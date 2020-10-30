Doğal Olarak Kilo Almanın 9 Harika Yolu

Kilo almak isteyenler genelde fast food gıdalara yöneliyor. Bunun sonucunda da yağlanma problemiyle beraber sağlıksız kilolar oluşuyor.
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Kilo almanın sağlıklı pek çok yolu bulunuyor. İşte o yollar...
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Kırmızı et tüketin
Kırmızı etin kolesterolü yüksektir ve kolayca kilo almanın etkili bir yoludur. Et, yüksek miktarda protein ve demir içerir. Sağlıklı kilo almak için eti kendi yağı pişirebilirsiniz. Uzmanlar genelde fırında pişirmenin en sağlıklı yöntem olduğunu söylüyor. Yağ kullanmak isterseniz de tercihiniz zeytinyağı olsun. Kırmızı eti yüksek doymuş yağlarla pişirmekten kaçının. Bu yöntem, sağlıklı kilo almanın yolu değildir.
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Fıstık ezmesi
Yer fıstığı protein ve yağ ile doludur. Doğal olarak kilo almaya çalışan kişiler için ideal bir öğün porsiyonu sunar. Tek bir çorba kaşığı fıstık ezmesi yaklaşık 100 kaloriye sahiptir. Fıstık ezmesi ayrıca magnezyum, folik asitler, B Vitamini ve E Vitamini gibi vitaminler içerir. Sağlıklı bir kahvaltı için tam buğday ekmeğine kalın bir tabaka fıstık ezmesi sürün ve kalori alımınızı artırın!
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Tam yağlı süte geçin
Kilo almak için basit bir çözüm, yağsız sütünüzü tam yağlı sütle değiştirmektir. Tam yağlı süt, yağsız sütten fazla olarak bardak başına 60 kalori içerir. Süt ayrıca vitamin ve besinlerle doludur. Aynı zamanda zengin bir D ve A vitamini kaynağıdır.
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Meyve yiyin
Meyveler, özellikle tropikal meyveler kilo almanıza yardımcı olabilir. Mango, muz, papaya ve ananas doğal şekere sahiptir, bu da kilo almanın harika bir yoludur. Doğal şekerli bu meyveler midenizi doldurur ve size anında enerji verir. Bu meyveleri beslenmenize dahil ederek tatlının en sağlıklı halini tüketebilirsiniz. Tek başına meyve yemekten hoşlanmıyorsanız smoothie yapmayı deneyebilirsiniz.
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Avokado
Avokado, beslenmenize sağlıklı yağlar eklemenin mükemmel bir yoludur. Bir avokadonun sadece yarısı 140 kalori içerir. Aynı zamanda yüksek düzeyde E vitamini, folik asit ve potasyum gibi vitamin ve mineral kaynağıdır.
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Tam buğday ekmeği
Tam buğday ekmeği, kolayca kilo almanın harika bir yoludur. Tam buğday ekmeği, sağlıklı bir kahvaltının yanı sıra yeterli kalori eklemek için yeterli besin maddesine sahiptir . Normal beyaz ekmeklerde eksik olan lif ve mineraller de tam buğday ekmeğinde vardır.
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Kuruyemiş
Kilo almak söz konusu olduğunda fındık harika bir atıştırmalık seçeneğidir. İyi yağ ve besin kaynaklarına sahip kuruyemişler, bol miktarda lif içerir.
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Peynir
Genellikle peynirlerin yağ oranı çok yüksektir. Bu nedenle peynir tüketimi doğal olarak kilo almaya yardımcı olur.
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Patates
Patatesi kim sevmez ki! Sağlıklı kilo almak için karbonhidrat zengini bu sebzeyi beslenmenize ekleyebilirsiniz. Lif ve C vitamini bakımında da zengin olan patatesi uzmanlar kabuklarıyla tüketmeyi öneriyorlar. Çünkü kabukları soyduğunuzda pek çok besin değerini de kabuklarla beraber çöpe atmış olursunuz. Bu leziz sebzeyi kızartmak yerine fırında ya da haşlama olarak tüketmeyi de unutmamalısınız.