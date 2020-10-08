Doğal Makyaj Yapmanın Püf Noktaları

Şimdilerde çok popüler olan ve aslında yüze en çok yakışan makyaj modeli kesinlikle doğal yapılmış olandır.
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1
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Peki doğal görünümlü makyaj nasıl yapılır? İşte püf noktaları...
2
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Temiz cilt
Öncelikle yapmanız gereken cildinizi kirlerden arındırmak. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik yardımı ile cildinizi bütün kirlerden arındırıp nemlendirici uygulayabilirsiniz.
3
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Renk eşitleme
Cildinizdeki renk eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için uygulayacağınız ten makyajını, fırça yardımı ile sürmelisiniz. Hafifçe bastırarak, dairesel hareket yaparsanız cildiniz daha doğal bir görünüme sahip olacaktır.
4
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Doğal yanaklar
Kendi ten renginizden 1 veya 2 ton koyu bir allık tercih ederseniz yanaklarınız daha sevimli duracaktır. Çenenize, alnınıza ve yanaklarınıza uygulayacağız allık sayesinde cildiniz daha sağlıklı gözükecektir.
5
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Gözlerinizi ortaya çıkarın
Gözlerinizin etrafına açık renk bir far uygulayın. Daha sonra pastel tonlarda koyu tonlara yavaş geçişler yapın. Kahve tonlarını kullanmak her zamana daha doğal bir görüntü saplayacaktır. Maskaranızı hem üst hem de alt kirpiklerinize uygulayınız.
6
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Sade dudaklar
Makyajınızda gözlerinizi ön plana çıkaracağınız için dudaklarını olabildiğince geri planda tutmalısınız. Nemlendirici ya da parlatıcı ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.