Doğal Makyaj Yapmanın Püf Noktaları

Gözlerinizi ortaya çıkarın Gözlerinizin etrafına açık renk bir far uygulayın. Daha sonra pastel tonlarda koyu tonlara yavaş geçişler yapın. Kahve tonlarını kullanmak her zamana daha doğal bir görüntü saplayacaktır. Maskaranızı hem üst hem de alt kirpiklerinize uygulayınız.