Doğal Olarak Kilo Almanın 9 Harika Yolu

Patates Patatesi kim sevmez ki! Sağlıklı kilo almak için karbonhidrat zengini bu sebzeyi beslenmenize ekleyebilirsiniz. Lif ve C vitamini bakımında da zengin olan patatesi uzmanlar kabuklarıyla tüketmeyi öneriyorlar. Çünkü kabukları soyduğunuzda pek çok besin değerini de kabuklarla beraber çöpe atmış olursunuz. Bu leziz sebzeyi kızartmak yerine fırında ya da haşlama olarak tüketmeyi de unutmamalısınız.