Doğru Beslenerek Kışı Sağlıklı Geçirin! Uzmanından Özel Tüyolar...

Son yıllarda yetersizliği yaygın olan ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen D vitamininin önemine ilişkin toplum bilincinin oluşturulması ve güneşin bol olduğu ülkeler dahil D vitamini desteği yapılması ya da besinlerin vitamin D ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.