlerde D vitamini bulunmaz.

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Özellikle yaşlı bireylerin hem bağışıklık sistemlerini güçlendirmek hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kış aylarında D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeleri önemlidir.

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Son yıllarda yetersizliği yaygın olan ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen D vitamininin önemine ilişkin toplum bilincinin oluşturulması ve güneşin bol olduğu ülkeler dahil D vitamini desteği yapılması ya da besinlerin vitamin D ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.

7Bu risklere dikkat
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Bu risklere dikkat

Türk toplumunda çok tüketilen peynir, salamura edilerek saklanan bir besindir. Bu özelliği ile peynir çeşitlerinin birçoğu yüksek miktarda tuz içerebilmektedir. Tuzlu peynir tüketimi kemik sağlığına zarar vermekte ve hipertansiyon riskini artırmaktadır. Bu nedenle ileri yaşlarda az tuzlu peynir tüketimi önem taşımaktadır.

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