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GeriMakyaj Doğal Makyaj Yapmanın Püf Noktaları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Doğal Makyaj Yapmanın Püf Noktaları
Makyaj
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pxhere

Doğal Makyaj Yapmanın Püf Noktaları

Şimdilerde çok popüler olan ve aslında yüze en çok yakışan makyaj modeli kesinlikle doğal yapılmış olandır.

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Peki doğal görünümlü makyaj nasıl yapılır? İşte püf noktaları...

2Temiz cilt
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Temiz cilt

Öncelikle yapmanız gereken cildinizi kirlerden arındırmak. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik yardımı ile cildinizi bütün kirlerden arındırıp nemlendirici uygulayabilirsiniz.

3Renk eşitleme
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Renk eşitleme

Cildinizdeki renk eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için uygulayacağınız ten makyajını, fırça yardımı ile sürmelisiniz. Hafifçe bastırarak, dairesel hareket yaparsanız cildiniz daha doğal bir görünüme sahip olacaktır.

4Doğal yanaklar
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Doğal yanaklar

Kendi ten renginizden 1 veya 2 ton koyu bir allık tercih ederseniz yanaklarınız daha sevimli duracaktır. Çenenize, alnınıza ve yanaklarınıza uygulayacağız allık sayesinde cildiniz daha sağlıklı gözükecektir.

5Gözlerinizi ortaya çıkarın
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Gözlerinizi ortaya çıkarın

Gözlerinizin etrafına açık renk bir far uygulayın. Daha sonra pastel tonlarda koyu tonlara yavaş geçişler yapın. Kahve tonlarını kullanmak her zamana daha doğal bir görüntü saplayacaktır. Maskaranızı hem üst hem de alt kirpiklerinize uygulayınız.

6Sade dudaklar
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Sade dudaklar

Makyajınızda gözlerinizi ön plana çıkaracağınız için dudaklarını olabildiğince geri planda tutmalısınız. Nemlendirici ya da parlatıcı ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

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